Giá vàng hôm nay, ngày 4/8/2026: Tiếp tục trượt giảm, SJC và nhẫn rơi về mức thấp

Đời sống 04/08/2026 09:20

Hôm nay, ngày 4/8/2026 giá vàng trong nước tiếp tục giảm khoảng 1 triệu đồng mỗi lượng, tốc độ giảm giá của vàng miếng SJC nhanh hơn so với thế giới.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá mua vàng miếng SJC 500.000 đồng mỗi lượng, xuống 137 triệu đồng, còn giá bán ra giảm 1 triệu đồng, xuống 140 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá bán 200.000 đồng, xuống 139,8 triệu đồng, mua vào đứng yên ở mức 138,2 triệu đồng. Trong khi đó, ACB giữ nguyên giá mua vào 138 triệu đồng, bán ra 141 triệu đồng. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng rút ngắn còn 1,7 - 3 triệu đồng/lượng, đây là mức thấp nhất trong vòng nhiều tuần trở lại đây.

Giá vàng nhẫn cũng giảm từ 500.000 đến 1 triệu đồng mỗi lượng. Công ty SJC mua vào còn 136 triệu đồng, bán ra 139,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 137 triệu đồng, bán ra 140 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 4/8/2026: Tiếp tục trượt giảm, SJC và nhẫn rơi về mức thấp - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo VietNamNet, sáng nay giá vàng giao dịch quanh mốc 4.060 USD/ounce.

Lúc 21h ngày 3/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.030 USD/ounce, tăng 10 USD. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 8/2026 giao dịch ở mức 4.084 USD/ounce

Rủi ro địa chính trị liên quan đến eo biển Hormuz đã hạ nhiệt. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy kế hoạch không kích Iran và cho biết hai bên sẽ tiến hành đối thoại vào thứ Hai. Giá dầu Brent giảm còn khoảng 83,7 USD/thùng, dầu WTI lùi về vùng 79,5-79,75 USD/thùng.

Giá dầu giảm góp phần hạ nhiệt kỳ vọng lạm phát, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ cũng giảm, phần nào hỗ trợ giá vàng. Chỉ số USD Index suy yếu, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4,7%.

Thị trường vẫn chịu tác động từ kỳ vọng lãi suất sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong cuộc họp tuần trước, Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 3,50-3,75% với tỷ lệ biểu quyết 9-3.

Dữ liệu lạm phát mới nhất cũng cho thấy chỉ số PCE tháng 6 giảm 0,1% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. PCE lõi tăng 0,1% theo tháng và 3,3% theo năm.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 25/7 tăng 9.000 đơn so với tuần trước, lên 197.000 đơn. Thị trường lao động vẫn được đánh giá đủ vững để giới đầu tư tiếp tục đặt cược khoảng 2/3 khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Trong tuần này, thị trường sẽ tập trung vào loạt dữ liệu quan trọng của Mỹ, gồm chỉ số ISM sản xuất công bố ngày thứ Hai, khảo sát JOLTS về số lượng việc làm ngày thứ Ba, báo cáo việc làm ADP ngày thứ Tư và đặc biệt là báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 7 công bố vào thứ Sáu.

Giá vàng hôm nay, ngày 3/8/2026: Thị trường biến động lạ

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Hôm nay ngày 3/8/2026 giá vàng trong nước diễn biến lạ khi có nơi tăng cả triệu đồng/lượng nhưng cũng có nơi giảm vài trăm ngàn đồng.

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