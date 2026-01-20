Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' khi bất ngờ xuất hiện với vẻ đẹp hoài cổ

Sao quốc tế 20/01/2026 08:30

Triệu Lệ Dĩnh vừa tung bộ ảnh mới mang phong cách hoài cổ, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Gần đây, bộ ảnh mới của Triệu Lệ Dĩnh đã nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Phong cách hoài cổ được thể hiện rõ nét qua ánh sáng ấm, bố cục tối giản và biểu cảm nhẹ nhàng, tạo nên tổng thể giàu cảm xúc.

Hình ảnh lần này cho thấy sự thay đổi tinh tế trong cách xây dựng hình tượng của nữ diễn viên.

Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' khi bất ngờ xuất hiện với vẻ đẹp hoài cổ - Ảnh 1Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' khi bất ngờ xuất hiện với vẻ đẹp hoài cổ - Ảnh 2

Điểm nhấn lớn nhất trong bộ ảnh chính là cách xử lý ánh sáng. Gam màu ấm giúp tôn lên đường nét gương mặt, kết hợp cùng thần thái trầm lắng mang đến cảm giác lười biếng nhưng vẫn đầy cuốn hút. Nhiều ý kiến cho rằng phong cách này rất phù hợp với hình ảnh hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh. 

Không còn gắn liền với hình ảnh trong trẻo như thời kỳ đầu sự nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh ở bộ ảnh mới cho thấy nét đẹp trưởng thành, điềm tĩnh. Phong thái tự nhiên giúp cô giữ được sự gần gũi nhưng vẫn toát lên khí chất của một ngôi sao hàng đầu.

Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' khi bất ngờ xuất hiện với vẻ đẹp hoài cổ - Ảnh 3Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' khi bất ngờ xuất hiện với vẻ đẹp hoài cổ - Ảnh 4Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' khi bất ngờ xuất hiện với vẻ đẹp hoài cổ - Ảnh 5

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen cho bộ ảnh mới của nữ diễn viên. Không ít ý kiến nhận xét rằng phong cách hoài cổ giúp Triệu Lệ Dĩnh trở nên khác biệt, không chạy theo xu hướng mà vẫn giữ được dấu ấn riêng. 

Bộ ảnh lần này được xem là minh chứng cho khả năng biến hóa hình ảnh linh hoạt của Triệu Lệ Dĩnh. Dù ở bất kỳ phong cách nào, nữ diễn viên vẫn duy trì được sức hút ổn định, góp phần củng cố vị thế trong làng giải trí Hoa ngữ.

Bức tranh của con trai Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý, nữ diễn viên vội xóa bài trước ý kiến trái chiều

Bức tranh của con trai Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý, nữ diễn viên vội xóa bài trước ý kiến trái chiều

Gần đây, Triệu Lệ Dĩnh đăng lên mạng xã hội bức tranh “bản đồ quy hoạch thành phố” do con trai 6 tuổi - Tưởng Tưởng - tự tay vẽ. Những nét bút non nớt phác họa các tòa nhà cao tầng, cây cầu, đèn đường, thậm chí còn vẽ khá chính xác chi tiết cầu Lupu ở Thượng Hải.

