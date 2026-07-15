Nhận tin nhắn trúng 100 triệu nhờ uống Number 1 giữa ca làm, nữ công nhân nghĩ mình bị lừa

Đời sống 15/07/2026 11:48

Giữa tiếng máy cưa vang đều trong xưởng gỗ ở Đồng Nai, điện thoại của chị Trần Thị Mỹ Lệ (SN 2000, quê xã Nghị Đức, Lâm Đồng) bất ngờ rung lên. Trên màn hình hiện dòng tin nhắn thông báo chị vừa trúng giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng từ chương trình khuyến mãi hè "Xé ngay trúng liền" do Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ và Nước tăng lực Number 1 tổ chức.

Nhưng thay vì vui mừng, phản ứng đầu tiên của chị bật lên suy nghĩ: "Chắc là lừa"!

"Lúc đó tôi không tin. Thật sự không tin chút nào. Tôi nghĩ chắc ai gửi nhầm hoặc nhắn trêu", chị nhớ lại.

Giữa tiếng máy móc và guồng quay công việc đang dang dở, chị cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục làm việc. Với chị, hoàn thành ca làm hôm ấy còn thực tế hơn nhiều so với việc bất ngờ nhận được một giải thưởng trị giá 100 triệu đồng.

Vài tiếng sau, điện thoại lại reo. Đầu dây bên kia là người từ ban tổ chức chương trình gọi đến để xác minh và hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.

Nhưng sự nghi ngờ vẫn chưa biến mất. Một cuộc gọi. Rồi cuộc gọi thứ hai. Đến cuộc gọi thứ ba, chị mới bắt đầu nghĩ: "Hay là mình thật sự trúng?"

Đến tối hôm đó, sau khi tan ca, tự mình truy cập website chương trình và nhìn thấy chính số điện thoại của mình xuất hiện trong danh sách trúng giải Đặc biệt, chị mới vỡ òa.

"Một lúc lâu tôi không nói lên lời. Tim đập nhanh lắm nhưng vẫn cứ nghĩ không biết có thật không”, chị Lệ kể.

Nhận tin nhắn trúng 100 triệu nhờ uống Number 1 giữa ca làm, nữ công nhân nghĩ mình bị lừa - Ảnh 1

Chị Trần Thị Mỹ Lệ (quê Lâm Đồng), công nhân làm việc tại Đồng Nai, là khách hàng đầu tiên trúng giải Đặc biệt 100 triệu đồng từ chương trình "Xé ngay trúng liền" hè 2026 của Number 1, Trà Dr Thanh Trà Xanh Không Độ (Ảnh: NVCC).

Nhưng cũng phải mất gần một tuần sau đó, cảm giác hoài nghi mới dần nhường chỗ cho niềm vui thật sự. Người đầu tiên chị chia sẻ tin vui là chị gái ở quê.

"Tôi gọi cho chị gái. Mà lúc gọi xong, cả hai chị em vẫn cứ tự hỏi: Có thật không vậy?

Chị Lệ là khách hàng đầu tiên trong hè năm nay trúng giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng từ chương trình khuyến mãi "Xé ngay trúng liền" do Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ và Nước tăng lực Number 1 triển khai trên toàn quốc.

Hai giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng còn lại tiếp tục được quay số ngẫu nhiên tìm khách hàng may mắn trúng thưởng vào ngày 20/7 và 4/9 tới đây.

Từ chai nước quen thuộc để tiếp năng lượng đến bước ngoặt bất ngờ

Điều khiến chị Lệ bất ngờ nhất là vận may lần này lại đến từ một sản phẩm đã gắn bó với mình nhiều năm: Nước tăng lực Number 1.

Là công nhân tại một công ty gỗ, những ca làm kéo dài từ sáng đến tối khiến chị quen với cảm giác cơ thể rã rời, tinh thần xuống sức giữa guồng quay công việc.

Nhận tin nhắn trúng 100 triệu nhờ uống Number 1 giữa ca làm, nữ công nhân nghĩ mình bị lừa - Ảnh 2
Với nhiều người làm việc cường độ cao như chị Lệ, Number 1 không chỉ tiếp thêm năng lượng trong những ca làm dài mà còn trở thành người bạn đồng hành quen thuộc mỗi ngày.

Những lúc như thế, Number 1 không đơn thuần là một loại nước uống giúp tỉnh táo, mà đã trở thành người bạn quen thuộc, tiếp thêm năng lượng để chị hoàn thành trọn vẹn những ca làm dài.

"Mỗi khi mệt, tôi thường uống Number 1 để lấy lại sự tỉnh táo và có sức làm tiếp. Uống riết thành quen, giống như một phần trong nhịp làm việc hằng ngày vậy", chị chia sẻ.

Chị cũng không phải người thường xuyên săn các chương trình khuyến mãi hay kỳ vọng vào vận may. Khi thấy chương trình “Xé ngay trúng liền” của Number 1 trong hè năm nay, chị tham gia đơn giản vì đã có thói quen xé nhãn và nhắn tin dự thưởng.

Trước đó, chị từng vài lần nhận được những phần thưởng nhỏ là thẻ nạp điện thoại trị giá 10.000 đồng nên càng không nghĩ mình có thể chạm tới giải thưởng lớn nhất.

"Hôm đó tôi cũng xé nhãn và nhắn tin tham gia chương trình như mọi lần thôi. Không mong gì nhiều”, chị nhớ lại.

Nhưng lần này, thứ chờ chị ở đầu dây bên kia lại là một cơ hội đủ lớn để thay đổi kế hoạch đã ấp ủ từ lâu.

100 triệu đồng từ Number 1: Cú hích để giấc mơ tiến nhanh hơn

Ở tuổi 26, chị Lệ cũng giống nhiều lao động trẻ khác: rời quê đi làm, tự lo cho cuộc sống, tích góp từng chút một và luôn ấp ủ những dự định cho tương lai tốt đẹp hơn.

Gia đình chị có bảy người, hiện vẫn sinh sống tại quê nhà. Còn chị chọn Đồng Nai làm việc để gây dựng cuộc sống của riêng mình.

Nhận tin nhắn trúng 100 triệu nhờ uống Number 1 giữa ca làm, nữ công nhân nghĩ mình bị lừa - Ảnh 3
Chương trình khuyến mãi hè "Xé ngay trúng liền" của Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ và Nước tăng lực Number 1 tiếp tục mang đến nhiều giải thưởng giá trị, góp phần giúp nhiều khách hàng hiện thực hóa những dự định còn dang dở.

Ngoài công việc ở công ty gỗ, chị Lệ còn góp vốn cùng bạn mở một tiệm làm tóc nhỏ, một dự án chị âm thầm theo đuổi nhiều năm nay.

Ban ngày là những giờ làm việc tất bật trong xưởng, ban tối là những tính toán cho tương lai. Trên hành trình ấy, Number 1 không chỉ giúp chị có thêm năng lượng để vượt qua những ca làm dài, mà giờ đây còn bất ngờ mang đến một "cú hích" để giấc mơ ấy tiến nhanh hơn.

Tiệm tóc đã hoạt động một thời gian nhưng kế hoạch nâng cấp nhiều lần phải gác lại vì thiếu vốn.

"Tôi muốn sửa sang lại tiệm, đầu tư thêm thiết bị để nâng cấp dịch vụ hơn nhưng chưa có điều kiện", chị thổ lộ.

Giải thưởng 100 triệu đồng từ chương trình “Xé ngay trúng liền” đến đúng lúc chị cần thêm nguồn lực để đưa kế hoạch còn dang dở tiến lên.

"Tôi rất vui. Đây là số tiền rất lớn với tôi. Tôi sẽ dùng để nâng cấp tiệm tóc, đầu tư thêm trang thiết bị để phục vụ khách hàng tốt hơn. Phần còn lại, tôi dự định gửi về quê biếu bố mẹ một chút. 100 triệu đồng không làm cuộc sống của tôi thay đổi chỉ sau một ngày, nhưng nó giúp giấc mơ tôi theo đuổi bấy lâu có thể bắt đầu sớm hơn”, chị tâm sự.

Với chị Lệ, giải thưởng lần này không chỉ là một khoản tiền bất ngờ, mà còn đưa những dự định đang dang dở trở nên khả thi hơn bao giờ hết.

Nhận tin nhắn trúng 100 triệu nhờ uống Number 1 giữa ca làm, nữ công nhân nghĩ mình bị lừa - Ảnh 4

Chọn các sản phẩm Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ và Nước tăng lực Number 1 có thông tin khuyến mãi, xé nhãn lấy mã và tham gia chương trình "Xé ngay trúng liền",  người tiêu dùng có cơ hội nhận gần 150.000 giải thưởng thẻ nạp điện thoại còn lại cùng 2 giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng tiền mặt trong hè này.

Đôi khi, những bước ngoặt lớn trong cuộc sống lại bắt đầu từ những điều rất quen thuộc: một ngày làm việc bình thường, một chai Number 1 để tiếp thêm năng lượng và một cơ hội bất ngờ xuất hiện.

Với nhiều người lao động như chị Lệ, Number 1 từ lâu không chỉ là thức uống quen thuộc để tiếp năng lượng giữa những ca làm dài, mà còn là một phần của hành trình bền bỉ mưu sinh và nuôi dưỡng những dự định cho tương lai.

Trong hè này, sau chị Lệ, vẫn còn hai giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng đang chờ những chủ nhân tiếp theo. Và biết đâu, chỉ từ một lần xé nhãn quen thuộc, một kế hoạch còn dang dở của ai đó cũng sẽ có cơ hội bước nhanh hơn về phía trước.

Cách tham gia rất đơn giản. Không cần tải ứng dụng hay tạo tài khoản, người chơi sau khi sử dụng sản phẩm có thông tin khuyến mãi, người dùng chỉ cần xé nhãn lấy mã rồi nhập trực tiếp trên website https://xengaytrunglien.com/danh-sach-trung-thuong hoặc gửi tin nhắn đến tổng đài 6020 là có thể biết kết quả gần như ngay lập tức.

Các buổi livestreams quay số tìm khách hàng may mắn trúng 02 giải Đặc biệt còn lại sẽ diễn ra vào các ngày ngày 20/07 và 4/09 và công khai trên Fanpage chính thức của các nhãn hàng Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ và Nước tăng lực Number 1.

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