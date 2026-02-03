Xe tải lao xuống vực trên đèo Bảo Lộc, tài xế tử vong thương tâm

Đời sống 03/02/2026 15:18

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn do xe tải rơi vực đèo Bảo Lộc, đoạn thuộc xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng, khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin từ VnExpress, khoảng 12 giờ ngày 3/2, xe tải do tài xế Lê Hữu Thịnh (35 tuổi, trú phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, chở một máy đào lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt về TP HCM.

Khi đến đoạn cua Km103 - khu vục Đài Đức Mẹ trên đèo Bảo Lộc, xe tải bất ngờ bị mất phanh, lao xuống vực sâu bên đường.

Xe tải lao xuống vực trên đèo Bảo Lộc, tài xế tử vong thương tâm - Ảnh 1
Tài xế tử vong trong cabin khi xe tải lao xuống vực đèo Bảo Lộc - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vụ tai nạn khiến phương tiện rơi xuống vực sâu khoảng 5 m, cabin biến dạng. Tài xế Lê Hữu Thịnh tử vong, mắc kẹt trong cabin; phụ xe là anh Lê Văn Tuệ bị thương.

 

Đội PCCC và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 3 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động hơn 10 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện có mặt triển khai cứu hộ, cứu nạn. Phụ xe được đưa đi cấp cứu, còn thi thể tài xế sau đó được đưa khỏi hiện trường.

Bàng hoàng bé gái 12 tuổi bị chị họ dùng dao rạch nhiều nhát

Bàng hoàng bé gái 12 tuổi bị chị họ dùng dao rạch nhiều nhát

Ngày 3/2, một lãnh đạo UBND xã Khánh Bình cho biết, qua xác minh ban đầu bé gái 12 tuổi bị chị họ cùng tuổi dùng dao cắt giấy rạch nhiều vết trên người. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên cháu bé.

Xem thêm
Từ khóa:   tài xế tử vong tai nạn giao thông tin moi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Chiều ngày 2/2/2026: Giá vàng tiếp tục lao dốc, mỗi lượng vàng miếng SJC mất hơn 22 triệu đồng

Chiều ngày 2/2/2026: Giá vàng tiếp tục lao dốc, mỗi lượng vàng miếng SJC mất hơn 22 triệu đồng

Tai nạn thương tâm: Máy bay chở 15 người mất liên lạc rồi rơi xuống đất, không có người sống sót

Tai nạn thương tâm: Máy bay chở 15 người mất liên lạc rồi rơi xuống đất, không có người sống sót

Nổ bình gas khi nấu ăn: Cha tử vong, con trai 7 tuổi nhập viện cấp cứu

Nổ bình gas khi nấu ăn: Cha tử vong, con trai 7 tuổi nhập viện cấp cứu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nam tài xế mở cửa xe gây tai nạn, bé 5 tuổi tử vong thương tâm

Nam tài xế mở cửa xe gây tai nạn, bé 5 tuổi tử vong thương tâm

Bàng hoàng bé gái 12 tuổi bị chị họ dùng dao rạch nhiều nhát

Bàng hoàng bé gái 12 tuổi bị chị họ dùng dao rạch nhiều nhát

Phát hiện thi thể người dưới mương trong nhà máy xử lý nước thải ở Hà Nội

Phát hiện thi thể người dưới mương trong nhà máy xử lý nước thải ở Hà Nội

Huế: Va chạm với xe máy cày, 2 chị em tử vong thương tâm khi trên đường đi học về

Huế: Va chạm với xe máy cày, 2 chị em tử vong thương tâm khi trên đường đi học về

Nha Trang: Phát hiện 10 tấn thịt gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Nha Trang: Phát hiện 10 tấn thịt gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Giá vàng hôm nay, ngày 3/2/2026: Vàng miếng SJC bật tăng 7,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/2/2026: Vàng miếng SJC bật tăng 7,5 triệu đồng/lượng