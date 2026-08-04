Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 4/8/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', chính thức hết khổ, dễ dàng sở hữu nhà xe trong tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 4/8/2026, Tam Hợp hỗ trợ, tại nơi làm việc, bạn sẽ gặp những cá nhân tài giỏi và sẵn lòng hướng dẫn bạn. Tý còn có tâm trạng tốt, suy nghĩ minh mẫn, phản xạ nhanh nhạy và phương pháp làm việc bài bản. Ngay cả khi đối mặt với công việc khó khăn, bạn vẫn giữ được bình tĩnh và xử lý rắc rối rất hiệu quả.

Lộc lá về túi của đương số trong ngày này khá dồi dào nhờ Chính tài trợ mệnh. Áp lực tiền bạc trong ngày này giảm đi rất nhiều, thu nhập chính tăng mạnh, tiền bạc không còn là nỗi lo của Tý, bạn hoàn toàn làm chủ được đồng tiền. Trong những tình huống khó xử như bị hỏi vay tiền, hỏi mượn đồ bạn cư xử rất khéo léo, không làm mất lòng người ta nhưng vẫn vừa ý mình.

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 4/8/2026, tuổi Sửu có được sự quyết đoán và dứt khoát khi đứng trước các lựa chọn quan trọng. Con giáp này có thể đi trước người khác, trở thành nhân vật nổi bật và giành nhiều lợi thế về phía mình. Sự thật là ngoài kia còn có rất nhiều người tài giỏi, thậm chí hơn bản mệnh rất nhiều. Vì vậy, bản mệnh hãy luôn giữ tâm thế cầu thị, học hỏi thế giới xung quanh mình để tương lai thêm rộng mở.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của tuổi Sửu cũng khá thuận lợi. Những áp lực trong cuộc sống và công việc của con giáp này dường như chẳng còn là gánh nặng mỗi khi bản mệnh ở bên cạnh người ấy. Đối phương là nguồn an ủi và động viên lớn lao với bản mệnh.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 4/8/2026, Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Thìn đón nhận cơ may tăng tiến trong sự nghiệp. Con giáp này có thêm sự tự tin vào năng lực của bản thân mình, cùng với tinh thần trách nhiệm cao nên được cấp trên tin tưởng và trọng dụng. Tại thời điểm này, dường như không có khó khăn nào ngáng trở bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay cũng được xem là ngày đẹp để Thìn thúc đẩy tài lộc, kiếm thêm tiền, xúc tiến hợp đồng hay giới thiệu dự án mới với nhà đầu tư. Con giáp này có sự nhanh nhẹn và năng nổ, gặp ai cũng niềm nở và hết mình thì không lo không kiếm được món hời. Bản mệnh dám nghĩ dám làm, dám vượt khó vươn lên.

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