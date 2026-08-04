Mẹ chồng 'hụt' đòi gặp cháu để trao tài sản bạc tỷ, tôi nói một câu khiến bà rơi nước mắt

Tâm sự Eva 04/08/2026 22:00

Tôi bắt đầu cuộc sống của người mẹ đơn thân, tôi cũng không muốn lấy chồng, xem con là hạnh phúc của đời mình. Suốt 4 năm tôi cứ nghĩ sóng gió đã qua đi, chẳng ngờ lại có ngày Quốc tìm đến gặp mẹ con tôi.

Tôi là mẹ đơn thân được 4 năm. Cha của con tôi là người tôi từng yêu sâu đậm suốt 3 năm. Ngày tôi yêu Quốc, anh ấy chưa có gì trong tay, thậm chí còn mang nợ. Nhưng tôi không sợ khổ, vẫn luôn ở bên anh ấy, cố gắng để người yêu thoát khỏi cảnh khốn khó.

Đến khi nhà của Quốc dần khấm khá, giàu có hơn thì mọi chuyện lại khác. Mẹ của Quốc lại ghét tôi ra mặt. Tất cả là vì ngoại hình của tôi không hợp mắt bà, bà còn nói gia cảnh nhà tôi không tương xứng với nhà của bà. Bà cho rằng tướng mạo của tôi mang họa đến cho gia đình chồng.

Thậm chí, dù biết tôi có thai mà mẹ của người yêu thẳng thừng đưa ra yêu cầu muốn tôi phá thai. Bà ấy nói không muốn tôi liên quan đến Quốc, đừng trở thành chướng ngại vật trong đời anh ấy. Lúc ấy, Quốc cũng không còn yêu thương tôi như trước, xung quanh anh dần có nhiều phụ nữ đẹp và giàu hơn tôi. Quốc thậm chí không bảo vệ mẹ con tôi, còn đồng tình cho rằng tôi nên phá thai.

Tôi dù hận mẹ con Quốc nhưng đứa con là máu mủ của tôi, tôi không thể giết đứa trẻ vô tội này. Vì thế, tôi đành nói dối rằng mình đã phá thai để tránh xa hai con người ác độc đó.

Tôi bắt đầu cuộc sống của người mẹ đơn thân, tôi cũng không muốn lấy chồng, xem con là hạnh phúc của đời mình. Suốt 4 năm tôi cứ nghĩ sóng gió đã qua đi, chẳng ngờ lại có ngày Quốc tìm đến gặp mẹ con tôi.

Mẹ chồng 'hụt' đòi gặp cháu để trao tài sản bạc tỷ, tôi nói một câu khiến bà rơi nước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh ta nói mẹ mình mắc bệnh nặng, chỉ có ước nguyện gặp được tôi và con trai một lần cuối. Quốc có thể biết tôi lén sinh con nhưng suốt bao năm anh vẫn không tìm đến để nhìn mặt con. Bao năm qua hận thù trong tôi cũng không còn, lại thấy người sắp chết rồi, cho bà ta được toại nguyện cũng là cái đức.

Tôi chỉ nghĩ mẹ của Quốc muốn gặp cháu trai trước khi nhắm mắt, lại không ngờ vừa thấy mặt cháu thì bà tuyên bố nhượng đều do tôi làm chủ.

Tôi nghe thế mà sững sờ cho đến khi biết rõ mọi chuyện đằng sau lời tuyên bố đó.

Hóa ra sau khi chia tay tôi, Quốc đã có một đời vợ. Người vợ này cũng tiêu hoang xài phí như Quốc, chẳng được như tôi ngày trước vun vén, lo toan cho tiền bạc của anh. Cả hai chơi bời tới mức việc làm ăn của Quốc đi vào đường cùng. Dù mẹ của Quốc có vung tiền để con trai làm ăn cũng vô ích. Đến khi tiền của Quốc ngày một cạn thì vợ của anh cũng đòi ly hôn. Từ đó, Quốc cứ lông bông, chẳng làm được gì ra hồn.

Mẹ của Quốc thấy con trai cứ chơi bời, bản thân lại bệnh chẳng sống được bao lâu thì chợt nhớ tới tôi. Rồi nghe Quốc thành thật nói tôi đã sinh con trai thì mừng khôn xiết. Vì nghĩ giờ không cứu vãn được con trai chơi bời, bà muốn “đầu tư” cho cháu trai sau này để lo cho hương hỏa gia đình.

Tôi đương nhiên hiểu nếu mẹ Quốc đề huề con cháu thì cần gì đến đứa cháu bà bắt “bỏ” ngày trước? Tôi liền trả lời bà:

“Từ trước đến giờ mẹ con cháu chưa từng cần tiền của gia đình bác. Cháu chỉ mong con được cha và bên nội yêu thương, nhưng tiếc là suốt 4 năm qua nó hoàn toàn không nhận được gì. Dù sao con của cháu bao năm nay vẫn không biết mặt cha. Nhưng cháu thấy vậy cũng tốt, vì nếu nó biết thì chỉ càng tủi thân vì có mà cũng như không. Nếu bác muốn gặp cháu nội thì nó cũng ở đây rồi, nhưng tài sản thì xin thôi ạ, mẹ con cháu không cần!”.

Nghe tôi nói thế thì mẹ của Quốc khóc nghẹn không thành tiếng. Tôi sau đó cũng xin phép đưa con về.

4 năm nay không có tài sản bạc tỷ đó mẹ con tôi vẫn sống tốt. Tôi không muốn nhận tiền bạc của cải gì từ họ để khiến cuộc sống của hai mẹ con đảo lộn. Chuyện có thể làm tôi cũng đã làm, còn Quốc và mẹ anh ta phải hối hận thì chính là quả báo mà họ phải nhận lấy cho những gì mình đã làm.

Yêu nhau 5 năm, vì một câu nói của mẹ mà bạn trai nhẫn tâm bỏ rơi tôi

Yêu nhau 5 năm, vì một câu nói của mẹ mà bạn trai nhẫn tâm bỏ rơi tôi

Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi cật lực tìm kiếm việc làm, cuối cùng cũng vào làm vị trí Marketing của một công ty lớn. Tất nhiên khi đi làm rồi thì dù là ai cũng không giữ được dáng vẻ như đi học.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đi làm về sớm, chồng tá hỏa thấy vợ nằm trên sofa để bố chồng làm việc nhà

Đi làm về sớm, chồng tá hỏa thấy vợ nằm trên sofa để bố chồng làm việc nhà

Tâm sự 53 phút trước
Một đêm mưa tầm tã, chồng cũ bất ngờ gõ cửa nhà đưa ra yêu cầu bất ngờ

Một đêm mưa tầm tã, chồng cũ bất ngờ gõ cửa nhà đưa ra yêu cầu bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Chê người yêu nghèo đi chiếc xe máy đến buổi họp lớp, cô gái đòi chia tay để rồi ôm mặt khóc sau 6 năm

Chê người yêu nghèo đi chiếc xe máy đến buổi họp lớp, cô gái đòi chia tay để rồi ôm mặt khóc sau 6 năm

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Mẹ chồng 'hụt' đòi gặp cháu để trao tài sản bạc tỷ, tôi nói một câu khiến bà rơi nước mắt

Mẹ chồng 'hụt' đòi gặp cháu để trao tài sản bạc tỷ, tôi nói một câu khiến bà rơi nước mắt

Tâm sự Eva 2 giờ 23 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp sau bước vào thời kì hưng thịnh, 'hầu bao' căng chặt, đào hoa không ai sánh bằng

Sau đêm nay, 3 con giáp sau bước vào thời kì hưng thịnh, 'hầu bao' căng chặt, đào hoa không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đi tìm chồng theo địa chỉ định vị thì kinh ngạc khi thấy điểm đến là nơi này

Đi tìm chồng theo địa chỉ định vị thì kinh ngạc khi thấy điểm đến là nơi này

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 5/8/2026, 3 con giáp là 'đệ tử' của Thần Tài, làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két, tiêu xài phủ phê

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 5/8/2026, 3 con giáp là 'đệ tử' của Thần Tài, làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két, tiêu xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
1 giờ sáng con khóc không chịu ngủ, tôi ôm ra ban công dỗ thì nghe được bí mật của chồng

1 giờ sáng con khóc không chịu ngủ, tôi ôm ra ban công dỗ thì nghe được bí mật của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 5/8/2026, 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', sự nghiệp thăng tiến, liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc

Sau ngày mai, thứ Tư 5/8/2026, 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', sự nghiệp thăng tiến, liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đang ngồi nghỉ ngơi, cụ bà bất ngờ ngã xuống giếng sâu tử vong thương tâm

Đang ngồi nghỉ ngơi, cụ bà bất ngờ ngã xuống giếng sâu tử vong thương tâm

Video 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 5/8/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ bội thu tiền bạc, phú quý đại tài, Tý - Thân đại hạn khó lường, tiểu nhân quấy phá

Tử vi thứ Tư 5/8/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ bội thu tiền bạc, phú quý đại tài, Tý - Thân đại hạn khó lường, tiểu nhân quấy phá

Giá vàng hôm nay, ngày 4/8/2026: Tiếp tục trượt giảm, SJC và nhẫn rơi về mức thấp

Giá vàng hôm nay, ngày 4/8/2026: Tiếp tục trượt giảm, SJC và nhẫn rơi về mức thấp

Đúng ngày mai, thứ Tư 5/8/2026, 3 con giáp tình tiền như ý, hứng trọn vận may thiên hạ, chuẩn bị xây nhà lầu, sắm xe sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 5/8/2026, 3 con giáp tình tiền như ý, hứng trọn vận may thiên hạ, chuẩn bị xây nhà lầu, sắm xe sang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Yêu nhau 5 năm, vì một câu nói của mẹ mà bạn trai nhẫn tâm bỏ rơi tôi

Yêu nhau 5 năm, vì một câu nói của mẹ mà bạn trai nhẫn tâm bỏ rơi tôi

Để níu kéo chồng ngoại tình quay về, tôi để anh thấy sự thật về cô nhân tình

Để níu kéo chồng ngoại tình quay về, tôi để anh thấy sự thật về cô nhân tình

Thấy con gái bị nhà chồng xem thường trong lễ cưới, người mẹ nghèo kéo tay: 'Về nhà đi con, mang tiếng 1 đời chồng cũng được'

Thấy con gái bị nhà chồng xem thường trong lễ cưới, người mẹ nghèo kéo tay: 'Về nhà đi con, mang tiếng 1 đời chồng cũng được'

Đưa bạn trai về ra mắt nhưng bị mẹ bắt chia tay, sau 1 tháng tôi phải cảm ơn bà rối rít vì điều này

Đưa bạn trai về ra mắt nhưng bị mẹ bắt chia tay, sau 1 tháng tôi phải cảm ơn bà rối rít vì điều này

Thấy nhà thông gia đi xe máy đưa dâu thì xem thường, ai dè bố cô dâu cười: 'Xe chở 2 tỷ tặng vợ chồng nó đấy''

Thấy nhà thông gia đi xe máy đưa dâu thì xem thường, ai dè bố cô dâu cười: 'Xe chở 2 tỷ tặng vợ chồng nó đấy''

Phát hiện hành động kỳ lạ của mẹ chồng và bạn khác giới khiến tôi bàng hoàng

Phát hiện hành động kỳ lạ của mẹ chồng và bạn khác giới khiến tôi bàng hoàng