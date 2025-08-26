Nghệ An: Sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân trong đêm tránh lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 5

Theo thông tin trên VOV, trong đêm 25/8, trước nguy cơ lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn, chính quyền một số xã biên giới của tỉnh Nghệ An đã khẩn trương huy động lực lượng để sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng xã Mường Típ dầm mình trong nước giúp dân di chuyển đồ đạc và sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: VOV.

Tại xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn cũ, lũ đã tràn vào bản Xốp Xăng, gây ngập điểm trường mầm non và nhà dân. Ngay lập tức, 13 hộ dân với 85 nhân khẩu đã được sơ tán và di chuyển tài sản đến khu vực an toàn.