Dương Tử giúp Tiêu Chiến rũ bỏ nghi án từng gây tranh cãi trong dư luận

Sao quốc tế 06/03/2026 13:07

Cuối tháng 2/2026, trong một buổi livestream giao lưu với khán giả, nữ diễn viên nổi tiếng Dương Tử bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ quan điểm về cách yêu bản thân.

Khi được hỏi bí quyết để giữ tinh thần tích cực, thay vì nhắc đến những điều quen thuộc như du lịch, nghỉ dưỡng hay mua sắm, cô thẳng thắn nói sáu chữ: Ít ăn, ngủ nhiều, kiêng yêu. Câu trả lời bất ngờ khiến chính nữ diễn viên cũng bật cười, nhưng chỉ sau ít giờ, phát ngôn này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Hoa ngữ.

Sau đó, Dương Tử giải thích rằng "kiêng yêu" không phải là lời khuyên từ bỏ hoàn toàn chuyện tình cảm, mà là cách nói ẩn dụ cho việc tránh những mối quan hệ gây tiêu hao cảm xúc.

Dương Tử giúp Tiêu Chiến rũ bỏ nghi án từng gây tranh cãi trong dư luận - Ảnh 1

Theo cô, nhiều người thường bị cuốn vào những áp lực tình cảm hoặc những tranh cãi không cần thiết, trong khi điều quan trọng là phải giữ lại năng lượng cho bản thân và công việc. Nữ diễn viên cũng tiết lộ một thông tin khiến nhiều người bất ngờ rằng cô đã không hẹn hò suốt bảy năm, kể từ khi chia tay nam diễn viên Tần Tuấn Kiệt vào tháng 8/2018. Trong suốt quãng thời gian đó, đời sống tình cảm của cô gần như hoàn toàn trống vắng.

Chia sẻ này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội, bởi đối với một nữ diễn viên đang ở độ tuổi vàng của sự nghiệp, việc duy trì trạng thái độc thân suốt nhiều năm và không dùng chuyện tình cảm để tạo chú ý truyền thông được xem là khá hiếm trong giới giải trí. Dương Tử cũng nói thêm rằng cô thường áp dụng "tư duy NPC", một cách nhìn lấy cảm hứng từ trò chơi điện tử, để giảm bớt áp lực. Theo đó, những mâu thuẫn trong công việc giống như nhiệm vụ trong trò chơi, còn tranh cãi trên mạng chỉ là sự kiện ngẫu nhiên. Sau khi hoàn thành vai diễn hoặc công việc của mình, cô đơn giản quay về cuộc sống riêng.

Dương Tử giúp Tiêu Chiến rũ bỏ nghi án từng gây tranh cãi trong dư luận - Ảnh 2

Thực tế, con đường sự nghiệp của Dương Tử trong bảy năm qua cũng cho thấy sự tập trung rõ rệt vào nghề diễn. Sau khi chia tay Tần Tuấn Kiệt, nữ diễn viên liên tiếp ghi dấu ấn với các bộ phim truyền hình ăn khách như Hương mật tựa khói sương, Cá mực hầm mật và Trường tương tư. Những tác phẩm này giúp cô trở thành một trong những nữ diễn viên có khả năng "gánh phim" nổi bật của thế hệ 9X. 

Đặc biệt, bộ phim chính kịch phát sóng năm 2025 được xem là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Dương Tử. Để chuẩn bị cho vai diễn, cô giảm khoảng 15 kg và tham gia quay phim suốt 188 ngày tại khu vực Khả Khả Tây Lý, nơi có độ cao gần 4.800 mét. Bộ phim nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, đạt 8,3 điểm trên Douban với hàng trăm nghìn lượt đánh giá, đánh dấu sự chuyển mình của nữ diễn viên sang dòng phim chính kịch có chiều sâu.

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