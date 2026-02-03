Bất ngờ con trâu lùn được trả 16 tỷ đồng nhưng người đàn ông vẫn từ chối bán

Vào ngày 26/1, tại khu vực hồ chứa nước Wang Rom Klao, huyện Mueang, tỉnh Uthai Thani, Lễ hội Trâu Thái Lan lần thứ 14 đã được tổ chức. Đám đông đã đổ xô đến xem và chụp ảnh cùng 'Nong Khao Tang Kha Moo', một con trâu lùn trị giá 20 triệu baht (16 tỷ đồng).
Video 1 giờ 12 phút trước

Phong Lăng | Theo Phụ nữ sức khỏe

