NÓNG: Danh tính bà chủ sản xuất, buôn bán hơn 10.000 hũ kem trộn gắn mác hàng ngoại

Đời sống 02/08/2026 11:22

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 9, TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lâm Thị Kim Nương cùng 5 đồng phạm về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, VKSND khu vực 9, TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lâm Thị Kim Nương (43 tuổi, ngụ phường Tân Tạo, TPHCM) và Kiều Hoàng Nhã (39 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất dược - Mỹ phẩm Hikachi) cùng 4 đồng phạm về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" và "Sản xuất hàng giả".

Theo cáo trạng, năm 2023, Nương thuê nhà tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân (cũ) để sản xuất, kinh doanh các mặt hàng mỹ phẩm là kem dưỡng da các loại.

Các đối tượng lập "công xưởng" quy mô để sản xuất mỹ phẩm giả. Ảnh: Công an TPHCM cung cấp

Để có nguyên liệu sản xuất kem dưỡng da, Nương tới Chợ Lớn (quận 5 cũ) mua nguyên liệu mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Sau đó, Nương thuê người pha trộn, bơm vào hũ nhựa rồi dán nhãn giả các thương hiệu như: Bạch Ngọc Liên, Abutine C3C, Olay, Vaseline và ghi xuất xứ sản xuất tại Thái Lan, Mỹ.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định bị can Kiều Hoàng Nhã là người cung cấp nguyên liệu và các sản phẩm mỹ phẩm hoàn chỉnh cho Nương.

NÓNG: Danh tính bà chủ sản xuất, buôn bán hơn 10.000 hũ kem trộn gắn mác hàng ngoại - Ảnh 1
Hàng nghìn sản phẩm mỹ phẩm giả được lực lượng công an phát hiện, thu giữ tại cơ sở sản xuất

Theo thông tin từ VietNamNet, tại cơ quan điều tra, Nhã khai nhận đã pha chế, thuê nhân viên sang chiết và dán nhãn giả các thương hiệu Olay, Abutine C3C, Vaseline theo đơn đặt hàng của Nương để kiếm lời.

Cáo trạng còn xác định, Đỗ Văn Bạc (quản lý Công ty TNHH In bao bì Duy Phú) là người tiếp nhận việc in ấn các loại tem, nhãn, bao bì giả cho Nương. Bạc thừa nhận dù biết rõ khách hàng không có hồ sơ pháp lý của các chủ sở hữu nhãn hiệu nhưng vì lợi nhuận vẫn chỉ đạo nhân viên thiết kế và in ấn hàng loạt nhãn mác giả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ tổng cộng 10.240 sản phẩm mỹ phẩm giả các loại.

Theo kết luận giám định, các hoạt chất bên trong các hũ kem giả này đều khác về màu sắc, mùi, độ mịn và thành phần hóa học so với sản phẩm chính hãng.

Toàn bộ số hàng này được Nương phân phối chủ yếu qua các nền tảng mạng xã hội như tài khoản Facebook Lâm Nương và TikTok Shop Mỹ phẩm Cô Nương. Khách hàng của Nương chủ yếu là khách mua sỉ ở các tỉnh miền Tây và miền Trung; hàng được vận chuyển thông qua các chành xe tại TPHCM.

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