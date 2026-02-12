Trúng số độc đắc vào đúng ngày 12/2/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 12/02/2026 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc vào đúng ngày 12/2/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 12/2/2026, vận trình ngày mới của người tuổi Dần khá suôn sẻ, tiền bạc có phần dư dôi nhờ Chính Tài trợ mệnh. Những người làm công ăn lương ngoài công việc chính còn có cơ may kiếm tiền bên ngoài. Dù công việc khá vất vả, chiếm thêm thời gian nên bạn sẽ thấy mệt mỏi, song tiền bạc thu về hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 12/2/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Với người kinh doanh, con giáp này nếu đang có ý định tìm hiểu hạng mục đầu tư nào đó thì hãy chớp lấy thời cơ tốt đẹp trong hôm nay. Đương nhiên vẫn nên chọn lĩnh vực bản mệnh hiểu rõ nhất và có khả năng nhất bởi đó mới là việc làm mình hứng thú và không phải chịu những rủi ro không đáng có. 

Con giáp tuổi Tý 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 12/2/2026, có Chính Quan trợ vận nên công việc của tuổi Tý tốt hơn hẳn. Hôm nay bạn sẽ hoàn thành nốt những việc còn tồn đọng để có thời gian dành cho việc riêng. Nhiều người sẽ nhận được kết quả tốt liên quan đến thi cử, học hành, xin việc, thăng chức hoặc chế độ. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 12/2/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Đường tài lộc của Tý trong ngày thứ 5 này có dấu hiệu khả quan. Con giáp này có thời gian để làm thêm việc này việc kia kiếm thêm thu nhập. Bạn chịu thương chịu khó hơn người, năng nhặt thì chặt bị, trời không phụ lòng những người biết nỗ lực vì tương lai.

Con giáp tuổi Tuất 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 12/2/2026, Chính Ấn nâng đỡ tốt cho khía cạnh công việc, tương trợ cho tuổi Tuất đang theo đuổi con đường sự nghiệp. Nói chung nhiều người có thể gặt hái thành công như ý trong thời gian này. Lúc này có thể bản mệnh sẽ được truyền cảm hứng để thực hiện một chuyến du lịch ngắn. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 12/2/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Hỏa - Thổ tương sinh mang lại thông tin tích cực về tiền bạc, đó có thể là về một khoản đầu tư hoặc doanh thu của bản mệnh đang có dấu hiệu tăng. Thậm chí nhiều người tìm được niềm vui khi vừa kiếm tiền vừa theo đuổi đam mê của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/2/2026, 3 con giáp ẵm ngay giải độc đắc, may mắn Phát Tài trong phút chốc, tiền bạc gia tăng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/2/2026, 3 con giáp ẵm ngay giải độc đắc, may mắn Phát Tài trong phút chốc, tiền bạc gia tăng

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp ẵm ngay giải độc đắc, may mắn Phát Tài trong phút chốc, tiền bạc gia tăng vào đúng ngày mai, thứ Sáu 13/2/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

'Dương Quá đẹp nhất màn ảnh' Cổ Thiên Lạc sống cùng cha mẹ, báo động sức khỏe ở tuổi U60

'Dương Quá đẹp nhất màn ảnh' Cổ Thiên Lạc sống cùng cha mẹ, báo động sức khỏe ở tuổi U60

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Danh tính người mẹ bỏ rơi con gái sơ sinh giữa rẫy sầu riêng, toàn thân bị kiến bu

Danh tính người mẹ bỏ rơi con gái sơ sinh giữa rẫy sầu riêng, toàn thân bị kiến bu

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28, 29 Tết), 3 con giáp phát tài cực to, trúng số lên hương, tiền chất đầy két, phủ phê tiêu xài

Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28, 29 Tết), 3 con giáp phát tài cực to, trúng số lên hương, tiền chất đầy két, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch gây sốc khi cùng trượt đề cử Kim Tượng

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch gây sốc khi cùng trượt đề cử Kim Tượng

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước
Thông tin MỚI vụ nhóm người khiêng quan tài diễu phố trước chợ Bến Thành

Thông tin MỚI vụ nhóm người khiêng quan tài diễu phố trước chợ Bến Thành

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
Lá gia vị "quốc hồn quốc túy" của Tết Việt: Vừa thơm nức mâm cỗ, vừa là "thần dược" giải độc, dưỡng sinh

Lá gia vị "quốc hồn quốc túy" của Tết Việt: Vừa thơm nức mâm cỗ, vừa là "thần dược" giải độc, dưỡng sinh

Sống khỏe 2 giờ 33 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 13/2/2026, ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 13/2/2026, ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Xe khách chở 34 người cháy ngùn ngụt trên quốc lộ, kèm nhiều tiếng nổ lớn

Xe khách chở 34 người cháy ngùn ngụt trên quốc lộ, kèm nhiều tiếng nổ lớn

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Bỏ qua gà luộc đi, đây là món ăn "đắt khách" nhất mâm cỗ Tết năm 2026

Bỏ qua gà luộc đi, đây là món ăn "đắt khách" nhất mâm cỗ Tết năm 2026

Món ngon mỗi ngày 2 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 12/2/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 12/2/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bé 3 tuổi nhiễm giang mai, gia đình không hay biết

Bé 3 tuổi nhiễm giang mai, gia đình không hay biết

Thông tin MỚI vụ học sinh lớp 1 bị nhốt trong lớp đến đêm ở Sơn La

Thông tin MỚI vụ học sinh lớp 1 bị nhốt trong lớp đến đêm ở Sơn La

Bỏ qua gà luộc đi, đây là món ăn "đắt khách" nhất mâm cỗ Tết năm 2026

Bỏ qua gà luộc đi, đây là món ăn "đắt khách" nhất mâm cỗ Tết năm 2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28, 29 Tết), 3 con giáp phát tài cực to, trúng số lên hương, tiền chất đầy két, phủ phê tiêu xài

Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28, 29 Tết), 3 con giáp phát tài cực to, trúng số lên hương, tiền chất đầy két, phủ phê tiêu xài

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 13/2/2026, ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 13/2/2026, ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

Thần May Mắn mỉm cười sau ngày 13/2/2026, 3 con giáp đứng đầu về tài lộc, tiền bạc nhiều vô kể, của cải tăng lên vù vù

Thần May Mắn mỉm cười sau ngày 13/2/2026, 3 con giáp đứng đầu về tài lộc, tiền bạc nhiều vô kể, của cải tăng lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp Cát Tinh nâng đỡ, tài vận hanh thông, nhận liên tiếp tin vui liên quan đến tiền, lộc lá nở hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Cát Tinh nâng đỡ, tài vận hanh thông, nhận liên tiếp tin vui liên quan đến tiền, lộc lá nở hoa

3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực sau ngày 12/2/2026

3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực sau ngày 12/2/2026

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/2/2026, 3 con giáp giàu có hơn người, chuyển mình đột phá, nhà đầy vàng bạc, sống trong an nhàn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/2/2026, 3 con giáp giàu có hơn người, chuyển mình đột phá, nhà đầy vàng bạc, sống trong an nhàn