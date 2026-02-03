Vừa tan làm, nữ công nhân bị xe đầu kéo tông tử vong thương tâm

Đời sống 03/02/2026 05:30

Tại phường Hòa Lợi, vụ tai nạn giữa xe container và xe đạp điện vừa xảy ra khiến nữ công nhân tử vong trên đường đi làm về.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h ngày 2.2 tại ngã tư Hòa Lợi, phường Hòa Lợi, TPHCM (trước đây là phường Hòa Lợi, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe container lưu thông trên đường NE8 hướng từ khu công nghiệp Mỹ Phước 3 ra đường ĐT 741. Khi đến ngã tư Hòa Lợi, xe container rẽ phải để vào đường ĐT 741 thì xảy ra tai nạn với xe đạp điện do người phụ nữ khoảng 35 tuổi điều khiển.

Thấy có tai nạn, người dân đến hỗ trợ nạn nhân. Tuy nhiên, khi kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong.

Vụ tai nạn sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Vừa tan làm, nữ công nhân bị xe đầu kéo tông tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, người bị tai nạn là nữ công nhân làm việc tại công ty sản xuất đồ gỗ xuất khẩu trong Khu công nghiệp Mỹ Phước 3. Khi vừa tan ca, trên đường trở về chỗ ở thì xảy ra tai nạn.

Tai nạn xảy ra ở khu vực ngã tư có lưu lượng lớn phương tiện lưu thông khiến giao thông bị ùn ứ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông.

Đến 21h30 cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Phát hiện thi thể người dưới mương trong nhà máy xử lý nước thải ở Hà Nội

Phát hiện thi thể người dưới mương trong nhà máy xử lý nước thải ở Hà Nội

Thi thể người (chưa xác định được danh tính) nổi trên sông Tô Lịch (đoạn qua địa phận phường Hoàng Mai).

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tử vong tin moi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Chiều ngày 2/2/2026: Giá vàng tiếp tục lao dốc, mỗi lượng vàng miếng SJC mất hơn 22 triệu đồng

Chiều ngày 2/2/2026: Giá vàng tiếp tục lao dốc, mỗi lượng vàng miếng SJC mất hơn 22 triệu đồng

Tai nạn thương tâm: Máy bay chở 15 người mất liên lạc rồi rơi xuống đất, không có người sống sót

Tai nạn thương tâm: Máy bay chở 15 người mất liên lạc rồi rơi xuống đất, không có người sống sót

Nổ bình gas khi nấu ăn: Cha tử vong, con trai 7 tuổi nhập viện cấp cứu

Nổ bình gas khi nấu ăn: Cha tử vong, con trai 7 tuổi nhập viện cấp cứu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nam tài xế mở cửa xe gây tai nạn, bé 5 tuổi tử vong thương tâm

Nam tài xế mở cửa xe gây tai nạn, bé 5 tuổi tử vong thương tâm

Xe tải lao xuống vực trên đèo Bảo Lộc, tài xế tử vong thương tâm

Xe tải lao xuống vực trên đèo Bảo Lộc, tài xế tử vong thương tâm

Bàng hoàng bé gái 12 tuổi bị chị họ dùng dao rạch nhiều nhát

Bàng hoàng bé gái 12 tuổi bị chị họ dùng dao rạch nhiều nhát

Phát hiện thi thể người dưới mương trong nhà máy xử lý nước thải ở Hà Nội

Phát hiện thi thể người dưới mương trong nhà máy xử lý nước thải ở Hà Nội

Huế: Va chạm với xe máy cày, 2 chị em tử vong thương tâm khi trên đường đi học về

Huế: Va chạm với xe máy cày, 2 chị em tử vong thương tâm khi trên đường đi học về

Nha Trang: Phát hiện 10 tấn thịt gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Nha Trang: Phát hiện 10 tấn thịt gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ