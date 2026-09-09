NÓNG: Chuyến bay từ Việt Nam đi Anh phải hạ cánh ở Đức vì sự cố không lưu

Một số chuyến bay giữa TPHCM và London (Anh) của Vietnam Airlines trong ngày 8-9/9 bị ảnh hưởng do sự cố kỹ thuật của hệ thống kiểm soát không lưu của nước bạn.

Theo thông tin từ VietNamNet, chuyến bay VN51 từ TPHCM đi London ngày 8/9 vừa phải chuyển hướng hạ cánh tại sân bay Frankfurt (Đức) vì sự cố gián đoạn không lưu. Chuyến bay sau đó tiếp tục hành trình đến London lúc 7h ngày 9/9.

Ở chiều ngược lại, chuyến bay VN50 từ London đi TPHCM ngày 9/9 được lùi giờ khởi hành, dự kiến cất cánh lúc 9h40 giờ địa phương.

Nhà chức trách hàng không Anh cho biết, hoạt động kiểm soát không lưu đã bắt đầu được khôi phục. Tuy nhiên, sân bay quốc tế Heathrow vẫn hạn chế tiếp nhận chuyến bay đến do cần thêm thời gian xử lý lượng lớn chuyến bay bị ảnh hưởng. Kế hoạch khai thác của Vietnam Airlines có thể thay đổi theo tình hình thực tế.

Vietnam Airlines điều chỉnh lịch bay tại Anh do sự cố không lưu

Theo thông tin từ báo Dân trí, với chuyến VN51 chuyển hướng đến Frankfurt, hãng hàng không đã phục vụ đồ ăn, nước uống cho hành khách tại khu vực quá cảnh trong thời gian chờ tiếp tục hành trình. Tại London, hành khách trên chuyến VN50 cũng đã được thông tin về lịch khởi hành mới.

Vietnam Airlines đang theo dõi tình hình tại Anh, làm việc với nhà chức trách, sân bay và các đơn vị liên quan để cập nhật phương án khai thác.

Hãng bay khuyến cáo hành khách có kế hoạch đến, đi từ London trong thời gian này cần thường xuyên kiểm tra tình trạng chuyến bay trên website, ứng dụng di động để chủ động kế hoạch di chuyển.

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