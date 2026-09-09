Giá vàng hôm nay, ngày 9/9/2026: SJC giảm tới 1,2 triệu/lượng, về mức thấp nhất 3 tuần qua

Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm mạnh 1,2 triệu đồng/lượng, Công ty SJC mua vào 141,9 triệu đồng, bán ra 144,9 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 1,1 triệu đồng mỗi lượng vàng nhẫn, mua vào 142,4 triệu đồng, bán ra 145,8 triệu đồng…

Theo thông tin báo Thanh Niên , Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng SJC 1,2 triệu đồng mỗi lượng, còn 142,4 triệu đồng ở chiều mua vào, bán ra 145,4 triệu đồng. ACB giảm giá vàng miếng 200.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 143,8 triệu đồng, bán ra 146,3 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 1,2 triệu đồng/lượng, mua vào 142,4 triệu đồng, bán ra 145,4 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty Mi Hồng tăng giá vàng miếng SJC 300.000 đồng mỗi lượng, mua vào 143,5 triệu đồng, bán ra 145 triệu đồng… Vàng miếng SJC đang có mức thấp nhất trong gần 3 tuần trở lại đây.

Khoảng 7h08 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco dao động quanh 4.356 USD/ounce, thấp hơn đáng kể so với vùng trên 4.400 USD/ounce trước đó. Trong phiên 8/9, kim loại quý có thời điểm xuống 4.345,3 USD/ounce, trong khi mức cao nhất đạt 4.443,9 USD/ounce.

Theo thông tin VietNamNet , giá vàng thế giới sáng nay (9/9) vẫn ở vùng thấp sau phiên giảm mạnh, khi giá dầu tăng cao làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất.

Áp lực bán vàng gia tăng trong phiên giao dịch tại Mỹ. Theo Kitco, giá dầu thô tăng mạnh, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở mức cao và kỳ vọng Fed tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn từ những căng thẳng địa chính trị. Giá dầu Brent có lúc tiến sát 100 USD/thùng, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên khoảng 4,8%.

Thị trường hiện tập trung vào các số liệu lạm phát của Mỹ công bố trong tuần này. Kitco cho biết giới đầu tư đang định giá khoảng 60% khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9. Nếu các chỉ số giá tiếp tục cao hơn dự kiến, vàng có thể chịu thêm sức ép.

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 9/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.405 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.444 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện tăng khoảng 1,4%, tương ứng tăng 60 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 139,2 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 7,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 8/9.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 8/9 giảm khoảng 10 USD (-0,2%) xuống 4.395 USD/ounce. Giá bạc giảm 0,1 USD xuống 65,9 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm khi bị mắc kẹt giữa nhu cầu phòng thủ và diễn biến lãi suất. Giới đầu tư đang thận trọng trước cuộc họp chính sách ngày 15-16/9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khi khả năng tăng lãi suất đã được thị trường nâng lên sau báo cáo việc làm tháng 8.

Thị trường đang định giá khoảng 60% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9, sau khi nền kinh tế tạo thêm 162.000 việc làm. Giới đầu tư chờ chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ công bố thứ Năm và CPI vào thứ Sáu để đánh giá sức ép lạm phát.

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm quanh 4,36%, 10 năm 4,78-4,81% và 30 năm khoảng 5,27%. Với vàng, môi trường hiện khá bất lợi nếu lạm phát tiếp tục cao. CPI hoặc PPI mạnh có thể củng cố kỳ vọng tăng lãi suất, đẩy lợi suất tăng và gây áp lực lên giá vàng. Ngược lại, dữ liệu lạm phát yếu sẽ làm gia tăng kỳ vọng Fed tạm dừng, qua đó hỗ trợ vàng nhờ hoạt động mua bù vị thế bán.

Áp lực trở nên mạnh hơn khi giá dầu tăng mạnh vào đầu tuần mới. Giá dầu WTI hiện ở mức gần 93 USD/thùng, còn dầu Brent gần 98 USD/thùng.

Một đồng USD suy yếu cũng chỉ giúp ngăn phần nào áp lực bán vàng trong ngắn hạn.