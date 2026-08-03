Giá vàng hôm nay, ngày 3/8/2026: Thị trường biến động lạ

Đời sống 03/08/2026 09:21

Hôm nay ngày 3/8/2026 giá vàng trong nước diễn biến lạ khi có nơi tăng cả triệu đồng/lượng nhưng cũng có nơi giảm vài trăm ngàn đồng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, ACB tăng giá vàng miếng 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 138 triệu đồng, bán ra 141,5 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty Mi Hồng giảm mỗi lượng vàng miếng 200.000 đồng, mua vào 138 triệu đồng, bán ra 139,8 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC vẫn giữ giá mua vào 137 triệu đồng, bán ra 141 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 700.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 137 triệu đồng, bán ra 141 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn đứng yên. Công ty SJC mua vào 136,5 triệu đồng, bán ra 140,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 137 triệu đồng, bán ra 141 triệu đồng… Giá vàng trong nước cao hơn thế giới 11,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 3/8/2026: Thị trường biến động lạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin báo VietNamNet, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng thế giới ở mức 4.050 USD/ounce.

Giá vàng thế giới trải qua tuần giao dịch đầy biến động khi liên tục giằng co quanh mốc 4.000 USD/ounce.

Lực mua bắt đáy và số liệu lạm phát hạ nhiệt giúp kim loại quý có lúc vượt 4.100 USD, nhưng lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và giá dầu đi lên tiếp tục gây sức ép lên giá vàng.

Đầu tuần, giá vàng giao ngay ở mức 4.051,51 USD/ounce và tăng trong phiên khi lực mua bắt đáy xuất hiện. Đà tăng chững lại trong ngày thứ Ba khi nhà đầu tư thận trọng trước cuộc họp chính sách của Fed, trong bối cảnh giá dầu cao và áp lực lạm phát tiếp tục duy trì.

Đến ngày thứ Tư, giá vàng có thời điểm giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce, chạm mức thấp nhất tuần là 3.995,9 USD/ounce. Sau đó, thị trường nhanh chóng hồi phục khi Fed giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,5-3,75%. Việc có ba thành viên Fed bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất khiến kỳ vọng sớm nới lỏng chính sách tiền tệ tiếp tục suy yếu.

Đà phục hồi mạnh nhất diễn ra trong phiên thứ Năm sau khi chỉ số lạm phát PCE của Mỹ thấp hơn kỳ vọng, giúp giảm bớt lo ngại về khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất. Giá vàng có thời điểm vượt 4.100 USD/ounce và chạm đỉnh tuần tại 4.119,82 USD/ounce.

Trong phiên thứ Sáu, giá vàng quay đầu giảm khi chỉ số chi phí lao động (ECI) tăng cao hơn dự báo, kéo lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi lên và gây áp lực lên kim loại quý.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở khoảng 4.048 USD/ounce, giảm nhẹ so với cuối tuần trước.

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