Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch gây sốc khi cùng trượt đề cử Kim Tượng

Sao quốc tế 12/02/2026 11:52

Sự vắng mặt của hai nữ diễn viên nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi. Nhiều ý kiến cho rằng việc không có tên trong đề cử phản ánh tiêu chí chấm giải nghiêng về yếu tố chuyên môn và tổng thể vai diễn. Trong khi đó, không ít người hâm mộ bày tỏ tiếc nuối khi kỳ vọng hai ngôi sao sẽ tiếp tục được ghi nhận tại một trong những giải thưởng điện ảnh uy tín.

Danh sách đề cử Giải thưởng Điện ảnh Kim Tượng vừa được công bố, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều trượt đề cử giải Nữ phụ xuất sắc.

Bên cạnh những cái tên quen thuộc góp mặt ở các hạng mục quan trọng, việc hai nữ diễn viên đình đám Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh không xuất hiện trong đề cử Nữ phụ xuất sắc nhất đã tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Theo đó, danh sách công bố của ban tổ chức, bộ phim điện ảnh “Tiệm bán tương” (Tương viên lộng) - dự án quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng nhận được nhiều đề cử quan trọng như Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Nữ chính xuất sắc nhất. Tuy nhiên, ở hạng mục Nữ phụ xuất sắc nhất, tác phẩm này lại không có bất kỳ đại diện nào, dù phim sở hữu dàn nữ phụ đáng chú ý, trong đó có Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh - hai ngôi sao thuộc thế hệ “hoa đán 85” với lượng người hâm mộ đông đảo.

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch gây sốc khi cùng trượt đề cử Kim Tượng - Ảnh 1

Sự vắng mặt của hai nữ diễn viên nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi. Nhiều ý kiến cho rằng việc không có tên trong đề cử phản ánh tiêu chí chấm giải nghiêng về yếu tố chuyên môn và tổng thể vai diễn. Trong khi đó, không ít người hâm mộ bày tỏ tiếc nuối khi kỳ vọng hai ngôi sao sẽ tiếp tục được ghi nhận tại một trong những giải thưởng điện ảnh uy tín.

Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, từ khóa liên quan đến danh sách đề cử Kim Tượng nhanh chóng lọt top tìm kiếm. Người hâm mộ của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh liên tục đưa ra quan điểm, bảo vệ thần tượng và so sánh thành tích diễn xuất của hai nghệ sĩ. Không khí tranh luận sôi nổi đến mức một số bài đăng tổng hợp danh sách đề cử phải hạn chế bình luận nhằm tránh xung đột.

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch gây sốc khi cùng trượt đề cử Kim Tượng - Ảnh 2

Dù vậy, nhiều khán giả cho rằng những cuộc tranh luận này phản ánh sức ảnh hưởng lớn của hai nữ diễn viên đối với công chúng. Cả Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều sở hữu sự nghiệp bền bỉ, liên tục thử sức với các dự án điện ảnh và truyền hình đa dạng. Việc không góp mặt trong một hạng mục cụ thể không đồng nghĩa với việc giá trị nghệ thuật của họ bị phủ nhận.

Trước đó, ở phim “Tiệm bán tương”, Dương Mịch được đánh giá có diễn xuất tiến bộ, thể hiện được nhân vật mình đảm nhận. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh vẫn gây một số tranh cãi đến từ cách hóa thân vào vai diễn của mình.

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