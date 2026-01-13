Triệu Lệ Dĩnh đối mặt nhiều áp lực khi phim mới gây tranh cãi

Sao quốc tế 13/01/2026 13:30

Ngay từ khi công bố, dự án Tiểu Thành Đại Sự của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh đã được xếp vào nhóm phim truyền hình trọng điểm. Hoạt động truyền thông dày đặc trước ngày lên sóng càng làm gia tăng kỳ vọng của khán giả đối với tác phẩm lần này của Triệu Lệ Dĩnh.

Tiểu Thành Đại Sự được chuyển thể từ phóng sự  "Trung Quốc Nông Dân Thành", lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về nông dân Long Cảng (Ôn Châu, Chiết Giang) tham gia xây dựng đô thị.

Với xuất phát điểm là tư liệu hiện thực, bộ phim được kỳ vọng sẽ mang đến góc nhìn chân thực về quá trình phát triển xã hội trong bối cảnh lịch sử đặc thù. Chính yếu tố "dựa trên sự kiện có thật" khiến khán giả đặt ra yêu cầu cao hơn về mức độ xác thực trong bối cảnh, chi tiết đời sống và logic câu chuyện.

Triệu Lệ Dĩnh đối mặt nhiều áp lực khi phim mới gây tranh cãi - Ảnh 1

Một trong những điểm bị nhắc đến nhiều là phần bối cảnh và đạo cụ. Không ít khán giả nhận xét các không gian sinh hoạt, biển hiệu và vật dụng trong phim còn quá mới, thiếu dấu ấn thời gian, làm giảm cảm giác về không khí của thập niên 1980.

Bên cạnh đó, cách xử lý một số tình huống trong kịch bản – đặc biệt liên quan đến quy trình hành chính và động cơ nhân vật – cũng gây tranh luận. Việc rút gọn quá nhiều bước trung gian giúp nhịp phim nhanh hơn, nhưng đồng thời khiến diễn biến bị đánh giá là chưa đủ chặt chẽ đối với một tác phẩm mang màu sắc hiện thực.

Triệu Lệ Dĩnh đối mặt nhiều áp lực khi phim mới gây tranh cãi - Ảnh 2Triệu Lệ Dĩnh đối mặt nhiều áp lực khi phim mới gây tranh cãi - Ảnh 3

Vai chính do Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận trong Tiểu Thành Đại Sự là tâm điểm chú ý của khán giả. Tuy nhiên, phản hồi cho thấy cách xây dựng hình tượng nhân vật Lý Thu Bình vẫn còn nhiều điểm hạn chế. Một bộ phận người xem cho rằng nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh được đặt ở vị trí quá nổi bật, chưa thật sự hòa vào bối cảnh xã hội chung của toàn mạch phim dẫn đến cảm giác thiếu tự nhiên trong một số tình huống. Điều này phần nào ảnh hưởng đến cảm nhận về diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh dù bản thân cô được đánh giá cao về năng lực và kinh nghiệm diễn xuất

 Những ý kiến trái chiều sau khi "Tiểu Thành Đại Sự" lên sóng không chỉ phản ánh riêng chất lượng dự án mà còn là thử thách đối với Triệu Lệ Dĩnh trong năm 2026, khi cô thử sức với dòng phim hiện thực. 

Bạn diễn Triệu Lệ Dĩnh vướng ồn ào ngay trước khi phim lên sóng, liệu có ảnh hưởng đến phim?

Bạn diễn Triệu Lệ Dĩnh vướng ồn ào ngay trước khi phim lên sóng, liệu có ảnh hưởng đến phim?

Bộ phim truyền hình “Chuyện lớn nơi thị trấn nhỏ” (Tiểu thành đại sự) do Triệu Lệ Dĩnh, Huỳnh Hiểu Minh đóng chính sẽ lên sóng trên đài CCTV-8 và nền tảng Tencent Video vào tối 10/1. Tuy nhiên, ngay trước thềm công chiếu, một diễn viên trong phim lại vướng ồn ào.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Bạn diễn Triệu Lệ Dĩnh vướng ồn ào ngay trước khi phim lên sóng, liệu có ảnh hưởng đến phim?

Bạn diễn Triệu Lệ Dĩnh vướng ồn ào ngay trước khi phim lên sóng, liệu có ảnh hưởng đến phim?

Thành tích phim của Triệu Lệ Dĩnh, Huỳnh Hiểu Minh gây tranh cãi khi lên sóng

Thành tích phim của Triệu Lệ Dĩnh, Huỳnh Hiểu Minh gây tranh cãi khi lên sóng

Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' cõi mạng với vẻ đẹp khó tin ở tuổi U40

Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' cõi mạng với vẻ đẹp khó tin ở tuổi U40

Bạn diễn Triệu Lệ Dĩnh qua đời sau 16 ngày phim đóng máy

Bạn diễn Triệu Lệ Dĩnh qua đời sau 16 ngày phim đóng máy

Phim 'Tại nhân gian' của Triệu Lệ Dĩnh bị đánh giá thất bại nhất năm 2025

Phim 'Tại nhân gian' của Triệu Lệ Dĩnh bị đánh giá thất bại nhất năm 2025

Vì sao phim của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh chưa chiếu đã gây tranh cãi?

Vì sao phim của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh chưa chiếu đã gây tranh cãi?

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính người nhận gần 500 triệu đồng tiền chuyển nhầm nhưng không chịu trả

Danh tính người nhận gần 500 triệu đồng tiền chuyển nhầm nhưng không chịu trả

Kim Hiền ly hôn chồng Việt kiều sau 8 năm chung sống ở Mỹ

Kim Hiền ly hôn chồng Việt kiều sau 8 năm chung sống ở Mỹ

Tử vi thứ Tư 14/1/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây

Tử vi thứ Tư 14/1/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bành Tiểu Nhiễm diện sườn xám hóa thân thành mỹ nhân dân quốc

Bành Tiểu Nhiễm diện sườn xám hóa thân thành mỹ nhân dân quốc

Ngu Thư Hân bất ngờ gây tranh cãi vì đoạn clip dài 14 giây trên mạng xã hội

Ngu Thư Hân bất ngờ gây tranh cãi vì đoạn clip dài 14 giây trên mạng xã hội

Trịnh Sảng bị 'phong sát' vĩnh viễn, không có khả năng quay trở lại Cbiz?

Trịnh Sảng bị 'phong sát' vĩnh viễn, không có khả năng quay trở lại Cbiz?

Rộ tin Ngô Thiến 'gương vỡ lại lành' với chồng cũ, fan bất ngờ đòi 'thoát fan'

Rộ tin Ngô Thiến 'gương vỡ lại lành' với chồng cũ, fan bất ngờ đòi 'thoát fan'

Vu Chính gây tranh cãi khi tán dương Cổ Lực Na Trát

Vu Chính gây tranh cãi khi tán dương Cổ Lực Na Trát

Phim 'Phạt tội 2' của Hoàng Cảnh Du bùng nổ đầu năm 2026

Phim 'Phạt tội 2' của Hoàng Cảnh Du bùng nổ đầu năm 2026