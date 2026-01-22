NÓNG: Phát hiện chân gà rút xương, gà ủ muối không rõ nguồn gốc đang trên đường đi tiêu thụ

300 túi chân gà rút xương được đựng trong túi zíp và 102 gói gà ủ muối nguyên con đã được hút chân không “trôi nổi” trên thị trường vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, tịch thu.

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, ngày 22/1, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công thương thông tin, vừa qua Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 đã phát hiện và xử lý một vụ vận chuyển, kinh doanh số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng vi phạm - Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Trước đó, ngày 20/1 tại khu vực phường Bách Quang, lực lượng chức năng phát hiện một xe ô tô tải đang dừng đỗ có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, xác định người điều khiển phương tiện kiêm chủ hàng là ông T.V.T (trú tại xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên). Trên thùng xe chở 300 túi chân gà rút xương được đựng trong túi zip và 102 gói gà ủ muối nguyên con đã hút chân không, đều được bảo quản trong các thùng xốp lớn.



Số gà ủ muối không có hóa đơn, chứng từ bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, làm việc với cơ quan chức năng, ông T.V.T thừa nhận toàn bộ số hàng hóa trên được mua "trôi nổi" từ các cá nhân bán hàng lưu động, không rõ địa chỉ tại thị trường Hà Nội, sau đó vận chuyển về Thái Nguyên để bán lẻ kiếm lời. Số thực phẩm này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.V.T về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm theo quy định của pháp luật.

