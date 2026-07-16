Vì sao khách hàng lựa chọn liền kề/shophouse Phân khu Mặt Trời tại Eurowindow Light City?

Các căn liền kề/shophouse tại Phân khu Mặt Trời được thiết kế theo phong cách kiến trúc Đông Dương, mang vẻ đẹp sang trọng, giàu bản sắc và có giá trị bền vững theo thời gian. Không chỉ tạo dấu ấn thẩm mỹ riêng cho toàn khu, kiến trúc này còn góp phần nâng tầm không gian sống và giá trị bất động sản .

Trong khi đó, các tầng trên có thể bố trí để ở với đầy đủ công năng, được thiết kế thang máy, mái kính Skylight cảm biến thời tiết, hệ thống thông gió và lấy sáng tự nhiên, các vị trí điều hòa, bình nóng lạnh và bồn nước được bố trí khéo léo, khoa học nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ cho tổng thể công trình. Nói cách khác, chỉ với một bất động sản, nhà đầu tư có thể đồng thời sở hữu ba giá trị gồm an cư, kinh doanh và tích lũy tài sản lâu dài.

Mỗi căn sở hữu mặt tiền rộng 6m, được bố trí hai lối đi riêng biệt. Trong trường hợp tầng một cho thuê kinh doanh, gia chủ vẫn có thể sử dụng lối đi độc lập phía sau để sinh hoạt thường nhật mà không ảnh hưởng đến hoạt động của khách thuê. Thiết kế này giúp gia tăng đáng kể tính linh hoạt trong khai thác công năng và tối ưu hiệu suất sử dụng tài sản.



Liền kề/shophouse phân khu Mặt Trời sở hữu lợi thế 3 trong 1: an cư, kinh doanh, đầu tư.

Lợi thế vị trí đắc địa trong khu đô thị xanh, hiện đại

Mặt Trời là phân khu đầu tiên bàn giao tại Eurowindow Light City, nằm ngay phía Nam khu đô thị. Vị trí này kết nối trực tiếp tới các cơ quan hành chính, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại cũng như các tuyến giao thông chính của khu vực.

Phân khu Mặt Trời sở hữu vị trí đắc địa tại khu đô thị Eurowindow Light City.

Đặc biệt, phân khu nằm liền kề Đại lộ Ánh sáng di sản đầu tiên tại Việt Nam rộng 56m, dài gần 3km được định hướng trở thành không gian văn hóa, lễ hội, giải trí quy mô lớn của Thanh Hóa trong tương lai. Đây cũng là nơi dễ dàng kết nối tới Công viên Ánh sáng tương tác độc đáo bậc nhất Việt Nam - điểm đến mới hứa hẹn thu hút lượng lớn khách tham quan và trải nghiệm.

Khi các hoạt động văn hóa, giải trí và trải nghiệm liên tục được tổ chức, phân khu Mặt Trời là nơi có thể đón dòng khách thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và khai thác thương mại.

68 tiện ích nội khu cùng quy hoạch khu đô thị xanh giúp gia tăng sức hút an cư

Ngoài yếu tố kết nối, dự án được quy hoạch trở thành khu đô thị xanh, với hệ thống cảnh quan và mặt nước chiếm diện tích đáng kể. Riêng Phân khu Mặt Trời được bố trí 68 tiện ích nội khu trong tổng số hơn 200 tiện ích của toàn dự án sẽ góp phần hình thành mật độ dân cư và nhu cầu tiêu dùng tại chỗ, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các căn shophouse trong khu vực.



Phân khu Mặt Trời thừa hưởng 68 tiện ích nội khu cùng gần 200 tiện ích trong khu đô thị

Eurowindow Light City còn được định hướng phát triển theo tiêu chuẩn khu đô thị xanh, hiện đại, sở hữu hệ thống cảnh quan xanh, mặt nước quy mô lớn, đáp ứng tiêu chí công trình xanh cùng nhiều giải pháp vận hành tiết kiệm năng lượng.

Tiến độ hiện hữu cùng chính sách hấp dẫn là điểm cộng trong bối cảnh hiện tại

Một trong những yếu tố đang gia tăng sức hấp dẫn cho Phân khu Mặt Trời chính là tiến độ thi công thực tế. Hiện nay, nhiều dãy liền kề/shophouse đã hoàn thành đổ sàn tầng 3, tầng 4 và đang chuẩn bị cất nóc. Tiến độ đồng bộ giúp nhà đầu tư dễ dàng hình dung diện mạo tương lai của dự án, đồng thời củng cố niềm tin vào khả năng hiện thực hóa các cam kết từ chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, chính sách bán hàng cũng là một trong những lý do được nhắc đến khi lý giải sức hút của Phân khu Mặt Trời. Với chính sách “42 tháng không lo lãi suất biến động”, khách hàng chỉ cần chuẩn bị khoảng 30% giá trị sản phẩm, tương đương từ 1,9 tỷ đồng, phần còn lại được ngân hàng liên kết hỗ trợ cho vay tới 70%.

Chính sách bán hàng cũng được giới thiệu như một công cụ giúp người mua chủ động hơn trong kế hoạch tài chính: 18 tháng đầu áp dụng lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc, 24 tháng tiếp theo lãi suất được khống chế trần ở mức 9,5%/năm. Ngoài ra, tổng mức ưu đãi từ các chương trình chiết khấu được công bố lên tới 15,5% giá trị sản phẩm.

Trong bối cảnh lãi suất và tín dụng bất động sản vẫn là mối quan tâm hàng đầu của nhà đầu tư cá nhân, các chính sách chặn trần lãi suất và ân hạn nợ gốc dài hạn như trên thường được xem là yếu tố giúp giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu sở hữu bất động sản.

Giới quan sát thị trường bất động sản Thanh Hóa cho rằng, việc một phân khu hội tụ đồng thời các yếu tố khai thác linh hoạt, vị trí trung tâm, tiến độ xây dựng rõ ràng và chính sách tài chính hỗ trợ dài hạn là điều không thường xuyên xuất hiện, đặc biệt ở giai đoạn thị trường đang trong quá trình phục hồi. Đây cũng là lý do khiến Phân khu Mặt Trời tại Eurowindow Light City tiếp tục là cái tên được nhắc đến nhiều trong các giao dịch liền kề, shophouse tại khu vực trong thời gian gần đây.