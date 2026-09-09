NÓNG: Chuyến bay từ Việt Nam đi Anh phải hạ cánh ở Đức vì sự cố không lưu

Đời sống 09/09/2026 17:15

Một số chuyến bay giữa TPHCM và London (Anh) của Vietnam Airlines trong ngày 8-9/9 bị ảnh hưởng do sự cố kỹ thuật của hệ thống kiểm soát không lưu của nước bạn.

Theo thông tin từ VietNamNet, chuyến bay VN51 từ TPHCM đi London ngày 8/9 vừa phải chuyển hướng hạ cánh tại sân bay Frankfurt (Đức) vì sự cố gián đoạn không lưu. Chuyến bay sau đó tiếp tục hành trình đến London lúc 7h ngày 9/9.

Ở chiều ngược lại, chuyến bay VN50 từ London đi TPHCM ngày 9/9 được lùi giờ khởi hành, dự kiến cất cánh lúc 9h40 giờ địa phương. 

Nhà chức trách hàng không Anh cho biết, hoạt động kiểm soát không lưu đã bắt đầu được khôi phục. Tuy nhiên, sân bay quốc tế Heathrow vẫn hạn chế tiếp nhận chuyến bay đến do cần thêm thời gian xử lý lượng lớn chuyến bay bị ảnh hưởng. Kế hoạch khai thác của Vietnam Airlines có thể thay đổi theo tình hình thực tế.

NÓNG: Chuyến bay từ Việt Nam đi Anh phải hạ cánh ở Đức vì sự cố không lưu - Ảnh 1
Vietnam Airlines điều chỉnh lịch bay tại Anh do sự cố không lưu

Theo thông tin từ báo Dân trí, với chuyến VN51 chuyển hướng đến Frankfurt, hãng hàng không đã phục vụ đồ ăn, nước uống cho hành khách tại khu vực quá cảnh trong thời gian chờ tiếp tục hành trình. Tại London, hành khách trên chuyến VN50 cũng đã được thông tin về lịch khởi hành mới.

Vietnam Airlines đang theo dõi tình hình tại Anh, làm việc với nhà chức trách, sân bay và các đơn vị liên quan để cập nhật phương án khai thác.

Hãng bay khuyến cáo hành khách có kế hoạch đến, đi từ London trong thời gian này cần thường xuyên kiểm tra tình trạng chuyến bay trên website, ứng dụng di động để chủ động kế hoạch di chuyển.

Tìm bé gái 11 tháng tuổi mất tích sau khi 2 người lạ tiếp cận

Tìm bé gái 11 tháng tuổi mất tích sau khi 2 người lạ tiếp cận

Chính quyền xã Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) đang xác minh nguồn tin để tìm lại một bé gái bị mất tích ở ấp Phú Lộc thuộc địa bàn xã này vào chiều ngày 7/9.

Xem thêm
Từ khóa:   sự cố không lưu sự cố máy bay tin moi

TIN MỚI NHẤT

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 55 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội