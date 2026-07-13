Sharp Maidaki – Tinh hoa nấu cơm chuẩn Nhật cho gia đình Việt

Không gian sống 13/07/2026 09:35

Sharp Việt Nam tiếp tục mang tinh hoa công nghệ nấu cơm Nhật đến gia đình Việt với dòng nồi cơm điện Maidaki. Ứng dụng công nghệ Áp suất tuần hoàn, hai phiên bản Cao tần và Điện tử góp phần mang đến bữa cơm ngon và trải nghiệm nấu nướng tiện nghi hơn mỗi ngày.

Sharp Maidaki – Tinh hoa nấu cơm chuẩn Nhật cho gia đình Việt - Ảnh 1

Nồi cơm điện Madaki Sharp mới: Tinh hoa công nghệ nhật, giữ trọn vị cơm ngon

Công nghệ áp suất tuần hoàn - Bước tiến mới trong hành trình kiến tạo cơm ngon 

Để mang hương vị cơm chuẩn Nhật đến gần hơn với bữa cơm gia đình Việt, Sharp phát triển công nghệ Áp suất tuần hoàn lấy cảm hứng từ phương pháp nấu cơm Kamado truyền thống. Cơ chế tăng – giảm áp suất kết hợp dòng đối lưu tuần hoàn giúp hạt cơm chín đều, dẻo thơm và giữ trọn vị ngọt tự nhiên.

Dòng nồi cơm điện Maidaki được phát triển dựa trên ba giá trị cốt lõi của Sharp: “Chất lượng Nhật Bản” với công nghệ nấu cơm chuẩn xác; “Hương vị Nhật Bản” tôn vinh vị ngon tự nhiên của hạt gạo; và “Thiết kế Nhật Bản” lấy cảm hứng từ hộp đựng trà truyền thống, kết hợp tính thẩm mỹ và sự tiện nghi trong từng chi tiết.

Để hiện thực hóa những giá trị đó, Sharp giới thiệu hai phiên bản nồi cơm điện cao cấp Maidaki: phiên bản Cao tần với khả năng tùy chỉnh theo từng loại gạo và khẩu vị và phiên bản Điện tử hướng đến sự tiện nghi cho cuộc sống hiện đại

Sharp Maidaki – Tinh hoa nấu cơm chuẩn Nhật cho gia đình Việt - Ảnh 2

 Công nghệ Áp suất tuần hoàn - Bí quyết cơm ngon chuẩn vị

Nồi cơm điện điện tử áp suất tuần hoàn - Tinh hoa công nghệ nhật thông minh, tiện lợi

Sharp Maidaki – Tinh hoa nấu cơm chuẩn Nhật cho gia đình Việt - Ảnh 3

KS-TW181V-B: Đa dạng trải nghiệm ẩm thực Việt – Nhật, trọn vị cơm ngon mỗi ngày

KS-TW181V-B mang đến giải pháp nấu cơm tiện nghi, giúp các gia đình dễ dàng tận hưởng hương vị cơm chuẩn Nhật trong từng bữa ăn hằng ngày.

Với 16 chế độ nấu tự động, sản phẩm đáp ứng linh hoạt nhu cầu chế biến từ bữa cơm hằng ngày của gia đình Việt đến các món cơm đặc trưng Nhật Bản như sushi hay onigiri. Các chương trình được cài đặt sẵn giúp việc chuẩn bị những bữa cơm thơm ngon trở nên đơn giản và thuận tiện hơn.

Để đảm bảo chất lượng trong từng lần nấu, công nghệ Áp suất tuần hoàn kết hợp cùng công nghệ điện tử Fuzzy Logic công suất 790W giúp kiểm soát nhiệt lượng ở từng giai đoạn, mang đến hạt cơm chín mềm, thơm ngon và giữ trọn hương vị.

KS-TW181V-B sở hữu lòng nồi nhôm dày 4.0mm với cấu trúc 4 lớp phủ chống dính cao cấp kết hợp hệ thống gia nhiệt 3D giúp duy trì nhiệt ổn định để cơm chín đều, thơm ngon. Chức năng hẹn giờ và giữ ấm lên đến 24 giờ mang đến trải nghiệm sử dụng tiện lợi mỗi ngày.

Với sắc đen thanh lịch cùng thiết kế tinh giản, phiên bản điện tử KS-TW181V-B dễ dàng hài hòa trong nhiều không gian bếp. Tay cầm ẩn tinh tế, chân đế chống trượt, giao diện màn hình LED trực quan giúp thao tác thuận tiện, an toàn, dễ dàng hơn trong quá trình sử dụng.

Nồi cơm điện cao tần áp suất tuần hoàn - Chuẩn vị trong từng hạt cơm

Sharp Maidaki – Tinh hoa nấu cơm chuẩn Nhật cho gia đình Việt - Ảnh 4

KS-XW181V-S: Trải nghiệm nấu cơm cao cấp với chế độ chuyên biệt cho từng loại gạo.

Là phiên bản cao cấp nhất của dòng Maidaki, KS-XW181V-S kết hợp công nghệ Áp suất tuần hoàn cùng công nghệ Cao tần với công suất 1300W, giúp cơm chín đều, dẻo thơm và giữ trọn hương vị. Dung tích 1,8L, sản phẩm đáp ứng nhu cầu sử dụng của mọi gia đình.

Sản phẩm được trang bị lên đến 30 chế độ nấu tự động, kết hợp giữa ẩm thực Việt Nam và Nhật Bản, đáp ứng đa dạng nhu cầu chế biến từ cơm, canh đến các món như Sushi hay Onigiri. Nhờ đó, người dùng dễ dàng chuẩn bị nhiều món ăn chỉ với một thiết bị.

Đặc biệt, phiên bản Cao tần cho phép tùy chỉnh theo từng loại gạo và độ mềm của cơm. Chỉ cần lựa chọn loại gạo và chất cơm mong muốn, hệ thống sẽ tự động tối ưu nhiệt độ, áp suất và thời gian nấu, giúp mỗi hạt cơm chín đều, giữ trọn hương vị tự nhiên và chuẩn vị theo khẩu vị

Lòng nồi hợp kim dày 3.0mm với cấu tạo 5 lớp phủ chống dính giúp truyền và giữ nhiệt hiệu quả, kết hợp cùng hệ thống gia nhiệt 3D, hẹn giờ và giữ ấm đến 24 giờ, mang đến trải nghiệm sử dụng tiện lợi trong từng bữa cơm hằng ngày.

Sở hữu sắc xám hiện đại cùng thiết kế tối giản đậm tinh thần Nhật Bản, KS-XW181V-S dễ dàng hài hòa với nhiều không gian bếp. Màn hình LED ẩn, tay cầm chống nóng cùng nắp trong và van thoát hơi có thể tháo rời giúp thao tác thuận tiện và vệ sinh dễ dàng hơn

Nồi cơm điện Maidaki Sharp - Nâng tầm bữa cơm gia đình Việt

Dòng nồi cơm điện cao cấp Maidaki tiếp nối hành trình của Sharp trong việc mang tinh hoa công nghệ Nhật Bản đến gần hơn với bữa cơm gia đình Việt. Công nghệ Áp suất tuần hoàn cùng những cải tiến trong trải nghiệm sử dụng góp phần mang đến những bữa cơm ngon, trọn vị mỗi ngày.

Với hai phiên bản, Maidaki đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng, mang đến trải nghiệm cơm ngon chuẩn Nhật cho nhiều gia đình Việt.f

Đừng chỉ nhìn số inch khi mua màn hình, khoảng cách ngồi mới là điểm dễ bị bỏ quên

Đừng chỉ nhìn số inch khi mua màn hình, khoảng cách ngồi mới là điểm dễ bị bỏ quên

Một màn hình lớn chưa chắc đã thoải mái nếu bàn quá hẹp hoặc người dùng ngồi quá gần. Với dân văn phòng, học sinh, sinh viên hay người làm việc tại nhà, chọn đúng kích thước theo khoảng cách ngồi có thể giúp góc máy gọn hơn và trải nghiệm dễ chịu hơn mỗi ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   Nồi cơm điện Nồi cơm điện Maidaki Sharp

TIN MỚI NHẤT

Điền Hi Vi tiết lộ từng được Huỳnh Hiểu Minh tặng quà khi chưa nổi tiếng

Điền Hi Vi tiết lộ từng được Huỳnh Hiểu Minh tặng quà khi chưa nổi tiếng

Sao quốc tế 44 phút trước
Đừng xem thường quả ổi: Ăn 1 quả mỗi ngày và đây là điều kỳ diệu xảy ra với cơ thể

Đừng xem thường quả ổi: Ăn 1 quả mỗi ngày và đây là điều kỳ diệu xảy ra với cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 19 phút trước
Danh tính đối tượng sản xuất 16.000 hàng giả nhãn hiệu Owen, trị giá hơn 2,3 tỉ đồng

Danh tính đối tượng sản xuất 16.000 hàng giả nhãn hiệu Owen, trị giá hơn 2,3 tỉ đồng

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 14/7/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Ba 14/7/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Tử vi thứ Ba 14/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Ba 14/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Giá xăng dầu ngày 13/7: Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá xăng dầu ngày 13/7: Giá dầu thế giới tăng mạnh

Đời sống 2 giờ 57 phút trước
Sharp Maidaki – Tinh hoa nấu cơm chuẩn Nhật cho gia đình Việt

Sharp Maidaki – Tinh hoa nấu cơm chuẩn Nhật cho gia đình Việt

Không gian sống 3 giờ 13 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/7/2026: Đồng loạt giảm mạnh, vàng SJC mất tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/7/2026: Đồng loạt giảm mạnh, vàng SJC mất tới 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 24 phút trước
Tử vi tuần mới (từ 13/7 đến 19/7/2026), 3 con giáp có vận Quý Nhân cùng nhiều cát tinh soi chiếu, công việc thuận lợi, công danh thăng tiến mạnh

Tử vi tuần mới (từ 13/7 đến 19/7/2026), 3 con giáp có vận Quý Nhân cùng nhiều cát tinh soi chiếu, công việc thuận lợi, công danh thăng tiến mạnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 14/7/2026, 3 con giáp tiền tài ngập nhà, vàng đeo đầy người, giàu sang hưng thịnh, tận hưởng cuộc sống viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 14/7/2026, 3 con giáp tiền tài ngập nhà, vàng đeo đầy người, giàu sang hưng thịnh, tận hưởng cuộc sống viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 13/7/2026: Đồng loạt giảm mạnh, vàng SJC mất tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/7/2026: Đồng loạt giảm mạnh, vàng SJC mất tới 1 triệu đồng/lượng

Đừng bỏ qua loại quả đa màu sắc này: Vừa giàu vitamin C, bổ máu lại giúp mắt sáng dáng xinh

Đừng bỏ qua loại quả đa màu sắc này: Vừa giàu vitamin C, bổ máu lại giúp mắt sáng dáng xinh

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 13/7/2026, 3 con giáp tiền chất chật nhà, hưởng trọn vinh hoa, Phú Quý nhất vùng, đắc Lộc đắc Tài giàu khủng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 13/7/2026, 3 con giáp tiền chất chật nhà, hưởng trọn vinh hoa, Phú Quý nhất vùng, đắc Lộc đắc Tài giàu khủng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đừng chỉ nhìn số inch khi mua màn hình, khoảng cách ngồi mới là điểm dễ bị bỏ quên

Đừng chỉ nhìn số inch khi mua màn hình, khoảng cách ngồi mới là điểm dễ bị bỏ quên

Eurowindow Central Avenue, lựa chọn của giới tinh hoa Nghệ An

Eurowindow Central Avenue, lựa chọn của giới tinh hoa Nghệ An

Bài cúng và nghi thức Tết Đoan Ngọ 2026 chuẩn nhất theo phong tục lâu đời của người Việt

Bài cúng và nghi thức Tết Đoan Ngọ 2026 chuẩn nhất theo phong tục lâu đời của người Việt

Chuẩn bị mâm cúng Tết Đoan Ngọ 2026: Đầy đủ, đúng nghi thức để rước tài lộc

Chuẩn bị mâm cúng Tết Đoan Ngọ 2026: Đầy đủ, đúng nghi thức để rước tài lộc

“Vinhomes Ocean Park 1” của miền Nam lộ diện ở Tây Bắc Sài Gòn, hút mạnh khách hàng miền Bắc

“Vinhomes Ocean Park 1” của miền Nam lộ diện ở Tây Bắc Sài Gòn, hút mạnh khách hàng miền Bắc

Người luôn giữ nhà cửa sạch sẽ thường có 3 “phúc khí” đặc biệt

Người luôn giữ nhà cửa sạch sẽ thường có 3 “phúc khí” đặc biệt