NÓNG: Danh tính nữ giám đốc gần bán 1.700 tấn muối i-ốt giả trong một năm

Đời sống 12/02/2026 14:52

Ngày 12/2, bà Văn Thị Ơn, 68 tuổi, bị Công an tỉnh Đăk Lăk khởi tố về hành vi Sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 12/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Văn Thị Ơn (68 tuổi, trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Bà Ơn là Giám đốc Công ty TNHH Kiều Hưng, chuyên sản xuất muối i-ốt, có trụ sở tại phường Thành Nhất.

NÓNG: Danh tính nữ giám đốc gần bán 1.700 tấn muối i-ốt giả trong một năm - Ảnh 1
Công an khám xét kho hàng của bà Ơn - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, ngày 22/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra công ty của bà Ơn. Tại đây, Công an phát hiện hơn 35 tấn muối i-ốt đã đóng gói thành phẩm cùng nhiều phương tiện, máy móc, tang vật liên quan. Cơ quan điều tra đã lấy 15 mẫu muối i-ốt gửi đi giám định.

Kết quả cho thấy hàm lượng i-ốt chỉ đạt từ 2,57–5,93mg/kg, thấp hơn nhiều so với mức 20–40mg/kg ghi trên bao bì.

NÓNG: Danh tính nữ giám đốc gần bán 1.700 tấn muối i-ốt giả trong một năm - Ảnh 2
Gói muối I ốt giả sau khi đã thành phẩm - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VietNamNet, quá trình điều tra, bước đầu bà Ơn khai nhận, trước năm 2024, bà chỉ đạo công nhân sử dụng 1 gói i-ốt trọng lượng từ 30-50g trộn với 1 tấn muối thành phẩm.

Từ năm 2024, để giảm chi phí, tăng lợi nhuận, bà Ơn chỉ đạo công nhân sử dụng 1 gói i-ốt trộn với 2 tấn muối thành phẩm trở lên.

Từ khoảng tháng 10/2025 đến nay, công ty bà Ơn sử dụng 1 gói i-ốt để trộn với 3-4 tấn muối thành phẩm.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ, trung bình mỗi ngày công ty của bà Ơn sản xuất, tiêu thụ khoảng 4-5 tấn muối i-ốt giả.

Chỉ trong năm 2025, công ty đã bán ra thị trường 1.700 tấn muối i-ốt giả, chủ yếu tại 2 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

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