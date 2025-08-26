Sáng sớm ngày 26/8, TP.HCM mưa lớn kèm dông mạnh do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 Kajiki

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 Kajiki, nhiều khu vực ở TP.HCM xuất hiện mưa dông trên diện rộng trong sáng 26/8.

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng nay (26/8), từ khoảng 6 giờ 30 phút đến hơn 8 giờ, nhiều nơi ở TP.HCM xuất hiện mưa vừa đến mưa to kèm dông. Mưa lan rộng và tăng cường độ trong khung 7 giờ 30 đến 8 giờ, ghi nhận gió giật từng lúc. Tại các trục giao thông chính giờ cao điểm, mưa dày khiến tầm nhìn hạn chế, dòng xe di chuyển chậm.

Sáng sớm ngày 26/8, TP.HCM mưa lớn kèm dông mạnh do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 Kajiki - Ảnh 1
Sáng nay (26/8), từ khoảng 6 giờ 30 phút đến hơn 8 giờ, nhiều nơi ở TP.HCM xuất hiện mưa vừa đến mưa to kèm dông. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Đến sau 8 giờ, mưa giảm dần, còn rải rác vài nơi; bầu trời vẫn nhiều mây, đường đông do dồn phương tiện. Lực lượng điều tiết giao thông có mặt tại các giao lộ lớn để phân luồng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi mưa dông: hạn chế dừng đỗ dưới tán cây, bảng hiệu, lưu thông chậm; kiểm tra nắp che thiết bị điện, ổ cắm ngoài trời…

Sáng sớm ngày 26/8, TP.HCM mưa lớn kèm dông mạnh do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 Kajiki - Ảnh 2
Đến sau 8 giờ, mưa giảm dần, còn rải rác vài nơi. Ảnh: Báo Người Lao Động. 
Sáng sớm ngày 26/8, TP.HCM mưa lớn kèm dông mạnh do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 Kajiki - Ảnh 3
Mưa lớn ở TP.HCM sáng nay do ảnh hưởng bão số 5. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ, nguyên nhân mưa lớn ở TP.HCM sáng nay do khu vực tồn tại hình thái thời tiết của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc và Trung Trung Bộ nối với hoàn lưu cơn bão số 5 đang suy yếu trên đất liền. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh.

Sáng sớm ngày 26/8, TP.HCM mưa lớn kèm dông mạnh do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 Kajiki - Ảnh 4
Người dân tham gia giao thông vất vả, di chuyển chậm trong cơn mưa. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Hơn 6 giờ, vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên nhiều nơi như khu vực Phường Vũng Tàu, Phường Tam Thắng, Phường Rạch Dừa, Xã Phước Hải, Xã Long Hải, Xã Đất Đỏ, Xã Hồ Tràm, Xã Xuyên Mộc, Xã Bình Châu, Xã Hòa Hội, Xã Hòa Hiệp, Xã Xuân Thới Sơn, Xã Hóc Môn, Xã Củ Chi, Xã Phú Hòa Đông, Xã Tân An Hội, Xã Bình Mỹ, Xã Nhuận Đức, Xã Thái Mỹ, Xã An Nhơn Tây, Phường Tây Nam, Xã Tân Phú, Xã Phú Lâm.

Sáng sớm ngày 26/8, TP.HCM mưa lớn kèm dông mạnh do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 Kajiki - Ảnh 5
Mưa trên địa bàn phường Long Trường, TP.HCM. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Cũng theo dự báo, vài giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác.

Lượng mưa phổ biến từ 5-30 mm, có nơi trên 30 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17 m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Sáng sớm ngày 26/8, TP.HCM mưa lớn kèm dông mạnh do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 Kajiki - Ảnh 6
Khu vực phường Chánh Hưng mưa lớn khoảng 15 phút thì tạnh dần. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Như trước đó báo Thanh Niên đưa tin, do ảnh hưởng bão số 5, sáng nay tại TP.HCM xuất hiện mưa giông rải rác ở một số nơi nhưng lượng mưa không đáng kể, phổ biến trời nhiều mây và ít nắng.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo - Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết: Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua bắc Trung bộ nối với cơn bão số 5 hoạt động mạnh. Cơn bão đang ở khu vực từ vùng biển Thanh Hóa tới Hà Tĩnh, dự báo chiều nay sẽ đổ bộ vào khu vực này, khiến gió mùa tây nam tăng, hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh.

Trong 24 giờ qua, vùng mưa lớn tập trung hơn ở khu vực bắc miền Đông và bán đảo Cà Mau. Trong ngày hôm nay, thời tiết TP.HCM và Nam bộ phổ biến nhiều mây, có mưa rào và dông nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Trong mưa dông đề phòng lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh; mưa lớn gây ngập ở những vùng trũng thấp ven sông. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Dự báo bão số 5 trên Biển Đông diễn biến phức tạp, di chuyển rất nhanh, vùng ảnh hưởng rộng

Dự báo bão số 5 trên Biển Đông diễn biến phức tạp, di chuyển rất nhanh, vùng ảnh hưởng rộng

Dự báo áp thấp ở Philippines sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong hôm nay, rồi thành cơn bão số 5 trên Biển Đông với diễn biến và cường độ phức tạp.

