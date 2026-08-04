Bất ngờ với loại hạt bé tí hon nhưng có nhiều công dụng

Trung bình trong 28g hạt chia có khoảng: 137 calo, 12g Carbohydrate, 4g Protein, 9g chất béo (chủ yếu là omega-3), 11g chất xơ, 30% RDI Mangan, 30% RDI Magie, 18% RDI Canxi, 27% RDI Photpho,... Hạt chia cũng rất giàu kali, kẽm, vitamin nhóm B.

Hạt chia là hạt thu được từ cây Salvia hispanica - cùng họ với húng quế. Hạt chia có màu xám, đen, trắng hoặc nâu, kích thước khoảng 1mm. Bề mặt hạt chia sáng bóng, mịn, hơi dẹt, hình dạng hơi giống hạt mè. Khi ngâm nước, hạt chia sẽ nở mềm và có màng nhầy bọc xung quanh.

Hàm lượng omega-3 trong hạt chia tương đối cao. Thành phần dưỡng chất này có vai trò giảm cholesterol xấu, bảo vệ thành mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Kiểm soát đường huyết

Hạt chia thể làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu để ổn định đường huyết sau ăn. Điều này rất hữu ích cho người tiền tiểu đường hoặc đang bị tiểu đường type 2. Bên cạnh đó, lượng protein và chất béo lành mạnh trong hạt chia cũng giúp no lâu, giảm cảm giác thèm ăn, nhờ đó tránh làm tăng đường huyết đột ngột.

Cải thiện sức khỏe xương khớp

Hàm lượng canxi, magie, phốt pho và mangan trong hạt chia tương đối dồi dào. Đây đều là những khoáng chất quan trọng hỗ trợ quá trình phát triển xương ở trẻ và duy trì độ chắc khỏe ở người lớn tuổi.

Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp da

Hàm lượng lớn chất chống oxy hóa và omega-3 trong hạt chia có vai trò giữ ẩm, tăng độ đàn hồi và hạn chế hình thành nếp nhăn da. Sử dụng hạt chia đều đặn vì thế sẽ cải thiện vẻ đẹp mịn màng và trắng sáng của làn da.

Bổ sung năng lượng

Nhờ chứa protein, omega-3 và chất chống oxy hóa nên hạt chia là lựa chọn lý tưởng đối với người thường xuyên tập luyện thể thao cường độ cao. Loại hạt này là nguồn bổ sung năng lượng giúp nhanh chóng phục hồi sức khỏe hệ cơ và giảm cảm giác mệt mỏi sau khi vận động.

Một số cách dùng hạt chia phổ biến

Uống hạt chia ngâm nước: Đây là cách sử dụng hạt chia đơn giản được nhiều người áp dụng nhất. Bạn chỉ cần dùng 1 - 2 thìa cà phê hạt chia ngâm cùng 250 - 300ml nước trong 10 phút sau đó thêm chanh hoặc mật ong và uống.

Ảnh minh họa: Internet

Trộn hạt chia với sữa chua hoặc sữa tươi: Hạt chia trộn với sữa chua sẽ tạo thành bữa ăn nhẹ giàu protein, tốt cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người đang ăn kiêng. Hoặc cách khác, bạn có thể ngâm hạt chia trong sữa tươi để uống giúp bổ sung thêm dinh dưỡng cho cơ thể.

Trộn hạt chia cùng sinh tố: Bạn có thể thêm 1 thìa cà phê hạt chia vào các loại sinh tố như xoài, bơ, chuối, dâu,… để tăng hàm lượng chất xơ và vitamin. Đây là cách lý tưởng cho những ai muốn có một bữa ăn giàu năng lượng vào buổi sáng.

Trộn hạt chia cùng salad hoặc ngũ cốc: Hạt chia không tạo mùi ảnh hưởng đến hương vị món ăn nên rất phù hợp để rắc lên salad, yến mạch, ngũ cốc. Cách làm này sẽ giúp món ăn tăng hàm lượng protein và chất xơ.