Eurowindow Central Avenue, lựa chọn của giới tinh hoa Nghệ An

Tại các quốc gia phát triển như Mỹ, các nước Âu Mỹ hay đảo quốc sư tử Singapore, bên cạnh sở thích sưu tập những món đồ hiệu đắt đỏ. Đẳng cấp của giới tinh hoa giờ đây được định nghĩa bằng việc sở hữu những bất động mang tính giới hạn, đảm sự riêng tư và các chỉ số chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Không nằm ngoài dòng chảy thời đại, thị trường bất động sản Việt Nam cũng đang chứng kiến cuộc dịch chuyển quy mô lớn của tầng lớp có thu nhập cao. Nhu cầu sống chất lượng ngày càng được nâng cao khi độ tuổi từ 40 - 55 đang dành sự ưu tiên tối đa cho sức khỏe, gia đình và không gian trải nghiệm.

Sau những áp lực từ quá trình đô thị hóa và làn sóng biến đổi khí hậu, xu hướng tìm kiếm các bất động sản sinh thái tích hợp (Eco-wellness) đã trở thành tuyên ngôn sống của giới thượng lưu toàn cầu. Vị trí thuận tiện cho công việc không còn là tiêu chí duy nhất, mà nhường chỗ cho những trải nghiệm sống thực sự xứng tầm, nơi mỗi ngày trở về đều là một kỳ nghỉ dưỡng đích thực để tái tạo năng lượng.

“Trước đây tôi chọn nơi ở vì tiện đi làm, gần trung tâm. Nhưng bây giờ, tôi muốn một không gian mà mỗi ngày trở về là để nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình và tái tạo năng lượng”, anh Nguyễn Văn Đại, chủ một doanh nghiệp tại Nghệ An chia sẻ.

Eurowindow Central Avenue: Kiến tạo không gian sống xanh thu hút giới tinh hoa.

Theo Báo cáo Tâm lý người tiêu dùng bất động sản năm 2025 của PropertyGuru Việt Nam, có tới 86% số người được khảo sát quan tâm tới bất động sản xanh và 94% sẵn sàng trả cao hơn 5-10% cho những dự án có môi trường sống chất lượng, quy hoạch bền vững.

Những con số ấy phản ánh một thực tế, chất lượng sống đã trở thành tiêu chí cốt lõi, thay vì chỉ là yếu tố cộng hưởng như trước đây.

Và tại Nghệ An - xu hướng này đang thể hiện rõ nét khi tầng lớp thành đạt tại địa phương và các thành phố lớn gia tăng nhanh chóng. Sự khắt khe trong tiêu chuẩn sống đã thúc đẩy họ tìm kiếm và hội tụ về Eurowindow Central Avenue – khu đô được quy hoạch đồng bộ ngay tại tâm điểm xứ Nghệ.

Nơi định danh đẳng cấp tôn vinh thành quả nỗ lực

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều khách hàng sau hàng chục năm dành thời gian gây dựng sự nghiệp lại quyết định lựa chọn Eurowindow Central Avenue như một điểm đến nghỉ ngơi, an cư dài hạn.

“Tôi đã cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định xuống tiền, vì với tôi, đây không còn là câu chuyện đầu tư ngắn hạn mà là nơi ở lâu dài cho cả gia đình. Eurowindow Central Avenue thuyết phục tôi bởi sự chỉn chu trong quy hoạch, không gian sống xanh và cảm giác về một cộng đồng cư dân có cùng tiêu chuẩn sống. Hiện tại, điều tôi mong chờ nhất là sớm được nhận bàn giao để gia đình có thể chuyển về, bắt đầu một nhịp sống mới.”, ông Đặng Nhật Minh, khách hàng mua biệt thự tại Eurowindow Central Avenue chia sẻ.

Điểm chạm khiến khách hàng đưa ra quyết định không nằm ở một yếu tố đơn lẻ, mà là tổng hòa của nhiều giá trị.

Tọa lạc tại vị trí đắt giá bậc nhất trung tâm (TP.Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An, các căn biệt thự nằm liền kề đại lộ Vinh - Cửa Lò và đại lộ Lê Nin và các tuyến giao thông huyết mạch như Phạm Đình Toái, Lý Tự Trọng, Chu Trạc. Vị trí này tăng khả năng kết nối linh hoạt giúp cân bằng giữa công việc và cuộc sống

Bên cạnh lợi thế vị trí và hạ tầng, dự án còn sở hữu pháp lý minh bạch – yếu tố được xem là “bảo chứng vàng” cho giá trị tài sản trong dài hạn. Sự rõ ràng về pháp lý không chỉ mang đến sự an tâm cho khách hàng mà còn đảm bảo tính thanh khoản, gia tăng khả năng khai thác và chuyển nhượng trong tương lai.

Eurowindow Central Avenue cũng đáp ứng trọn vẹn tiêu chí về tiện ích đồng bộ – yếu tố ngày càng được xem là thước đo giá trị của bất động sản trung tâm. Dự án sở hữu tiện ích đa dạng như bể bơi ngoài trời, sân thể thao, sân chơi trẻ em, trường mầm non, nhà văn hóa, bãi đỗ xe cùng không gian cảnh quan xanh mát.... đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi, rèn luyện sức khỏe và thư giãn của mọi thành viên trong gia đình.

Nếu với ông Minh, Eurowindow Central Avenue như một phần thưởng cho tuổi nghỉ hưu, thì với anh Nguyễn Văn Đại, sau nhiều năm gắn bó tại thành phố xô bồ, vị doanh nhân trẻ quyết định tìm kiếm thêm một nhịp sống khác.

“Từ dự án chỉ mất 5p di chuyển là có thể kết nối tới trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, khu thương mại và các tiện ích trọng điểm của thành phố. Nhưng cảm giác khi trở về đây hoàn toàn khác biệt, một không gian đủ yên tĩnh, không còn ồn ào hay khói bụi”, anh Đại nói.

Một điểm cộng khác làm nên sức hút của Eurowindow Central Avenue là tiềm năng hình thành cộng đồng cư dân văn minh, thành đạt. Đây không chỉ là nơi an cư của những chủ nhân thượng lưu, cộng đồng cư dân ưu tú, cùng kiến tạo nên môi trường sống an toàn, hiện đại và giàu giá trị kết nối.

Với những dãy nhà đã thành hình, hệ tiện ích từng bước hoàn thiện quy mô lớn vận hành sôi động và cộng đồng cư dân hiện hữu, Eurowindow Central Avenue không còn là lời hứa của tương lai mà đang từng ngày kiến tạo một chuẩn sống thượng lưu mới giữa lòng xứ Nghệ.

Khi thành công được đo bằng sức khỏe, sự gắn kết gia đình và những trải nghiệm sống trọn vẹn, một không gian sống xanh ngay giữa trung tâm trở thành món quà mà nhiều người Nghệ An tự dành cho mình sau một hành trình dài nỗ lực và tích lũy.