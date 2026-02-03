Thi thể người (chưa xác định được danh tính) nổi trên sông Tô Lịch (đoạn qua địa phận phường Hoàng Mai).

Theo thông tin từ báo Lao Động, sáng 3/2, tại khu vực Nhà máy xử lý nước thải Tam Trinh, phường Hoàng Mai (Hà Nội), người dân phát hiện một thi thể nam giới dưới mương nước.

Nhận được tin báo, Công an phường Hoàng Mai cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trục vớt thi thể lên bờ và thu thập các dấu vết liên quan nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thi thể người nổi trên sông Tô Lịch - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, nạn nhân là nam giới, chưa xác định được danh tính, trên người không có giấy tờ tùy thân. Thời điểm được phát hiện, thi thể đã có dấu hiệu phân hủy.

Ngoài ra, lãnh đạo Công an phường Hoàng Mai cho biết vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Công an kêu gọi người thân hoặc ai có thông tin liên quan đến nạn nhân sớm liên hệ với cơ quan chức năng để phối hợp phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Cặp vợ chồng bị phóng điện khi dựng cây nêu đón Tết: Nạn nhân có nguy cơ phải cắt cụt chi Cặp vợ chồng ở xã Nhân Hòa bị phóng điện khi dựng cây nêu tre vướng đường dây 35 kV, người vợ bị bỏng nặng, nguy cơ phải cắt cụt chi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-thi-the-nguoi-duoi-muong-trong-nha-may-xu-ly-nuoc-thai-o-ha-noi-752302.html