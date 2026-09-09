NÓNG: Danh tính các đối tượng liên quan vụ livestream bán 500.000 đồng/xô cát đãi vàng

Đời sống 09/09/2026 17:19

Ngày 9/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến hành vi livestream bán xô cát đãi vàng trên YouTube, với số tiền chiếm đoạt được xác định trên 1 tỷ đồng.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 9/9, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can: Hoàng Văn Nhanh (SN 2000); Cam Văn Luân (SN 2000); Cam Văn Luyn (SN 1997); Mông Đức Lưu (SN 1984); Lý Thị Lắm (SN 2006); Hoàng Văn Chinh (SN 1993) và Hứa Văn Tuân (SN 1989, cùng trú tỉnh Lào Cai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 12/2025-4/2026, các đối tượng trên mua, thuê 2 kênh YouTube có tên “Cuộc sống tìm vàng” và “Bảo Long”, đồng thời sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng, sim điện thoại để phục vụ hoạt động lừa đảo.

NÓNG: Danh tính các đối tượng liên quan vụ livestream bán 500.000 đồng/xô cát đãi vàng - Ảnh 1
Cơ quan công an khởi tố 7 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VnExpress, các đối tượng thường livestream, quảng cáo, bán những xô cát có chứa các hạt màu vàng với giá 500.000 đồng/xô. Khi khách hàng chuyển tiền, chúng tiến hành đãi cát trực tiếp trên livestream, nhặt các hạt màu vàng và giới thiệu là vàng thật.

Sau đó, các đối tượng cân số hạt màu vàng, quy đổi thành tiền rồi yêu cầu khách hàng chuyển thêm các khoản tiền với lý do nộp thuế, phí vận chuyển để nhận vàng. Sau khi khách hàng chuyển tiền, các đối tượng chặn liên lạc qua Zalo, YouTube và chiếm đoạt tiền, tổng số hơn 1 tỷ đồng.

NÓNG: Danh tính các đối tượng liên quan vụ livestream bán 500.000 đồng/xô cát đãi vàng - Ảnh 2
Một phiên livestream của nhóm này - Ảnh: VnExpress

Qua vụ việc này, Công an tỉnh Sơn La cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hoạt động mua bán, tìm kiếm vàng được quảng cáo trên mạng xã hội, nhất là những hình thức yêu cầu chuyển tiền trước hoặc phát sinh thêm các khoản phí sau giao dịch.

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