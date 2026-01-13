Với xuất phát điểm là tư liệu hiện thực, bộ phim được kỳ vọng sẽ mang đến góc nhìn chân thực về quá trình phát triển xã hội trong bối cảnh lịch sử đặc thù. Chính yếu tố "dựa trên sự kiện có thật" khiến khán giả đặt ra yêu cầu cao hơn về mức độ xác thực trong bối cảnh, chi tiết đời sống và logic câu chuyện.

Một trong những điểm bị nhắc đến nhiều là phần bối cảnh và đạo cụ. Không ít khán giả nhận xét các không gian sinh hoạt, biển hiệu và vật dụng trong phim còn quá mới, thiếu dấu ấn thời gian, làm giảm cảm giác về không khí của thập niên 1980.

Bên cạnh đó, cách xử lý một số tình huống trong kịch bản – đặc biệt liên quan đến quy trình hành chính và động cơ nhân vật – cũng gây tranh luận. Việc rút gọn quá nhiều bước trung gian giúp nhịp phim nhanh hơn, nhưng đồng thời khiến diễn biến bị đánh giá là chưa đủ chặt chẽ đối với một tác phẩm mang màu sắc hiện thực.

Vai chính do Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận trong Tiểu Thành Đại Sự là tâm điểm chú ý của khán giả. Tuy nhiên, phản hồi cho thấy cách xây dựng hình tượng nhân vật Lý Thu Bình vẫn còn nhiều điểm hạn chế. Một bộ phận người xem cho rằng nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh được đặt ở vị trí quá nổi bật, chưa thật sự hòa vào bối cảnh xã hội chung của toàn mạch phim dẫn đến cảm giác thiếu tự nhiên trong một số tình huống. Điều này phần nào ảnh hưởng đến cảm nhận về diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh dù bản thân cô được đánh giá cao về năng lực và kinh nghiệm diễn xuất

Những ý kiến trái chiều sau khi "Tiểu Thành Đại Sự" lên sóng không chỉ phản ánh riêng chất lượng dự án mà còn là thử thách đối với Triệu Lệ Dĩnh trong năm 2026, khi cô thử sức với dòng phim hiện thực.