Quốc lộ 12 sạt lở gây đứt mặt đường, giao thông kết nối Lai Châu và Điện Biên ảnh hưởng nghiêm trọng

Ngoài khu vực trên, tại km359 quốc lộ 279, đoạn qua bản Sáp Ngụa, xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) cũng xảy ra sạt lở đất, đá với khối lượng lớn khiến tuyến đường bị tắc hoàn toàn.

Theo thông tinh báo Dân trí , sáng 16/7, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, trước ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài đã khiến khu vực km76+300 trên quốc lộ 12 đoạn từ Chăn Nưa về Lai Hà sạt lở mất hoàn toàn mặt đường, khiến giao thông kết nối giữa Lai Châu và Điện Biên bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo thông tin báo VOV , ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng và đơn vị quản lý tuyến đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, căng dây cảnh báo, bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ và cấm toàn bộ phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở nhằm đảm bảo an toàn.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa thể xác định thời gian thông xe do nguy cơ sạt lở vẫn còn diễn biến phức tạp.

Để bảo đảm giao thông, các phương tiện di chuyển giữa tỉnh Lai Châu và tỉnh Điện Biên được hướng dẫn đi theo tuyến tránh: từ Quốc lộ 12 đến Km40 thuộc địa phận xã Pa Tần, rẽ vào Quốc lộ 4H (Pa Tần - Bum Tở), tiếp tục lưu thông trên Quốc lộ 4H đến Km184+700 để sang địa phận tỉnh Điện Biên và theo chiều ngược lại.

Đối với các phương tiện đi xã Nậm Hàng (huyện Nậm Nhùn cũ), các phương tiện cũng được hướng dẫn lưu thông theo Quốc lộ 4H đến xã Bum Tở, sau đó rẽ vào đường tỉnh 127 và theo chiều ngược lại.

Rãnh nước hình thành sau khi sự cố xảy ra rộng khoảng 30 m. Ảnh: Báo VOV.

Tuy nhiên, do trên địa bàn vẫn đang có mưa, địa hình tuyến Quốc lộ 4H và tỉnh lộ 127 đồi núi hiểm trở, nhiều vị trí có nguy cơ sạt lở nên các phương tiện cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, đặc biệt chú ý quan sát khi lưu thông để đảm bảo an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 15 và sáng 16/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa từ 19h ngày 15/7 đến 8h ngày 16/7 phổ biến 20-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Một số trạm ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như Tủa Sín Chải (Lai Châu) 191mm, Tủa Thàng (Điện Biên) 160mm, Hải Sơn (Quảng Ninh) 156mm và Quang Bình (Tuyên Quang) 114mm.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ ngày 16 đến hết 18/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa trong đợt này phổ biến 80-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Đáng chú ý, mưa có thể xuất hiện với cường suất lớn, trên 100mm trong vòng 3 giờ, gây nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Mưa lớn kéo dài cũng có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực có địa hình dốc.

Dự báo chiều tối và đêm 16/7, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai và hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu, ngầm tràn, sông suối khi mưa lớn.