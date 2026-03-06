Chồng cũ Từ Hy Viên bác bỏ tin đồn là kẻ tệ bạc, tuyên bố từng cứu vợ cũ nhiều lần

Sao quốc tế 06/03/2026 08:15

Suốt nhiều năm qua, doanh nhân Uông Tiểu Phi - một trong “kinh thành tứ thiếu” của đất nước tỷ dân thường bị gắn cho cái mác “kẻ tệ bạc”, bị nghi đối xử không tốt với vợ cũ là cố nghệ sĩ Từ Hy Viên dẫn đến hôn nhân tan vỡ, thậm chí hai bên còn lôi nhau ra tòa.

Suốt nhiều năm qua, doanh nhân Uông Tiểu Phi bị gắn cho cái mác “kẻ tệ bạc”, bị nghi đối xử không tốt với vợ cũ là cố nghệ sĩ Từ Hy Viên dẫn đến hôn nhân tan vỡ, thậm chí hai bên còn lôi nhau ra tòa. Chưa kể, anh còn bị đồn đoán là thiếu yêu thương các con, bắt ái nữ Uông Hy Nguyệt phải chuyển trường vì không muốn gánh vác học phí khủng.

Trước tình hình này, Uông Tiểu Phi đã lên tiếng kêu oan cho bản thân trên sóng livestream. Nhiều người cho rằng, vị doanh nhân này vừa đón thêm 1 thiên thần nhỏ nên không muốn im lặng chịu đựng thị phi như trước kia nữa.

 

Uông Tiểu Phi cho biết, anh từng nhiều lần cứu Từ Hy Viên khỏi cửa tử, từ khi họ vẫn còn bên nhau đến khi đã ly hôn theo cách “cơm không lành, canh không ngọt”: “Tôi mà tệ bạc thì có cứu mạng cô ấy không? Tôi còn không nhớ mình đã bao nhiêu lần gọi xe cứu thương, cấp cứu khẩn cấp cho cô ấy nữa”.

Chồng cũ Từ Hy Viên bác bỏ tin đồn là kẻ tệ bạc, tuyên bố từng cứu vợ cũ nhiều lần - Ảnh 1

Trước đây, chính miệng Từ Hy Viên đã đã thừa nhận rằng Uông Tiểu Phi có ơn cứu mạng với cô. Được biết, nàng “Cỏ” vốn có có sức khỏe khá yếu lại có bệnh nền phức tạp (mắc căn bệnh động kinh), cần sự chăm sóc, chú ý cẩn thận của những người xung quanh. Có lẽ vì vậy nên khi biết nữ diễn viên Vườn Sao Băng đột ngột qua đời vì căn bệnh cảm cúm, Uông Tiểu Phi mới không kiềm chế được cảm xúc, trách cứ gia đình vợ cũ vì để bi kịch xảy ra.

Không chỉ vậy, Uông Tiểu Phi cho biết, nhiều năm qua, anh luôn tận tâm tận lực vì gia đình. Được biết, sau khi kết hôn với Từ Hy Viên vào năm 2011, Uông Tiểu Phi đã trở thành khách “siêu VIP” của các hãng hàng không.

Nữ diễn viên Bong Bóng Mùa Hè quyết tâm muốn định cư ở quê nhà Đài Loan (Trung Quốc), thế nên suốt 10 năm (từ 2011-2021), Uông Tiểu Phi đã liên tục bay qua bay lại giữa Bắc Kinh - Đài Loan hơn 700 lần, tương đương với chặng đường 1,68 triệu km, khoảng 42 vòng địa cầu.

Chồng cũ Từ Hy Viên nhấn mạnh: “Tôi luôn chăm sóc các con rất chu đáo” và điều này chẳng ngoa chút nào. Sau khi ly hôn, Uông Tiểu Phi vẫn thường xuyên đến xứ Đài thăm con. Đặc biệt, trong thời kỳ dịch COVID hoành hành, vị doanh nhân này sẵn sàng chấp nhận bị cách ly 28 ngày chỉ để được gặp 2 bé Hy Nguyệt - Hy Lâm.

Chồng cũ Từ Hy Viên bác bỏ tin đồn là kẻ tệ bạc, tuyên bố từng cứu vợ cũ nhiều lần - Ảnh 2

Hơn nữa, nhiều nguồn tin cho biết, Uông Tiểu Phi là người chịu trách nhiệm xử lý các hoạt động liên quan đến việc học của con, từ tìm trường học đến phỏng vấn xin vào trường, họp phụ huynh. Tuy nhiên, vị doanh nhân này cũng tỏ vẻ tức giận vì ái nữ Uông Hy Nguyệt đột nhiên bị chuyển từ trường học quốc tế danh giá hàng đầu xứ Đài sang trường công lập thông thường.

Uông Tiểu Phi cho biết, bản thân anh đã tìm hiểu rất kỹ mới chọn được môi trường học tập lý tưởng cho con, ai dè lại không hề nhận được thông báo về việc con gái chuyển trường. Đến khi hay tin, Uông Tiểu Phi đã lập tức bay đến Đài Loan (Trung Quốc), muốn cứu vãn tình thế nhưng đã quá muộn. Thấy con gái buồn bã vì thay đổi môi trường mới, anh đã ủng hộ con về mặt tâm lý, cũng như sắp xếp lớp học thêm để đảm bảo con vẫn được theo học chương trình chất lượng cao.

Chồng của Từ Hy Viên kỷ niệm 4 năm ngày cưới ở nghĩa trang

Chồng của Từ Hy Viên kỷ niệm 4 năm ngày cưới ở nghĩa trang

DJ Koo được trông thấy mặc áo khoác đen, mang theo chocolate, bánh, hoa, rượu vang đỏ và bày những món đồ này lên mộ, sau đó ngồi yên lặng hàng giờ hôm 8/2. 

Xem thêm
Từ khóa:   Từ Hy Viên sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Chồng của Từ Hy Viên kỷ niệm 4 năm ngày cưới ở nghĩa trang

Chồng của Từ Hy Viên kỷ niệm 4 năm ngày cưới ở nghĩa trang

Bộ ảnh chưa từng công bố của Từ Hy Viên trước khi qua đời 'gây bão'

Bộ ảnh chưa từng công bố của Từ Hy Viên trước khi qua đời 'gây bão'

Vì sao hai con vắng mặt ở giỗ đầu của Từ Hy Viên?

Vì sao hai con vắng mặt ở giỗ đầu của Từ Hy Viên?

Chồng Từ Hy Viên đến thăm mộ vợ mỗi ngày, bất kể mưa hay nắng suốt 1 năm

Chồng Từ Hy Viên đến thăm mộ vợ mỗi ngày, bất kể mưa hay nắng suốt 1 năm

Tiết lộ bức thư đầy nước mắt chồng Từ Hy Viên viết trong ngày giỗ đầu vợ

Tiết lộ bức thư đầy nước mắt chồng Từ Hy Viên viết trong ngày giỗ đầu vợ

Cái chết của Từ Hy Viên được làm rõ: Tử vong do ngừng tim đột ngột

Cái chết của Từ Hy Viên được làm rõ: Tử vong do ngừng tim đột ngột

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp ôm trọn tài lộc, ngẩng đầu thấy quý nhân, cúi đầu thấy tiền tài, đổi đời giàu to sau ngày 6/3/2026

3 con giáp ôm trọn tài lộc, ngẩng đầu thấy quý nhân, cúi đầu thấy tiền tài, đổi đời giàu to sau ngày 6/3/2026

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Từ nay đến hết tháng 3 dương lịch, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, làm đâu thắng đó, vận may thấm vào người, cuộc đời êm ấm

Từ nay đến hết tháng 3 dương lịch, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, làm đâu thắng đó, vận may thấm vào người, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 6/3/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 6/3/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Chồng cũ Từ Hy Viên bác bỏ tin đồn là kẻ tệ bạc, tuyên bố từng cứu vợ cũ nhiều lần

Chồng cũ Từ Hy Viên bác bỏ tin đồn là kẻ tệ bạc, tuyên bố từng cứu vợ cũ nhiều lần

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/3/2026, 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, phất lên như diều gặp gió, đổi vận giàu sang Phú Quý

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/3/2026, 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, phất lên như diều gặp gió, đổi vận giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 6/3/2026, đuổi hết vận xui, vươn tay hái lộc, kinh doanh hốt bạc tỷ, đổi vận đổi đời

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 6/3/2026, đuổi hết vận xui, vươn tay hái lộc, kinh doanh hốt bạc tỷ, đổi vận đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp vận trình dát vàng, bội thu cả tình lẫn tiền, làm ăn gặp thời gặp thế, cuộc đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp vận trình dát vàng, bội thu cả tình lẫn tiền, làm ăn gặp thời gặp thế, cuộc đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Đúng ngày mai, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Tử vi thứ Bảy 7/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Bảy 7/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 6/3/2026, 3 con giáp vàng bạc đầy nhà, sự nghiệp như ý cát tường, chuẩn bị xây nhà lầu, sắm xe sang

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 6/3/2026, 3 con giáp vàng bạc đầy nhà, sự nghiệp như ý cát tường, chuẩn bị xây nhà lầu, sắm xe sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tiết lộ phút cuối đời của Kasim Hoàng Vũ: 'Anh ho một cái rồi ra đi vĩnh viễn trên chiếc sofa'

Tiết lộ phút cuối đời của Kasim Hoàng Vũ: 'Anh ho một cái rồi ra đi vĩnh viễn trên chiếc sofa'

NÓNG: Khởi tố 30 bị can vụ “Xôi Lạc TV” phát sóng lậu, tổ chức đánh bạc

NÓNG: Khởi tố 30 bị can vụ “Xôi Lạc TV” phát sóng lậu, tổ chức đánh bạc

Danh tính cô gái trèo ra ngoài tầng cao ngôi nhà được cảnh sát giải cứu

Danh tính cô gái trèo ra ngoài tầng cao ngôi nhà được cảnh sát giải cứu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Sở Nhiên bất ngờ bị kéo vào ồn ào liên quan đến Địch Lệ Nhiệt Ba

Vương Sở Nhiên bất ngờ bị kéo vào ồn ào liên quan đến Địch Lệ Nhiệt Ba

Lý do Chân Tử Đan từ chối đóng đóng phim điện ảnh của Ngô Kinh

Lý do Chân Tử Đan từ chối đóng đóng phim điện ảnh của Ngô Kinh

Địch Lệ Nhiệt Ba mắc kẹt ở Dubai: Công ty đổ lỗi cho sao nữ?

Địch Lệ Nhiệt Ba mắc kẹt ở Dubai: Công ty đổ lỗi cho sao nữ?

Một nam diễn viên lên tiếng về thông tin 'thay tim', nhắc lại ồn ào tham ô

Một nam diễn viên lên tiếng về thông tin 'thay tim', nhắc lại ồn ào tham ô

'Phú Sát hoàng hậu' Tần Lam từng khốn khổ đến mức này vì Diên Hi Công Lược

'Phú Sát hoàng hậu' Tần Lam từng khốn khổ đến mức này vì Diên Hi Công Lược

Lưu Vũ Ninh lên tiếng về ngoại hình khác biệt trong phim “Bụi hoa hồng”

Lưu Vũ Ninh lên tiếng về ngoại hình khác biệt trong phim “Bụi hoa hồng”