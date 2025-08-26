Nghệ An: Sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân trong đêm tránh lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 5

Chính quyền địa phương một số xã biên giới của tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng tổ chức sơ tán nhân dân đến nơi an toàn tránh lũ quét, sạt lở đất.
Theo thông tin trên VOV, trong đêm 25/8, trước nguy cơ lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn, chính quyền một số xã biên giới của tỉnh Nghệ An đã khẩn trương huy động lực lượng để sơ tán người dân đến nơi an toàn.
Tại xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn cũ, lũ đã tràn vào bản Xốp Xăng, gây ngập điểm trường mầm non và nhà dân. Ngay lập tức, 13 hộ dân với 85 nhân khẩu đã được sơ tán và di chuyển tài sản đến khu vực an toàn.
Cùng thời điểm, tại xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương cũ, chính quyền đã di dời 224 hộ dân với tổng cộng 1.193 người. Mưa lớn cũng khiến nước suối dâng cao và sạt lở đường, làm 11 trong số 21 bản của xã này bị cô lập.
Ngoài ra, nhiều điểm sạt lở cũng xuất hiện trên Quốc lộ 16, gây gián đoạn giao thông, chia cắt các xã phía Tây tỉnh Nghệ An. Các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho người dân.
