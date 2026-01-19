Bức tranh của con trai Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý, nữ diễn viên vội xóa bài trước ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 19/01/2026 11:00

Gần đây, Triệu Lệ Dĩnh đăng lên mạng xã hội bức tranh “bản đồ quy hoạch thành phố” do con trai 6 tuổi - Tưởng Tưởng - tự tay vẽ. Những nét bút non nớt phác họa các tòa nhà cao tầng, cây cầu, đèn đường, thậm chí còn vẽ khá chính xác chi tiết cầu Lupu ở Thượng Hải.

Gần đây, Triệu Lệ Dĩnh đăng lên mạng xã hội bức tranh “bản đồ quy hoạch thành phố” do con trai 6 tuổi - Tưởng Tưởng - tự tay vẽ. Những nét bút non nớt phác họa các tòa nhà cao tầng, cây cầu, đèn đường, thậm chí còn vẽ khá chính xác chi tiết cầu Lupu ở Thượng Hải.

Nữ diễn viên viết kèm hashtag “Tiểu thành đại sự” - bộ phim mà cô đóng vai chính đang được phát sóng trên CCTV-8. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai cán bộ cơ sở Lý Thu Bình, cùng Trịnh Đức Thành (Huỳnh Hiểu Minh) dẫn dắt hàng nghìn người dân của thị trấn Nguyệt Hải làm giàu, từ bãi bồi hoang vu trở thành đô thị mới.

Bức tranh của bé Tưởng Tưởng khiến khán giả liên hệ ngay đến bộ phim “Tiểu thành đại sự”. Tuy nhiên, hành động của nữ diễn viên cũng gây tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng, Triệu Lệ Dĩnh lợi dụng con trai để quảng bá cho bộ phim đang suy giảm rating liên tục sau vài ngày lên sóng.

Bức tranh của con trai Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý, nữ diễn viên vội xóa bài trước ý kiến trái chiều - Ảnh 1

Trước những ý kiến trái chiều, Triệu Lệ Dĩnh đã xóa bài đăng chỉ sau vài tiếng. Người hâm mộ ủng hộ quyết định của Triệu Lệ Dĩnh, đồng thời cho rằng, việc nhanh chóng xóa bài đăng khi có ý kiến trái chiều chứng minh “bản năng bảo vệ con của một người mẹ”.

Mặt khác, đã có những cư dân mạng lần theo chi tiết hậu cảnh để suy đoán địa chỉ gia đình của nữ diễn viên, nên việc xóa bài là cần thiết. Fan nhắc lại câu chuyện năm ngoái, khi Triệu Lệ Dĩnh đưa con đi xem kịch và bị chụp lén. Lúc đó, cô trực tiếp đăng bài yêu cầu truyền thông ngừng lan truyền hình ảnh trẻ vị thành niên. Vì vậy, người hâm mộ phản bác, không có chuyện Triệu Lệ Dĩnh lợi dụng con để quảng bá tác phẩm; bức tranh của Tưởng Tưởng với bộ phim “Tiểu thành đại sự” hoàn toàn là sự trùng hợp.

Cuộc tranh cãi cũng khiến khán giả bàn luận về cách nuôi dạy con của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sau ly hôn. Khi hôn nhân đổ vỡ vào năm 2021, hai diễn viên không tranh giành quyền nuôi con, mà áp dụng mô hình “nuôi con tiếp sức”. Bé Tưởng Tưởng lớn lên trong sự bảo vệ, nuôi dạy của cả bố và mẹ.

Bức tranh của con trai Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý, nữ diễn viên vội xóa bài trước ý kiến trái chiều - Ảnh 2

Truyền thông cho rằng, phương pháp “nuôi con tiếp sức” của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh chính là hình mẫu trong giới giải trí. Khi một người bận công việc, người còn lại tự động tiếp quản chăm sóc con, thậm chí lập nhóm chat riêng để cập nhật từng khoảnh khắc trưởng thành của con.

Năm 2025, gia đình 3 người bị bắt gặp cùng ăn tối, dù đã ly hôn nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn trò chuyện tự nhiên.

Hình ảnh Tưởng Tưởng tung tăng nắm tay cả bố lẫn mẹ đã phá vỡ định kiến “ly hôn tất trở thành kẻ thù”. Cư dân mạng còn đùa rằng: “Đây là cặp vợ chồng cũ hòa thuận nhất showbiz”.

 

Sự sụt giảm phong độ của những ngôi sao hàng đầu luôn là đề tài nóng hổi của làng giải trí Hoa ngữ nhưng trường hợp của Triệu Lệ Dĩnh vào đầu năm 2026 đang gây nên một cú sốc thực sự.

