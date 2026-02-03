Nha Trang: Phát hiện 10 tấn thịt gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Thông tin ban đầu, ngày 26/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh thực phẩm từ thịt gia súc, gia cầm thuộc hộ kinh doanh TVĐ do ông Đ làm chủ.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM , ngày 2/2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý ông TVĐ (44 tuổi, ngụ phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) chủ hộ kinh doanh TVĐ ở địa chỉ tổ dân phố 21 Hòn Nghê, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Qua kiểm tra, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế ghi nhận cơ sở có nhiều hành vi vi phạm và có dấu hiệu vi phạm pháp luật, như: không có bảng, biển, tiêu lệnh theo quy định; không có quy trình sản xuất, chế biến, giết mổ; chưa được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thuỷ sản.

Thời điểm kiểm tra, cơ sở có chín công nhân đang giết, mổ, sơ chế, phân mảnh và phân loại thịt gia cầm để bán ra thị trường.

Hơn 10 tấn thịt gà đông lạnh không rõ nguồn gốc ở Nha Trang. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định; rác thải phát sinh sau quá trình sơ chế, chế biến được để lẫn lộn với thực phẩm đã sơ chế; nước thải phát sinh từ hoạt động sơ chế, giết mổ được xả trực tiếp ra môi trường.

Trong hai kho đông lạnh bảo quản thực phẩm của cơ sở TVĐ chứa khoảng 10 tấn gà nguyên con và thực phẩm từ gà đa số không có tem, nhãn, không được đóng gói theo quy cách…

Theo thông tin báo Dân Trí, khi làm việc với cơ quan chức năng, ông T.V.Đ. không xuất trình được các hồ sơ, tài liệu liên quan như hồ sơ môi trường; hồ sơ kê khai nghĩa vụ thuế, tài chính; hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc gia cầm; giấy xác nhận kiểm dịch động vật.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa đã lập biên bản, tạm giữ hơn 10 tấn thực phẩm đang tập kết tại cơ sở. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan lấy mẫu thực phẩm, mẫu nước thải để giám định phục vụ củng cố hồ sơ xử lý đối với các hành vi vi phạm của cơ sở TVĐ theo quy định.