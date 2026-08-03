Khởi tố giám đốc Việt KTV vì copy hàng ngàn bài hát vào đầu karaoke, thu lợi bất chính

Đời sống 03/08/2026 11:18

Giám đốc Việt KTV Vũ Phi Điệp bị khởi tố với cáo buộc chỉ đạo sao chép trái phép hàng ngàn tác phẩm âm nhạc, tích hợp vào đầu karaoke để kinh doanh, thu lợi khoảng 852 triệu đồng.

Theo thông tin báo VTC News, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Phi Điệp (SN 1980; phường Hoàng Mai, Hà Nội), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Điện tử Việt KTV về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan“ theo khoản 2 Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn.

Theo điều tra, mặc dù chưa ký bất kỳ hợp đồng sử dụng bản quyền nào nhưng Vũ Phi Điệp vẫn chỉ đạo nhân viên kỹ thuật sao chép các tác phẩm âm nhạc từ nhiều nền tảng số, xử lý thành dữ liệu karaoke và chuyển sang định dạng riêng để tích hợp vào các thiết bị mang thương hiệu VietKTV.

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 Vũ Phi Điệp (SN 1980; phường Hoàng Mai, Hà Nội), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Điện tử Việt KTV. Ảnh: VNExpress. 

Theo thông tin báo Dân trí, dữ liệu âm nhạc được lưu trữ trên hệ thống điện toán đám mây và ổ cứng gốc có dung lượng 4TB, sau đó sao chép vào các đầu karaoke hoặc đầu liền màn hình trước khi đưa ra thị trường.

Đối với các sản phẩm không gắn ổ cứng, người sử dụng vẫn có thể tải miễn phí các bài hát từ hệ thống trực tuyến đã được kết nối sẵn.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến tháng 6/2026, Công ty TNHH Tập đoàn Điện tử Việt KTV đã phân phối 919 sản phẩm, qua đó thu lợi bất chính khoảng 852 triệu đồng.

Qua rà soát hơn 41.000 tệp dữ liệu, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam bước đầu xác định có khoảng 1.500 tác phẩm âm nhạc thuộc phạm vi quản lý bị khai thác trái phép, gây thiệt hại tạm tính khoảng 600 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Vũ Phi Điệp khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

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