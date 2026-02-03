Chồng Từ Hy Viên đến thăm mộ vợ mỗi ngày, bất kể mưa hay nắng suốt 1 năm

Suốt một năm qua, DJ Koo ấp ủ kế hoạch làm tượng tưởng niệm vợ như một cách giữ hình bóng cô. Đa phần thời gian ngồi bên mộ, anh phác thảo ý tưởng, lên kế hoạch.

Hình ảnh DJ Koo xuyên suốt 365 ngày qua gây xúc động cho nhiều người. Các bình luận trên mạng xã hội nói họ rơi nước mắt với tình yêu "âm dương cách trở" của đôi vợ chồng, mong DJ Koo vượt qua nỗi đau.

Sau một năm tâm huyết, tượng sẽ được khánh thành chiều 2/2 tại Kim Baoshan ở Đài Bắc. Bức tượng với 9 bậc thang hình chữ S và 99 viên ngọc trai là minh chứng cho tình cảm sâu sắc anh dành cho vợ. Cầu thang hình chữ S màu trắng gồm 9 bậc gợi nhớ đến nghệ danh của Hy Viên (Đại S) và số "9" đồng âm với "Koo" - họ của DJ Koo trong tiếng Hàn, tượng trưng cho mối liên kết vĩnh cửu. 5 viên đá vuông ở hai bên cầu thang tượng trưng cho các thành viên cốt lõi của gia đình họ Từ. Phần đế bằng đá cẩm thạch màu xám đậm được khảm 99 viên ngọc trai, nhằm tôn vinh tình yêu của Hy Viên dành cho trang sức ngọc trai. Phần đế được khắc cam kết tình yêu của hai người.

Sau khi lo liệu hậu sự cho vợ, DJ Koo thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động nghệ thuật. Suốt một năm qua, nam DJ gần như biến mất khỏi các sự kiện giải trí, hạn chế sử dụng mạng xã hội và không rời Đài Loan. Bạn bè cho biết anh thường xuyên đến nghĩa trang thăm viếng vợ, sụt cân rõ rệt và vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất mát.

Theo chia sẻ của Từ Hy Đệ - em gái Từ Hy Viên, DJ Koo duy trì thói quen leo núi mỗi ngày. Sau khi đỗ xe, anh đi bộ đến nghĩa trang, dọn dẹp phần mộ rồi ngồi vẽ chân dung vợ suốt nhiều giờ, bất kể thời tiết.

“Mưa hay nắng, lạnh hay nóng, anh ấy vẫn ngồi một mình giữa nghĩa trang rộng lớn, như thể thế giới chỉ còn hai người”, Từ Hy Đệ nói.

Căn hộ của DJ Koo hiện treo đầy tranh vẽ Từ Hy Viên. Em gái nữ diễn viên từng đề nghị anh tổ chức một triển lãm tranh, song nam nghệ sĩ chưa đưa ra phản hồi.

Đầu tháng 1, người hâm mộ chia sẻ hình ảnh DJ Koo lặng lẽ lau chùi bia mộ vợ tại nghĩa trang Kim Bảo Sơn, bày hoa quả và đồ uống trước phần mộ. Khi có người nhận ra, anh chỉ cúi đầu chào rồi tiếp tục công việc trong im lặng.

DJ Koo hiện chưa có kế hoạch tái xuất làng giải trí, cho biết chỉ khi nào “chữa lành được nỗi đau trong lòng” mới sẵn sàng quay lại với công việc.