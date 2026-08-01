Tử vi tuần mới (3/8 đến 9/8/2026), 3 con giáp lắm của nhiều tiền, hốt trọn lộc thiên hạ, vận số lên hương bất ngờ, Phú Quý viên mãn cả đời

Tâm linh - Tử vi 01/08/2026 16:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp lắm của nhiều tiền, hốt trọn lộc thiên hạ, vận số lên hương bất ngờ, Phú Quý viên mãn cả đời trong tuần mới (3/8 đến 9/8/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Tử vi tuần mới (3/8 đến 9/8/2026), nhờ có Tam Hợp tương trợ mà hai vợ chồng tuổi Mùi luôn đồng lòng đồng sức, luôn ủng hộ và kề vai cùng nhau hoàn thành những kế hoạch đề ra, cùng nắm tay nhau giúp công việc ngày càng phát triển. Bản mệnh rất bản lĩnh nên dù có thách thức phía trước sẽ vẫn tự tin tiến bước. 

Tử vi tuần mới (3/8 đến 9/8/2026), 3 con giáp lắm của nhiều tiền, hốt trọn lộc thiên hạ, vận số lên hương bất ngờ, Phú Quý viên mãn cả đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thực Thần giúp tuổi Mùi cảm thấy cuộc sống thời gian này thư thả và thoải mái hơn, tuy nhiên, lời khuyên là không nên ngủ quên trên hào quang và để cảm xúc dẫn dắt hành động của mình.

 

Kim - Thủy tương sinh hỗ trợ cho các vấn đề liên quan đến sức khỏe của tuổi Mùi. May mắn là bản mệnh có cơ hội gặp được một bác sĩ giỏi có trình độ y tế xuất sắc để chẩn đoán và điều trị cho mình nên sẽ không gây ra vấn đề gì nghiêm trọng.

Con giáp tuổi Hợi 

Tử vi tuần mới (3/8 đến 9/8/2026), vận trình công danh của tuổi Hợi đang rộng mở khi có sự tương trợ của Chính Quan. Mọi việc bạn làm đều đi đúng quỹ đạo, nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ đồng nghiệp và cấp trên. Đây là thời điểm tuyệt vời để khẳng định vị thế và xây dựng thương hiệu cá nhân. Hãy cứ bước đi bằng sự chính trực và minh bạch, thành công bền vững sẽ tự động tìm đến và đồng hành cùng bạn.

Tử vi tuần mới (3/8 đến 9/8/2026), 3 con giáp lắm của nhiều tiền, hốt trọn lộc thiên hạ, vận số lên hương bất ngờ, Phú Quý viên mãn cả đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời điểm lý tưởng để bạn thiết lập lại kế hoạch tài chính dài hạn. Hãy nhớ rằng: gieo hạt mầm kiên trì, gặt quả ngọt ấm no – mọi sự chăm chỉ của bạn đều đang được vũ trụ ghi nhận. 

Ngũ hành tương sinh mang lại thông tin tích cực về sức khỏe cho bản mệnh. Hệ tiêu hóa thường phản ánh trạng thái tinh thần của bạn. Hãy chọn những thực phẩm thanh đạm và ăn trong sự tỉnh thức để cơ thể được nhẹ lòng và trí tuệ được minh mẫn. 

Con giáp tuổi Tý 

Tử vi tuần mới (3/8 đến 9/8/2026), vượng tài lộc với tuổi Tý. Con giáp này được dự đoán sẽ đạt được thành công trong lĩnh vực tài chính. Có thể bản mệnh sẽ gặp được những cơ hội từ trên trời rơi xuống và sẽ tận dụng tốt nó, thu lợi về cho bản thân.

Tử vi tuần mới (3/8 đến 9/8/2026), 3 con giáp lắm của nhiều tiền, hốt trọn lộc thiên hạ, vận số lên hương bất ngờ, Phú Quý viên mãn cả đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công danh sự nghiệp ở thời điểm này không có gì phải lo lắng. Bản mệnh cảm thấy may mắn vì đã tìm được một công việc như ý, phù hợp với khả năng của mình. Kinh tế cũng ổn định nên bản mệnh không phải suy nghĩ quá nhiều điều và tập trung hết sức cho công việc hiện tại.

Về mặt tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia diễn ra ổn định, có phần đều đều. Con giáp này nên đầu tư thêm thời gian và công sức để cùng vun đắp và xây dựng mối quan hệ của cả hai. Chuyện tình yêu muốn phát triển được phải do hai người cùng nỗ lực, đừng để mọi thứ xuất phát từ một phía.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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