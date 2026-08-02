Top 4 loại quả chứa nhiều đường, dễ gây tăng cân hơn cả cơm trắng, bạn đã biết chưa?

Đối với những người đường huyết thấp, ăn hoa quả ngọt cũng là một cách hay giúp bạn sảng khoái tỉnh táo. Hơn nữa, hoa quả còn chứa nhiều nước, chất xơ, vitamin và những khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, ăn hoa quả mỗi ngày còn giúp bạn có làn da mịn màng căng mọng và vóc dáng cân đối, khỏe đẹp.

Tuy nhiên, đối với người muốn giảm cân hoặc người bệnh tiểu đường, nên ăn xoài một cách từ tốn. Bạn có thể ăn vài lát xoài một lúc. Nếu muốn ăn thêm có thể để sau vài tiếng chẳng hạn. Đừng ăn một lúc hết nguyên cả quả xoài.

Nếu bạn là người có đường huyết thấp, hãy chọn xoài. Bởi trong một trái xoài chín chứa tới 46 g đường. Vì vậy, người hảo ngọt có thể ăn xoài thay vì ăn bánh kẹo hay nước ngọt có ga chứa đường. Bởi đường tự nhiên trong trái cây vẫn tốt hơn nhiều lần so với đường tinh luyện. Hơn nữa, trong trái cây còn chứa nhiều vitamin có lợi cho sức khỏe .

Quả nho

Nho là một trong những loại trái cây nhiều đường. Một cốc (dung tích khoảng 240ml) chứa đầy nho sẽ có khoảng 25 gram đường. Do có kích thước nhỏ, rất vừa vặn khi đưa vào miệng và có hương vị ngon lành, nên khi ăn nho, bạn có thể ăn với số lượng không kiểm soát dẫn đến việc đưa lượng lớn đường vào cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Để giảm số lượng nho ăn vào, bạn có thể cắt quả nho làm đôi và để đông lạnh. Nho sẽ vừa trở thành món ăn giải khát mùa hè hấp dẫn, vừa giúp giảm số lượng bạn ăn vào.

Anh đào (Cherry)

Những trái cherry quả thực hết sức ngọt ngào, thơm ngon khó cưỡng. Một cốc cherry chứa 18g đường tự nhiên. Vì vậy, nếu ăn cherry, bạn không cần phải ăn bánh kẹo.

Ảnh minh họa: Internet

Trong bữa tiệc ngọt, nếu ăn nhiều cherry rồi, bạn có thể uống cà phê đen không đường hoặc trà không đường mà không lo bị tụt huyết áp. Khi ăn các loại hoa quả giàu đường tự nhiên, bạn có thể cân nhắc hạn chế các loại thực phẩm chứa nhiều đường khác, đặc biệt là các loại bánh kẹo, đồ ngọt chế biến sẵn ...

Dưa hấu

Dưa hấu là một loại trái cây tươi ngon, giúp cung cấp nước, chất điện giải, vitamin A, vitamin C,... nên đặc biệt tốt cho mùa hè. Tuy nhiên dưa hấu lại là một trong các loại trái cây nhiều đường. Một miếng dưa hấu cỡ lớn có thể chứa tới 17 gram đường, do đó nếu muốn hạn chế tiêu thụ đường, bạn chỉ nên ăn 1-2 lát dưa hấu mỗi ngày.