Mưa lớn gây sạt lở nhiều điểm ở Sơn La, đá rơi trúng ô tô

Khoảng 7h, tại dốc Cao Pha trên quốc lộ 6 qua xã Mường Bú, khối đá lớn bất ngờ sạt từ sườn núi xuống mặt đường. Khối đá vỡ thành nhiều mảnh, trong đó một mảnh lớn đè bẹp đầu ôtô.

Theo thông tin VNExpress , mưa lớn kéo dài khiến khối đá hàng chục tấn từ dốc Cao Pha, xã Mường Bú lăn xuống quốc lộ 6, đè trúng ôtô đang chạy, sáng 9/7.

Lãnh đạo xã Mường Bú cho biết hiện địa bàn mưa to, xã đang huy động máy móc, thiết bị phá đá để giải phóng hiện trường, sớm thông tuyến quốc lộ 6. Do khối đá quá lớn, việc xử lý gặp nhiều khó khăn.

Trên xe chỉ có tài xế. Người này bị thương nhẹ, đã được đưa đến cơ sở y tế điều trị. Sự cố khiến giao thông trên quốc lộ 6 nối Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc ùn tắc kéo dài cả hai chiều.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết mưa lớn ba ngày qua do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đã khiến 3 ngôi nhà đổ sập, 24 nhà khác hư hỏng. Ngoài ra, 40 ha lúa, hoa màu, 76 ha ao cá và 17 gia súc tại Lai Châu bị thiệt hại.

Về giao thông, nhiều điểm trên quốc lộ 279 (Điện Biên), quốc lộ 4D (Lai Châu) cùng các tuyến đường tỉnh, đường liên xã, liên thôn ở hai địa phương bị sạt lở, gây gián đoạn lưu thông. Chính quyền đã huy động lực lượng, phương tiện khắc phục các điểm sạt lở, hỗ trợ người dân ổn định đời sống.

Theo thông tin VTC News, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, từ sáng sớm 9/7 đến sáng sớm 10/7, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, một số nơi có thể vượt 100 mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vục nguy cơ sạt lở đất lũ quét. Ảnh: VNExpress.

Đêm 8/7, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận lượng mưa lớn như Mường Giôn 151,8 mm, Chiềng Ơn 117,6 mm, Chiềng Khay 91,8 mm và khu vực Thủy điện Nậm Chiến 71,8 mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Lạng Sơn đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 3-6 giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 90 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc ở mức cấp 1 tại hàng trăm xã, phường thuộc 7 tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Lạng Sơn.

Lũ quét, sạt lở đất có thể đe dọa tính mạng người dân, gây chia cắt giao thông, phá hủy nhà cửa và công trình hạ tầng. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các tuyến đường đèo dốc, khu vực taluy cao trong thời gian mưa lớn; chính quyền địa phương tiếp tục rà soát các điểm xung yếu để chủ động sơ tán người dân và triển khai các biện pháp ứng phó.