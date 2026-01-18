Dương Mịch thắng lớn với phim 10 năm tuổi, Triệu Lệ Dĩnh thất thế với 'Tiểu Thành Đại Sự'

Sao quốc tế 18/01/2026 13:30

Tối 17/1, CCTV-6 bất ngờ phát sóng lại bộ phim điện ảnh Tôi Là Nhân Chứng - tác phẩm ra mắt từ năm 2015 do Dương Mịch đóng chính.

Tối 17/1, CCTV-6 bất ngờ phát sóng lại bộ phim điện ảnh Tôi Là Nhân Chứng - tác phẩm ra mắt từ năm 2015 do Dương Mịch đóng chính. Không ai ngờ rằng, một bộ phim đã tròn 10 năm tuổi lại có thể tạo nên "cú nổ" rating hiếm thấy: đạt mức 2,1293%, phá kỷ lục lịch sử của chính bộ phim trên kênh này, vươn thẳng lên vị trí số 1 toàn quốc, vượt qua hàng loạt kênh khác lẫn các phim mới đang chiếu cùng thời điểm.

 

Ở phía ngược lại, Tiểu Thành Đại Sự (hay Chuyện Lớn Nơi Thành Phố Nhỏ) do Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh đóng chính từng được kỳ vọng sẽ trở thành bom tấn truyền hình đầu năm 2026. Phim được đầu tư bài bản từ kinh phí, bối cảnh cho đến đội ngũ sản xuất, chưa kể hai diễn viên chính đều được cho là dồn nhiều tâm huyết cho dự án. Tuy nhiên, trái với những kỳ vọng ban đầu, tác phẩm này lại đang đối mặt với một thất bại nặng nề.

 

Dương Mịch thắng lớn với phim 10 năm tuổi, Triệu Lệ Dĩnh thất thế với 'Tiểu Thành Đại Sự' - Ảnh 1

Thị phần lượt xem hiệu quả của Tiểu Thành Đại Sự liên tục giậm chân tại chỗ, không vượt quá 10%, thứ hạng cao nhất cũng chỉ đứng thứ 5 và dễ dàng bị các web drama kinh phí vừa và nhỏ chiếu cùng thời điểm vượt mặt. Độ nóng trên nền tảng phát sóng cũng không mấy khả quan: ngày đầu lên sóng, mức nhiệt cao nhất chỉ đạt 23.000; sau 5 ngày phát sóng cũng chỉ nhích lên 26.000, gần như không có khả năng chạm mốc 30.000.

Đáng chú ý hơn cả là sự sa sút trên mặt trận truyền hình. Dù được phát sóng trong khung giờ vàng của CCTV-8 - vốn là "địa bàn mạnh", lại sở hữu đề tài phù hợp với thị hiếu khán giả của kênh, Tiểu Thành Đại Sự vẫn ghi nhận việc tỷ suất người xem giảm liên tiếp trong 4 ngày, một tín hiệu không mấy tích cực.

Dương Mịch thắng lớn với phim 10 năm tuổi, Triệu Lệ Dĩnh thất thế với 'Tiểu Thành Đại Sự' - Ảnh 2

Trong bối cảnh thành tích thị trường ngày càng khó xử, màn thể hiện của nữ chính Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi. Nhân vật do cô đảm nhận được xây dựng là sinh viên đại học duy nhất của huyện, từng du học nước ngoài, nói tiếng Pháp lưu loát - một trí thức trình độ cao theo đúng thiết lập. Triệu Lệ Dĩnh dường như lựa chọn cách đọc thoại tròn vành, rõ chữ, mang màu sắc phát thanh để khắc họa hình ảnh tầng lớp trí thức tinh hoa của thế kỷ trước. Thế nhưng, chính sự gắng gượng này lại khiến lời thoại nặng cảm giác "đọc chữ", thiếu tự nhiên.

Trong bối cảnh phim hiện thực với nhiều cảnh sinh hoạt tập thể, lối diễn có phần quá đà của Triệu Lệ Dĩnh càng bị phóng đại rõ rệt. Các diễn viên xung quanh như Trần Minh Hạo, Chu Viện Viện hay Dư Ái Lỗi đều thể hiện diễn xuất tự nhiên, giàu hơi thở đời sống, trong khi cô lại bị nhận xét là mắc kẹt trong một khuôn mẫu cố định, lạc nhịp so với tổng thể.

Rating lao dốc không ngờ, Triệu Lệ Dĩnh gây tranh cãi trong 'Tiểu thành đại sự'

Rating lao dốc không ngờ, Triệu Lệ Dĩnh gây tranh cãi trong 'Tiểu thành đại sự'

Sự sụt giảm phong độ của những ngôi sao hàng đầu luôn là đề tài nóng hổi của làng giải trí Hoa ngữ nhưng trường hợp của Triệu Lệ Dĩnh vào đầu năm 2026 đang gây nên một cú sốc thực sự.

