Vì sao khách hàng lựa chọn liền kề/shophouse Phân khu Mặt Trời tại Eurowindow Light City?

Không gian sống 16/07/2026 11:00

Tại Thanh Hóa, Phân khu Mặt Trời thuộc dự án Eurowindow Light City đang được ghi nhận là một trong những điểm đến thu hút sự chú ý của dòng vốn đầu tư nhờ khai thác đa công năng, vị trí, tiến độ triển khai và chính sách bán hàng đi kèm.

Thiết kế “3 in 1”: Ở - kinh doanh - đầu tư

Các căn liền kề/shophouse tại Phân khu Mặt Trời được thiết kế theo phong cách kiến trúc Đông Dương, mang vẻ đẹp sang trọng, giàu bản sắc và có giá trị bền vững theo thời gian. Không chỉ tạo dấu ấn thẩm mỹ riêng cho toàn khu, kiến trúc này còn góp phần nâng tầm không gian sống và giá trị bất động sản.

Mỗi căn sở hữu mặt tiền rộng 6m, được bố trí hai lối đi riêng biệt. Trong trường hợp tầng một cho thuê kinh doanh, gia chủ vẫn có thể sử dụng lối đi độc lập phía sau để sinh hoạt thường nhật mà không ảnh hưởng đến hoạt động của khách thuê. Thiết kế này giúp gia tăng đáng kể tính linh hoạt trong khai thác công năng và tối ưu hiệu suất sử dụng tài sản.

Trong khi đó, các tầng trên có thể bố trí để ở với đầy đủ công năng, được thiết kế thang máy, mái kính Skylight cảm biến thời tiết, hệ thống thông gió và lấy sáng tự nhiên, các vị trí điều hòa, bình nóng lạnh và bồn nước được bố trí khéo léo, khoa học nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ cho tổng thể công trình. Nói cách khác, chỉ với một bất động sản, nhà đầu tư có thể đồng thời sở hữu ba giá trị gồm an cư, kinh doanh và tích lũy tài sản lâu dài.

Vì sao khách hàng lựa chọn liền kề/shophouse Phân khu Mặt Trời tại Eurowindow Light City? - Ảnh 1
Liền kề/shophouse phân khu Mặt Trời sở hữu lợi thế 3 trong 1: an cư, kinh doanh, đầu tư.

Lợi thế vị trí đắc địa trong khu đô thị xanh, hiện đại

Mặt Trời là phân khu đầu tiên bàn giao tại Eurowindow Light City, nằm ngay phía Nam khu đô thị. Vị trí này kết nối trực tiếp tới các cơ quan hành chính, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại cũng như các tuyến giao thông chính của khu vực.

Vì sao khách hàng lựa chọn liền kề/shophouse Phân khu Mặt Trời tại Eurowindow Light City? - Ảnh 2

Phân khu Mặt Trời sở hữu vị trí đắc địa tại khu đô thị Eurowindow Light City.

Đặc biệt, phân khu nằm liền kề Đại lộ Ánh sáng di sản đầu tiên tại Việt Nam rộng 56m, dài gần 3km được định hướng trở thành không gian văn hóa, lễ hội, giải trí quy mô lớn của Thanh Hóa trong tương lai. Đây cũng là nơi dễ dàng kết nối tới Công viên Ánh sáng tương tác độc đáo bậc nhất Việt Nam - điểm đến mới hứa hẹn thu hút lượng lớn khách tham quan và trải nghiệm.

Khi các hoạt động văn hóa, giải trí và trải nghiệm liên tục được tổ chức, phân khu Mặt Trời là nơi có thể đón dòng khách thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và khai thác thương mại.

68 tiện ích nội khu cùng quy hoạch khu đô thị xanh giúp gia tăng sức hút an cư

Ngoài yếu tố kết nối, dự án được quy hoạch trở thành khu đô thị xanh, với hệ thống cảnh quan và mặt nước chiếm diện tích đáng kể. Riêng Phân khu Mặt Trời được bố trí 68 tiện ích nội khu trong tổng số hơn 200 tiện ích của toàn dự án sẽ góp phần hình thành mật độ dân cư và nhu cầu tiêu dùng tại chỗ, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các căn shophouse trong khu vực.

Vì sao khách hàng lựa chọn liền kề/shophouse Phân khu Mặt Trời tại Eurowindow Light City? - Ảnh 3
Phân khu Mặt Trời thừa hưởng 68 tiện ích nội khu cùng gần 200 tiện ích trong khu đô thị

Eurowindow Light City còn được định hướng phát triển theo tiêu chuẩn khu đô thị xanh, hiện đại, sở hữu hệ thống cảnh quan xanh, mặt nước quy mô lớn, đáp ứng tiêu chí công trình xanh cùng nhiều giải pháp vận hành tiết kiệm năng lượng.

Tiến độ hiện hữu cùng chính sách hấp dẫn là điểm cộng trong bối cảnh hiện tại

Một trong những yếu tố đang gia tăng sức hấp dẫn cho Phân khu Mặt Trời chính là tiến độ thi công thực tế. Hiện nay, nhiều dãy liền kề/shophouse đã hoàn thành đổ sàn tầng 3, tầng 4 và đang chuẩn bị cất nóc. Tiến độ đồng bộ giúp nhà đầu tư dễ dàng hình dung diện mạo tương lai của dự án, đồng thời củng cố niềm tin vào khả năng hiện thực hóa các cam kết từ chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, chính sách bán hàng cũng là một trong những lý do được nhắc đến khi lý giải sức hút của Phân khu Mặt Trời. Với chính sách “42 tháng không lo lãi suất biến động”, khách hàng chỉ cần chuẩn bị khoảng 30% giá trị sản phẩm, tương đương từ 1,9 tỷ đồng, phần còn lại được ngân hàng liên kết hỗ trợ cho vay tới 70%.

Chính sách bán hàng cũng được giới thiệu như một công cụ giúp người mua chủ động hơn trong kế hoạch tài chính: 18 tháng đầu áp dụng lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc, 24 tháng tiếp theo lãi suất được khống chế trần ở mức 9,5%/năm. Ngoài ra, tổng mức ưu đãi từ các chương trình chiết khấu được công bố lên tới 15,5% giá trị sản phẩm.

Trong bối cảnh lãi suất và tín dụng bất động sản vẫn là mối quan tâm hàng đầu của nhà đầu tư cá nhân, các chính sách chặn trần lãi suất và ân hạn nợ gốc dài hạn như trên thường được xem là yếu tố giúp giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu sở hữu bất động sản.

Giới quan sát thị trường bất động sản Thanh Hóa cho rằng, việc một phân khu hội tụ đồng thời các yếu tố khai thác linh hoạt, vị trí trung tâm, tiến độ xây dựng rõ ràng và chính sách tài chính hỗ trợ dài hạn là điều không thường xuyên xuất hiện, đặc biệt ở giai đoạn thị trường đang trong quá trình phục hồi. Đây cũng là lý do khiến Phân khu Mặt Trời tại Eurowindow Light City tiếp tục là cái tên được nhắc đến nhiều trong các giao dịch liền kề, shophouse tại khu vực trong thời gian gần đây.

Vì sao người xưa quan niệm “Lấy vợ không lấy người cùng họ, lấy chồng không lấy người cùng quê”?

Vì sao người xưa quan niệm “Lấy vợ không lấy người cùng họ, lấy chồng không lấy người cùng quê”?

Trên mảnh đất rộng lớn của Trung Hoa, những câu tục ngữ không chỉ là lời ăn tiếng nói thường ngày mà còn là sự kết tinh của tri thức dân gian và triết lý sống. “Lấy vợ không lấy người cùng họ, lấy chồng không lấy người cùng quê” là một ví dụ điển hình.

Xem thêm
Từ khóa:   shophouse Phân khu Mặt Trời Eurowindow Light City

TIN MỚI NHẤT

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 1 giờ 4 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Video 1 giờ 52 phút trước
Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Sao quốc tế 2 giờ 22 phút trước
Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Video 2 giờ 52 phút trước
Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một căn nhà bừa bộn bắt nguồn từ đâu?

Một căn nhà bừa bộn bắt nguồn từ đâu?

Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Văn khấn, lễ vật cúng Rằm tháng Bảy cần chuẩn bị như thế nào?

Văn khấn, lễ vật cúng Rằm tháng Bảy cần chuẩn bị như thế nào?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?

Nghệ An xác lập ba đột phá chiến lược tạo cơ hội cho thị trường bất động sản

Nghệ An xác lập ba đột phá chiến lược tạo cơ hội cho thị trường bất động sản