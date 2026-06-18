Chuẩn bị mâm cúng Tết Đoan Ngọ 2026: Đầy đủ, đúng nghi thức để rước tài lộc

Không gian sống 18/06/2026 11:30

Theo phong tục dân gian trong ngày Tết Đoan Ngọ người dân thường làm những lễ vật này trên mâm cúng để mang may mắn và bình an cho gia đạo.

Tết Đoan ngọ ngày mấy?

Tết Đoan ngọ diễn ra vào ngày 5/5 âm lịch hàng năm. Tết Đoan ngọ 2026 rơi vào ngày thứ Sáu, ngày 19/6 dương lịch.

Đối với người Việt, đây là dịp lễ quan trọng. Vào ngày này, người dây sẽ chuẩn bị đồ lễ để cúng bái tổ tiên để thể hiện lòng thành, cầu mong một vụ mùa bội thu, có nhiều sức khỏe và gặp may mắn.

Chuẩn bị mâm cúng Tết Đoan Ngọ 2026: Đầy đủ, đúng nghi thức để rước tài lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mâm cúng tết Đoan ngọ thường gồm: vải, mận, cơm rượu nếp, bánh gio (bánh tro)... Tuỳ theo phong tục của từng vùng miền Bắc - Trung - Nam, mâm cúng tết Đoan ngọ sẽ có các lễ vật đặc trưng.

Mâm cúng tết Đoan ngo 3 miền 

Mâm cúng tết Đoan ngọ miền Bắc

Mâm cúng của người miền bắc thường bao gồm: hương, hoa, nước, rượu nếp, trầu cau, vải mận, cơm rượu nếp, bánh gio

Cơm rượu nếp: Là món đặc trưng trên mâm cúng tết Đoan ngọ của người miền Bắc, đặc biệt là món cơm rượu nếp cái hoa vàng. Một số nơi còn có thêm cơm rượu nếp cẩm. Người xưa tin rằng, rượu nếp có khả năng tiêu diệt sâu bọ, khiến chúng không thể gây hại trong cơ thể con người.

Chuẩn bị mâm cúng Tết Đoan Ngọ 2026: Đầy đủ, đúng nghi thức để rước tài lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bánh gio (bánh tro): Là loại bánh được làm từ gạo nếp, ngâm trong nước tro, gói bằng lá chuối. Bánh dễ ăn, ngon hơn khi ăn với mật mía. Theo người xưa, gạo nếp khi luộc trong lá sẽ hấp thu các đặc tính cây cỏ, giúp giải nhiệt, tiêu bệnh trong cơ thể.

Người miền Bắc thường chuẩn bị hai loại quả mận và vải. Đây là hai thức quả phổ biến nhất trong mùa tết Đoan ngọ mỗi năm.

Mâm cúng tết Đoan ngọ miền Trung

Giống như mâm cúng miền Bắc, mâm cúng tết Đoan ngọ của người miền Trung cũng có các lễ vật cơ bản như: hương, hoa, nước, các loại quả, cơm rượu nếp, bánh tro,…

Ngoài ra, mâm cúng tết Đoan ngọ miền Trung không thể thiếu thịt vịt. Quan niệm xưa cho rằng, thịt vịt có tính mát, ăn vào sẽ giải nhiệt cho cơ thể, có khả năng bổ máu và tốt cho hệ tiêu hóa.

Chuẩn bị mâm cúng Tết Đoan Ngọ 2026: Đầy đủ, đúng nghi thức để rước tài lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một món ăn khác được người dân miền Trung chuẩn bị trong ngày tết Đoan ngọ là chè kê. Chè kê có vị ngọt thanh mang lại cảm giác thanh mát dễ chịu. Người miền Trung thường ăn chè kê với bánh tráng vừng.

Mâm cúng tết Đoan ngọ miền Nam

Mâm cúng của người miền Nam thường bao gồm: hương, hoa, nước, rượu nếp, trầu cau, xôi ...

Trong mâm cúng tết Đoan ngọ ở miền Nam, ngoài hương, hoa, nước, rượu nếp, trầu cau, không thể thiếu bánh ú bá trạng, chè trôi nước.

Chuẩn bị mâm cúng Tết Đoan Ngọ 2026: Đầy đủ, đúng nghi thức để rước tài lộc - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bánh ú bá trạng có hình chóp, làm tương tự như bánh tro nhưng to hơn một chút. Bánh có độ dẻo quánh của gạo nếp, nhân đỗ bùi bùi béo béo, thanh mát và dễ ăn.

Chè trôi nước có phần vỏ là bột gạo nếp được nặn thành hình tròn bên trong là nhân đậu.

Vào dịp này, chúng ta làm những điều gì để may mắn cả năm?

Tắm nước lá

Vào ngày mùng 5/5, sau khi ăn cơm rượu nếp để giết sâu bọ, nhiều gia đình chuẩn chuẩn bị nước tắm từ các loại thảo dược như lá mùi, lá tía tô, kinh giới, lá sả, lá tre… Người xưa cho rằng, việc tắm lá thuốc giúp cơ thể thơm tho, khoan khoái dễ chịu, trị được cảm mạo và xua mầm bệnh. Nhiều người cũng dùng nước lá thơm để gội đầu, xông.

 

Phóng sinh

Tết Đoan ngọ được xem là ngày lành trong trong năm nên sẽ vô cùng thích hợp để phóng sinh. Phóng sinh là việc thiện và sẽ mang lại phước lành, may mắn cho người thực hiện. 

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