Ở tập 1, “Tiểu thành đại sự” chứng kiến tốc độ tăng rating (tỉ suất người xem) nhanh chóng. Theo Khốc vân, phim đạt rating thời gian thực 2,2% chỉ sau 10 phút, và ghi nhận mốc cao nhất là 2,63%, vươn lên đứng đầu trong số các phim chiếu cùng khung giờ. Tập 1 kết thúc với rating trung bình 2,18%.

“Tiểu thành đại sự” (Chuyện lớn nơi thị trấn nhỏ) với sự góp mặt của dàn diễn viên đình đám, trong đó có Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh, “Tiểu thành đại sự” được kỳ vọng sẽ là tác phẩm thành công vang dội dịp đầu năm 2026. Tuy nhiên, thành tích những tập đầu tiên không bùng nổ như mong đợi và gây ra những tranh luận.

Chỉ số nhiệt độ của “Tiểu thành đại sự” trên nền tảng Tencent Video đạt 23.000 điểm sau 2 tiếng công chiếu. So với sự đầu tư và kỳ vọng của một dự án lớn, thành tích này chỉ ở mức trung bình.

Đáng chú ý, thành tích trên bảng xếp hạng chỉ số truyền thông Datawin của phim không mấy khả quan, ngày đầu chỉ xếp hạng 8 với 1,455 điểm.

Cũng có những ý kiến cho rằng, rating trên 2% vẫn là một khởi đầu khá tốt và phim có thể tăng trưởng ở giai đoạn sau. Thành tích những tập mở đầu chưa thể phản ánh chắc chắn thành bại của tác phẩm.

“Tiểu thành đại sự” chuyển thể từ tác phẩm ký sự “Thành phố của nông dân Trung Quốc”, lấy nguyên mẫu từ câu chuyện nông dân Long Cảng (Ôn Châu, Chiết Giang) xây dựng thành phố.

Phim lấy bối cảnh đầu những năm 1980, nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển, huyện Bình Xuyên đã quyết định thành lập thị trấn Nguyệt Hải.

Hai cán bộ có năng lực và cá tính nổi trội là Lý Thu Bình (Triệu Lệ Dĩnh) và Trịnh Đức Thành (Huỳnh Hiểu Minh), với triết lý "thành phố của nhân dân, do nhân dân xây dựng", đã tận dụng chính sách Cải cách mở cửa và Văn kiện số 1 của Trung ương để tìm ra phương hướng đổi mới.

​Dưới sự dẫn dắt của họ, hàng chục nghìn nông dân đã tạo nên kỳ tích: không dùng đến ngân sách nhà nước, chỉ bằng những sáng kiến "góp vốn + hợp tác", họ đã xây dựng nên một thành phố hiện đại ngay trên bãi bồi ven biển.

Có nguồn tin tiết lộ, kinh phí sản xuất bộ phim lên đến 200 triệu NDT. Để tái hiện chân thực diện mạo của thập niên 1980, đoàn làm phim đã đầu tư lớn cho bối cảnh, họ đến các chợ đồ cũ để mua hàng trăm bộ quần áo xưa, thậm chí còn nhận được sự hướng dẫn xuyên suốt từ các chuyên gia của Cục Phát triển Nông thôn.

Theo QQ, tổng quan đánh giá ban đầu của người xem đối với bộ phim khá tích cực. Phần lớn khán giả cho rằng đây là một bộ phim thú vị, tiết tấu nhanh gọn, diễn xuất của dàn diễn viên đều ồn định.

Bộ phim kể chuyện xây dựng thành phố theo phong cách hài nhẹ, dễ xem và dễ chịu. Phim không khai thác hay tô đậm bi kịch, mà đi theo nhịp kể chậm rãi, vui tươi và lạc quan.

Tác phẩm truyền tải tinh thần tích cực, hướng lên của người dân thập niên 1980: không sợ khó khăn, mọi người đồng lòng, cùng chung một mục tiêu.

Bên cạnh đó, có những tranh cãi về Triệu Lệ Dĩnh, cho rằng nữ diễn viên diễn xuất chưa tốt. Một số khán giả khác thì đánh giá thiết kế bối cảnh của phim còn “giả tạo”, chưa chân thật như quảng cáo.