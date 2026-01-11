Thành tích phim của Triệu Lệ Dĩnh, Huỳnh Hiểu Minh gây tranh cãi khi lên sóng

Sao quốc tế 11/01/2026 21:37

Tối 10/1, bộ phim truyền hình Hoa ngữ “Tiểu thành đại sự” (Chuyện lớn nơi thị trấn nhỏ) chính thức phát sóng 2 tập đầu tiên trên Đài truyền hình Trung ương CCTV-8 và 4 tập trên nền tảng Tencent Video.

“Tiểu thành đại sự” (Chuyện lớn nơi thị trấn nhỏ) với sự góp mặt của dàn diễn viên đình đám, trong đó có Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh, “Tiểu thành đại sự” được kỳ vọng sẽ là tác phẩm thành công vang dội dịp đầu năm 2026. Tuy nhiên, thành tích những tập đầu tiên không bùng nổ như mong đợi và gây ra những tranh luận.

Ở tập 1, “Tiểu thành đại sự” chứng kiến tốc độ tăng rating (tỉ suất người xem) nhanh chóng. Theo Khốc vân, phim đạt rating thời gian thực 2,2% chỉ sau 10 phút, và ghi nhận mốc cao nhất là 2,63%, vươn lên đứng đầu trong số các phim chiếu cùng khung giờ. Tập 1 kết thúc với rating trung bình 2,18%.

Thành tích phim của Triệu Lệ Dĩnh, Huỳnh Hiểu Minh gây tranh cãi khi lên sóng - Ảnh 1

Nhưng sang tập 2, rating thời gian thực tăng trưởng khá chậm chạp, mặc dù rating trung bình vẫn tăng nhẹ lên 2,28%.

Chỉ số nhiệt độ của “Tiểu thành đại sự” trên nền tảng Tencent Video đạt 23.000 điểm sau 2 tiếng công chiếu. So với sự đầu tư và kỳ vọng của một dự án lớn, thành tích này chỉ ở mức trung bình.

Đáng chú ý, thành tích trên bảng xếp hạng chỉ số truyền thông Datawin của phim không mấy khả quan, ngày đầu chỉ xếp hạng 8 với 1,455 điểm.

Cũng có những ý kiến cho rằng, rating trên 2% vẫn là một khởi đầu khá tốt và phim có thể tăng trưởng ở giai đoạn sau. Thành tích những tập mở đầu chưa thể phản ánh chắc chắn thành bại của tác phẩm.

Thành tích phim của Triệu Lệ Dĩnh, Huỳnh Hiểu Minh gây tranh cãi khi lên sóng - Ảnh 2

“Tiểu thành đại sự” chuyển thể từ tác phẩm ký sự “Thành phố của nông dân Trung Quốc”, lấy nguyên mẫu từ câu chuyện nông dân Long Cảng (Ôn Châu, Chiết Giang) xây dựng thành phố.

Phim lấy bối cảnh đầu những năm 1980, nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển, huyện Bình Xuyên đã quyết định thành lập thị trấn Nguyệt Hải.

Hai cán bộ có năng lực và cá tính nổi trội là Lý Thu Bình (Triệu Lệ Dĩnh) và Trịnh Đức Thành (Huỳnh Hiểu Minh), với triết lý "thành phố của nhân dân, do nhân dân xây dựng", đã tận dụng chính sách Cải cách mở cửa và Văn kiện số 1 của Trung ương để tìm ra phương hướng đổi mới.

​Dưới sự dẫn dắt của họ, hàng chục nghìn nông dân đã tạo nên kỳ tích: không dùng đến ngân sách nhà nước, chỉ bằng những sáng kiến "góp vốn + hợp tác", họ đã xây dựng nên một thành phố hiện đại ngay trên bãi bồi ven biển.

Thành tích phim của Triệu Lệ Dĩnh, Huỳnh Hiểu Minh gây tranh cãi khi lên sóng - Ảnh 3

Có nguồn tin tiết lộ, kinh phí sản xuất bộ phim lên đến 200 triệu NDT. Để tái hiện chân thực diện mạo của thập niên 1980, đoàn làm phim đã đầu tư lớn cho bối cảnh, họ đến các chợ đồ cũ để mua hàng trăm bộ quần áo xưa, thậm chí còn nhận được sự hướng dẫn xuyên suốt từ các chuyên gia của Cục Phát triển Nông thôn.

Theo QQ, tổng quan đánh giá ban đầu của người xem đối với bộ phim khá tích cực. Phần lớn khán giả cho rằng đây là một bộ phim thú vị, tiết tấu nhanh gọn, diễn xuất của dàn diễn viên đều ồn định.

Bộ phim kể chuyện xây dựng thành phố theo phong cách hài nhẹ, dễ xem và dễ chịu. Phim không khai thác hay tô đậm bi kịch, mà đi theo nhịp kể chậm rãi, vui tươi và lạc quan.

Tác phẩm truyền tải tinh thần tích cực, hướng lên của người dân thập niên 1980: không sợ khó khăn, mọi người đồng lòng, cùng chung một mục tiêu.

Bên cạnh đó, có những tranh cãi về Triệu Lệ Dĩnh, cho rằng nữ diễn viên diễn xuất chưa tốt. Một số khán giả khác thì đánh giá thiết kế bối cảnh của phim còn “giả tạo”, chưa chân thật như quảng cáo.

Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' cõi mạng với vẻ đẹp khó tin ở tuổi U40

Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' cõi mạng với vẻ đẹp khó tin ở tuổi U40

Xuất hiện tại sự kiện gần đây, Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý với mái tóc thẳng trẻ trung, được khen ngợi "hack tuổi" ấn tượng.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' cõi mạng với vẻ đẹp khó tin ở tuổi U40

Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' cõi mạng với vẻ đẹp khó tin ở tuổi U40

Bạn diễn Triệu Lệ Dĩnh qua đời sau 16 ngày phim đóng máy

Bạn diễn Triệu Lệ Dĩnh qua đời sau 16 ngày phim đóng máy

Phim 'Tại nhân gian' của Triệu Lệ Dĩnh bị đánh giá thất bại nhất năm 2025

Phim 'Tại nhân gian' của Triệu Lệ Dĩnh bị đánh giá thất bại nhất năm 2025

Vì sao phim của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh chưa chiếu đã gây tranh cãi?

Vì sao phim của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh chưa chiếu đã gây tranh cãi?

Vì sao Triệu Lệ Dĩnh khiến nữ chính "Sở Kiều truyện" 2 gây tranh cãi, bị phản đối?

Vì sao Triệu Lệ Dĩnh khiến nữ chính "Sở Kiều truyện" 2 gây tranh cãi, bị phản đối?

3 phút của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' khiến Đàm Tùng Vận bị lấn át hoàn toàn

3 phút của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' khiến Đàm Tùng Vận bị lấn át hoàn toàn

TIN MỚI NHẤT

Đêm tân hôn với anh thợ xây nghèo khó, tôi 'phát ngất' khi biết sự thật về chiếc hộp vàng ròng

Đêm tân hôn với anh thợ xây nghèo khó, tôi 'phát ngất' khi biết sự thật về chiếc hộp vàng ròng

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Thành tích phim của Triệu Lệ Dĩnh, Huỳnh Hiểu Minh gây tranh cãi khi lên sóng

Thành tích phim của Triệu Lệ Dĩnh, Huỳnh Hiểu Minh gây tranh cãi khi lên sóng

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Danh tính người đàn ông tấn công con riêng của vợ, nhập viện cấp cứu

Danh tính người đàn ông tấn công con riêng của vợ, nhập viện cấp cứu

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Tiết lộ vóc dáng gầy gò 'đáng báo động' của Dương Mịch

Tiết lộ vóc dáng gầy gò 'đáng báo động' của Dương Mịch

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Sau ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đau đớn phát hiện chồng lưu tên mình là 'con đỉa', tôi lẳng lặng thực hiện màn trả thù khiến anh ta trắng tay phút chót

Đau đớn phát hiện chồng lưu tên mình là 'con đỉa', tôi lẳng lặng thực hiện màn trả thù khiến anh ta trắng tay phút chót

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Cố sống cố chết để có con, tôi ngã quỵ khi thấy tờ giấy bí mật trong túi chồng

Cố sống cố chết để có con, tôi ngã quỵ khi thấy tờ giấy bí mật trong túi chồng

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 12/1/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 12/1/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Bị mẹ chồng 'dàn trận' bắt quả tang ngoại tình giữa quán cà phê, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là nạn nhân

Bị mẹ chồng 'dàn trận' bắt quả tang ngoại tình giữa quán cà phê, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là nạn nhân

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc tại bệnh viện

Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc tại bệnh viện

Tử vi thứ Hai 12/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Hai 12/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiết lộ vóc dáng gầy gò 'đáng báo động' của Dương Mịch

Tiết lộ vóc dáng gầy gò 'đáng báo động' của Dương Mịch

Nữ diễn viên nổi tiếng phát ngôn gây sốc khi 'cưới và ly hôn chỉ trong 3 ngày'

Nữ diễn viên nổi tiếng phát ngôn gây sốc khi 'cưới và ly hôn chỉ trong 3 ngày'

Hậu trường cảnh hành động nguy hiểm của Lưu Diệc Phi trong 'Thiên Long Bát Bộ'

Hậu trường cảnh hành động nguy hiểm của Lưu Diệc Phi trong 'Thiên Long Bát Bộ'

Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' cõi mạng với vẻ đẹp khó tin ở tuổi U40

Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' cõi mạng với vẻ đẹp khó tin ở tuổi U40

Hướng Hàm Chi lập tức xin lỗi khi bị bắt gặp hút thuốc trong phòng kín

Hướng Hàm Chi lập tức xin lỗi khi bị bắt gặp hút thuốc trong phòng kín

Lưu Vũ Ninh khẳng định không muốn nhận phim một cách gượng ép

Lưu Vũ Ninh khẳng định không muốn nhận phim một cách gượng ép