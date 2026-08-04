Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 4/8/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', chính thức hết khổ, dễ dàng sở hữu nhà xe trong tay

Tâm linh - Tử vi 04/08/2026 06:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', chính thức hết khổ, dễ dàng sở hữu nhà xe trong tay vào đúng hôm nay, thứ 3 ngày 4/8/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Tý 

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 4/8/2026, Tam Hợp hỗ trợ, tại nơi làm việc, bạn sẽ gặp những cá nhân tài giỏi và sẵn lòng hướng dẫn bạn. Tý còn có tâm trạng tốt, suy nghĩ minh mẫn, phản xạ nhanh nhạy và phương pháp làm việc bài bản. Ngay cả khi đối mặt với công việc khó khăn, bạn vẫn giữ được bình tĩnh và xử lý rắc rối rất hiệu quả.

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 4/8/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', chính thức hết khổ, dễ dàng sở hữu nhà xe trong tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lộc lá về túi của đương số trong ngày này khá dồi dào nhờ Chính tài trợ mệnh. Áp lực tiền bạc trong ngày này giảm đi rất nhiều, thu nhập chính tăng mạnh, tiền bạc không còn là nỗi lo của Tý, bạn hoàn toàn làm chủ được đồng tiền. Trong những tình huống khó xử như bị hỏi vay tiền, hỏi mượn đồ bạn cư xử rất khéo léo, không làm mất lòng người ta nhưng vẫn vừa ý mình.

Con giáp tuổi Sửu 

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 4/8/2026, tuổi Sửu có được sự quyết đoán và dứt khoát khi đứng trước các lựa chọn quan trọng. Con giáp này có thể đi trước người khác, trở thành nhân vật nổi bật và giành nhiều lợi thế về phía mình. Sự thật là ngoài kia còn có rất nhiều người tài giỏi, thậm chí hơn bản mệnh rất nhiều. Vì vậy, bản mệnh hãy luôn giữ tâm thế cầu thị, học hỏi thế giới xung quanh mình để tương lai thêm rộng mở.

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 4/8/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', chính thức hết khổ, dễ dàng sở hữu nhà xe trong tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của tuổi Sửu cũng khá thuận lợi. Những áp lực trong cuộc sống và công việc của con giáp này dường như chẳng còn là gánh nặng mỗi khi bản mệnh ở bên cạnh người ấy. Đối phương là nguồn an ủi và động viên lớn lao với bản mệnh.

Con giáp tuổi Thìn 

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 4/8/2026, Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Thìn đón nhận cơ may tăng tiến trong sự nghiệp. Con giáp này có thêm sự tự tin vào năng lực của bản thân mình, cùng với tinh thần trách nhiệm cao nên được cấp trên tin tưởng và trọng dụng. Tại thời điểm này, dường như không có khó khăn nào ngáng trở bản mệnh. 

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 4/8/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', chính thức hết khổ, dễ dàng sở hữu nhà xe trong tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Hôm nay cũng được xem là ngày đẹp để Thìn thúc đẩy tài lộc, kiếm thêm tiền, xúc tiến hợp đồng hay giới thiệu dự án mới với nhà đầu tư. Con giáp này có sự nhanh nhẹn và năng nổ, gặp ai cũng niềm nở và hết mình thì không lo không kiếm được món hời. Bản mệnh dám nghĩ dám làm, dám vượt khó vươn lên.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 28/7/2026, 3 con giáp vai trái gánh tài lộc, vai phải gánh niềm vui, gia đình hòa thuận, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 28/7/2026, 3 con giáp vai trái gánh tài lộc, vai phải gánh niềm vui, gia đình hòa thuận, tiền đẻ ra tiền

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vai trái gánh tài lộc, vai phải gánh niềm vui, gia đình hòa thuận, tiền đẻ ra tiền vào đúng hôm nay, thứ 3 ngày 28/7/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Ba 4/8/2026, Thần Tài mở cửa, 3 con giáp ra đường 'đụng trúng hố vàng', mỏi tay đếm tiền, giàu nứt đố đổ vách

Đúng hôm nay, thứ Ba 4/8/2026, Thần Tài mở cửa, 3 con giáp ra đường 'đụng trúng hố vàng', mỏi tay đếm tiền, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Bất ngờ với loại hạt bé tí hon nhưng có nhiều công dụng

Bất ngờ với loại hạt bé tí hon nhưng có nhiều công dụng

Dinh dưỡng 1 giờ 49 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 4/8/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, thứ Ba 4/8/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (4/8/2026), 3 con giáp 'lọt vào mắt xanh Thần Tài', trúng số độc đắc, công danh vượng phát, tăng lương nhiều số

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (4/8/2026), 3 con giáp 'lọt vào mắt xanh Thần Tài', trúng số độc đắc, công danh vượng phát, tăng lương nhiều số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/8/2026), 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Cuối ngày hôm nay (4/8/2026), 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Ngay đêm tân hôn, chồng khóa cửa bắt vợ ngủ phòng khách vì lý do khiến tôi bối rối

Ngay đêm tân hôn, chồng khóa cửa bắt vợ ngủ phòng khách vì lý do khiến tôi bối rối

Tâm sự gia đình 7 giờ 4 phút trước
Nửa đêm, chồng gọi dậy rồi thông báo một tin sét đánh khiến tôi bỏ đi

Nửa đêm, chồng gọi dậy rồi thông báo một tin sét đánh khiến tôi bỏ đi

Tâm sự gia đình 7 giờ 34 phút trước
Bị chồng đuổi khỏi nhà, vợ thản nhiên rời đi chỉ để lại một thứ khiến nhà chồng năn nỉ quay về

Bị chồng đuổi khỏi nhà, vợ thản nhiên rời đi chỉ để lại một thứ khiến nhà chồng năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 7 giờ 49 phút trước
Chồng quay về xin nối lại tình xưa, tôi tỉnh bơ đáp 1 câu khiến anh ta xấu hổ

Chồng quay về xin nối lại tình xưa, tôi tỉnh bơ đáp 1 câu khiến anh ta xấu hổ

Tâm sự gia đình 8 giờ 4 phút trước
Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôi quyết định hủy cưới

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôi quyết định hủy cưới

Tâm sự 8 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 4/8/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Tử vi thứ Ba 4/8/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Đúng ngày mai, thứ Ba 4/8/2026, 3 con giáp chuyển mình hóa Rồng hóa Phượng, cưỡi mây đạp gió, nhanh chóng Phát Tài, cuộc đời êm ấm

Đúng ngày mai, thứ Ba 4/8/2026, 3 con giáp chuyển mình hóa Rồng hóa Phượng, cưỡi mây đạp gió, nhanh chóng Phát Tài, cuộc đời êm ấm

Kể từ ngày mai, thứ Ba 4/8/2026, 3 con giáp 'lọt vào mắt xanh Thần Tài', trúng số độc đắc, công danh vượng phát, tăng lương nhiều số

Kể từ ngày mai, thứ Ba 4/8/2026, 3 con giáp 'lọt vào mắt xanh Thần Tài', trúng số độc đắc, công danh vượng phát, tăng lương nhiều số

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ Ba 4/8/2026, Thần Tài mở cửa, 3 con giáp ra đường 'đụng trúng hố vàng', mỏi tay đếm tiền, giàu nứt đố đổ vách

Đúng hôm nay, thứ Ba 4/8/2026, Thần Tài mở cửa, 3 con giáp ra đường 'đụng trúng hố vàng', mỏi tay đếm tiền, giàu nứt đố đổ vách

Sau hôm nay, thứ Ba 4/8/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, thứ Ba 4/8/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (4/8/2026), 3 con giáp 'lọt vào mắt xanh Thần Tài', trúng số độc đắc, công danh vượng phát, tăng lương nhiều số

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (4/8/2026), 3 con giáp 'lọt vào mắt xanh Thần Tài', trúng số độc đắc, công danh vượng phát, tăng lương nhiều số

Cuối ngày hôm nay (4/8/2026), 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Cuối ngày hôm nay (4/8/2026), 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 4/8/2026, Thần Tài mở cửa, 3 con giáp ra đường 'đụng trúng hố vàng', mỏi tay đếm tiền, giàu nứt đố đổ vách

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 4/8/2026, Thần Tài mở cửa, 3 con giáp ra đường 'đụng trúng hố vàng', mỏi tay đếm tiền, giàu nứt đố đổ vách