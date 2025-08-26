Nghệ An: Sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân trong đêm tránh lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 5

Xã hội 26/08/2025 14:47

Chính quyền địa phương một số xã biên giới của tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng tổ chức sơ tán nhân dân đến nơi an toàn tránh lũ quét, sạt lở đất.

Theo thông tin trên VOV, trong đêm 25/8, trước nguy cơ lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn, chính quyền một số xã biên giới của tỉnh Nghệ An đã khẩn trương huy động lực lượng để sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Nghệ An: Sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân trong đêm tránh lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 5 - Ảnh 1
Lực lượng chức năng xã Mường Típ dầm mình trong nước giúp dân di chuyển đồ đạc và sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: VOV. 

Tại xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn cũ, lũ đã tràn vào bản Xốp Xăng, gây ngập điểm trường mầm non và nhà dân. Ngay lập tức, 13 hộ dân với 85 nhân khẩu đã được sơ tán và di chuyển tài sản đến khu vực an toàn.

Cùng thời điểm, tại xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương cũ, chính quyền đã di dời 224 hộ dân với tổng cộng 1.193 người. Mưa lớn cũng khiến nước suối dâng cao và sạt lở đường, làm 11 trong số 21 bản của xã này bị cô lập.

Nghệ An: Sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân trong đêm tránh lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 5 - Ảnh 2
Chính quyền các xã miền núi Nghệ An giúp dân so tán trong đêm 25/8. Ảnh: VOV. 

Ngoài ra, nhiều điểm sạt lở cũng xuất hiện trên Quốc lộ 16, gây gián đoạn giao thông, chia cắt các xã phía Tây tỉnh Nghệ An. Các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho người dân.

Nghệ An: Sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân trong đêm tránh lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 5 - Ảnh 3Nghệ An: Sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân trong đêm tránh lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 5 - Ảnh 4Nghệ An: Sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân trong đêm tránh lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 5 - Ảnh 5

Nghệ An: Sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân trong đêm tránh lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 5 - Ảnh 6
Tuyến đường Quốc lộ 16 nối các xã trên địa bàn phía Tây tỉnh Nghệ An xuất hiện nhiều điểm sạt lở gián đoạn về giao thông. Ảnh: Báo Quân Đội Nhân Dân. 

Theo thông tin trên báo Quân Đội Nhân Dân, tính đến sáng 26/8, trên địa bàn xã Nhôn Mai di dời 224 hộ/ 1.193 khẩu; cũng do mưa to, nước suối dâng nhanh, đường sạt lở khiến 11/21 bản của xã biên giới bị cô lập. Tuyến đường Quốc lộ 16 nối các xã trên địa bàn phía Tây tỉnh Nghệ An xuất hiện nhiều điểm sạt lở gián đoạn về giao thông.

Sáng sớm ngày 26/8, TP.HCM mưa lớn kèm dông mạnh do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 Kajiki

Sáng sớm ngày 26/8, TP.HCM mưa lớn kèm dông mạnh do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 Kajiki

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 Kajiki, nhiều khu vực ở TP.HCM xuất hiện mưa dông trên diện rộng trong sáng 26/8.

