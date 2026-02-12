Thông tin MỚI vụ nhóm người khiêng quan tài diễu phố trước chợ Bến Thành

Chiều 10/2, Tuấn, 26 tuổi, bị TAND Khu vực 1 tuyên phạm tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 1/3/2025, tài khoản TikTok "Never GG" đăng tải video 4 người mặc đồ đen khiêng một cỗ quan tài đen, chữ trắng "Never GG", "Die Everyday". Đoạn video clip trên lan truyền trên mạng xã hội, nhận được nhiều sự quan tâm và dư luận trái chiều trên không gian mạng. Sau khi phát hiện vụ việc trên, Công an TP.HCM xác minh và mời những người trên về làm việc.

Qua điều tra xác định đầu năm 2024, Hồ Ngọc Tuấn tạo tài khoản mạng xã hội TikTok tên "Never GG" với mục đích kinh doanh, bán quần áo online nhưng chưa thực hiện. 

Đến tháng 10/2024, Tuấn quen biết với Nguyễn Văn Quyết và Vũ Thị Thanh Xuân (vợ Quyết) để cùng hợp tác bán hàng quần áo online, việc bán hàng được đăng quảng cáo trên trang TikTok "Never GG".

Quá trình hoạt động, Tuấn thuê thêm Nguyễn Đăng Khoa hỗ trợ tìm xưởng gia công quần áo để hợp tác sản xuất. Tuấn cắt decal 2 dòng chữ trên và dán hai bên hông của quan tài, cùng với 4 người mặc áo do Tuấn thiết kế, khiêng quan tài diễu phố để quay clip đăng quảng cáo.

Sau đó Tuấn đến cơ sở mai táng ở xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (cũ) gặp Nguyễn Văn Thẩm mua một quan tài với giá 3,5 triệu đồng. Đồng thời Tuấn thuê Thẩm sơn lại quan tài bằng màu đen và thuê Thẩm cùng với 4 người khác do Thẩm chọn để khiêng quan tài cho Tuấn quay clip, với tiền công 500.000 đồng/người.

 

Thông tin MỚI vụ nhóm người khiêng quan tài diễu phố trước chợ Bến Thành - Ảnh 1
Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 10h ngày 25/2, Tuấn, Khoa, Quyết, Xuân, Tài và mẫu ảnh đến studio trên đường Huyền Trân Công Chúa. Còn Thẩm cùng với Hùng Cường, Quốc Cường, Sơn và Nghĩa lái xe ô tô chở quan tài đến giao cho Tuấn. 

Sau khi chụp xong ở trong studio, khoảng 14h cùng ngày Tuấn yêu cầu nhóm Thẩm khiêng quan tài từ trong studio đi ra phía ngoài đường Huyền Trân Công Chúa hướng ngược chiều ra đường Nguyễn Thị Minh Khai, rồi quay về studio để Phúc, Xuân và Tuấn quay clip. Tổng quãng đường khiêng quan tài đi dưới lòng đường là khoảng 200m.

Xem lại, do cảm thấy chưa hài lòng, nhóm Tuấn quyết định đưa quan tài ra trước chợ Bến Thành để quay lại clip khiêng quan tài. Khoảng 15h cùng ngày, Thẩm cho xe chở quan tài quay lại, rồi khiêng quan tài đi bộ dưới lòng đường Lê Lai hướng về giao lộ Lê Lai - Trần Hưng Đạo, hướng về trước cửa nam chợ Bến Thành. 

Tiếp đó, nhóm quay lại trước cửa nam chợ Bến Thành ra đường Lê Lai hướng tới giao lộ Lê Lai - Phan Chu Trinh. Xong việc, Thẩm để quan tài lên xe rồi chở về Long An cất giữ giúp Tuấn.

Đến trưa 1-3, Tuấn đăng tải đoạn clip 4 người khiêng hòm lên tài khoản TikTok "Never GG". Tính đến thời điểm 4h ngày 3-3, bài đăng của Tuấn được 8.185 lượt thích, 925 lượt bình luận, 366 lượt lưu video, 4.127 lượt chia sẻ.

Tại tòa, bị cáo Tuấn khai lấy ý tưởng từ các clip ở nước ngoài. Lúc đầu các bị cáo không biết đây là hành vi phạm tội nên mới làm. Các bị cáo khác thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo phản cảm, gây ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân xung quanh. Trong đó Tuấn là chủ mưu. 

Tuy nhiên xét thấy các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, gia đình có công với cách mạng...

Sáng 12/2, một xe khách giường nằm chở 34 người lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn qua khu vực Hòa Xuân (Phú Yên cũ), bất ngờ bốc cháy dữ dội.

