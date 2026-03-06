Chồng cũ Từ Hy Viên bác bỏ tin đồn là kẻ tệ bạc, tuyên bố từng cứu vợ cũ nhiều lần

Trước tình hình này, Uông Tiểu Phi đã lên tiếng kêu oan cho bản thân trên sóng livestream. Nhiều người cho rằng, vị doanh nhân này vừa đón thêm 1 thiên thần nhỏ nên không muốn im lặng chịu đựng thị phi như trước kia nữa.

Suốt nhiều năm qua, doanh nhân Uông Tiểu Phi bị gắn cho cái mác “kẻ tệ bạc”, bị nghi đối xử không tốt với vợ cũ là cố nghệ sĩ Từ Hy Viên dẫn đến hôn nhân tan vỡ, thậm chí hai bên còn lôi nhau ra tòa. Chưa kể, anh còn bị đồn đoán là thiếu yêu thương các con, bắt ái nữ Uông Hy Nguyệt phải chuyển trường vì không muốn gánh vác học phí khủng.

Uông Tiểu Phi cho biết, anh từng nhiều lần cứu Từ Hy Viên khỏi cửa tử, từ khi họ vẫn còn bên nhau đến khi đã ly hôn theo cách “cơm không lành, canh không ngọt”: “Tôi mà tệ bạc thì có cứu mạng cô ấy không? Tôi còn không nhớ mình đã bao nhiêu lần gọi xe cứu thương, cấp cứu khẩn cấp cho cô ấy nữa”.

Trước đây, chính miệng Từ Hy Viên đã đã thừa nhận rằng Uông Tiểu Phi có ơn cứu mạng với cô. Được biết, nàng “Cỏ” vốn có có sức khỏe khá yếu lại có bệnh nền phức tạp (mắc căn bệnh động kinh), cần sự chăm sóc, chú ý cẩn thận của những người xung quanh. Có lẽ vì vậy nên khi biết nữ diễn viên Vườn Sao Băng đột ngột qua đời vì căn bệnh cảm cúm, Uông Tiểu Phi mới không kiềm chế được cảm xúc, trách cứ gia đình vợ cũ vì để bi kịch xảy ra.

Không chỉ vậy, Uông Tiểu Phi cho biết, nhiều năm qua, anh luôn tận tâm tận lực vì gia đình. Được biết, sau khi kết hôn với Từ Hy Viên vào năm 2011, Uông Tiểu Phi đã trở thành khách “siêu VIP” của các hãng hàng không.

Nữ diễn viên Bong Bóng Mùa Hè quyết tâm muốn định cư ở quê nhà Đài Loan (Trung Quốc), thế nên suốt 10 năm (từ 2011-2021), Uông Tiểu Phi đã liên tục bay qua bay lại giữa Bắc Kinh - Đài Loan hơn 700 lần, tương đương với chặng đường 1,68 triệu km, khoảng 42 vòng địa cầu.

Chồng cũ Từ Hy Viên nhấn mạnh: “Tôi luôn chăm sóc các con rất chu đáo” và điều này chẳng ngoa chút nào. Sau khi ly hôn, Uông Tiểu Phi vẫn thường xuyên đến xứ Đài thăm con. Đặc biệt, trong thời kỳ dịch COVID hoành hành, vị doanh nhân này sẵn sàng chấp nhận bị cách ly 28 ngày chỉ để được gặp 2 bé Hy Nguyệt - Hy Lâm.

Hơn nữa, nhiều nguồn tin cho biết, Uông Tiểu Phi là người chịu trách nhiệm xử lý các hoạt động liên quan đến việc học của con, từ tìm trường học đến phỏng vấn xin vào trường, họp phụ huynh. Tuy nhiên, vị doanh nhân này cũng tỏ vẻ tức giận vì ái nữ Uông Hy Nguyệt đột nhiên bị chuyển từ trường học quốc tế danh giá hàng đầu xứ Đài sang trường công lập thông thường.

Uông Tiểu Phi cho biết, bản thân anh đã tìm hiểu rất kỹ mới chọn được môi trường học tập lý tưởng cho con, ai dè lại không hề nhận được thông báo về việc con gái chuyển trường. Đến khi hay tin, Uông Tiểu Phi đã lập tức bay đến Đài Loan (Trung Quốc), muốn cứu vãn tình thế nhưng đã quá muộn. Thấy con gái buồn bã vì thay đổi môi trường mới, anh đã ủng hộ con về mặt tâm lý, cũng như sắp xếp lớp học thêm để đảm bảo con vẫn được theo học chương trình chất lượng cao.