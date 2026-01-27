Nóng, phát hiện hơn 700kg cá, thịt đông lạnh không rõ nguồn gốc ở TP.HCM: 'Có thể gây hại cho sức khỏe'

Đời sống 27/01/2026 10:59

Bà T.N.T.T. thừa nhận toàn bộ số thực phẩm trên được bà mua từ nhiều người, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có tài liệu liên quan đến chất lượng hàng hóa, không đảm bảo an toàn sử dụng và có thể gây hại cho sức khỏe con người.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 27/1, Đội Quản lý thị trường số 19 (Chi cục Quản lý thị trường TPHCM) thông tin, ngày 26/1, đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng có liên quan kiểm tra Công ty TNHH TM - DV phát triển Thanh Vy tại khu phố Mỹ Thạnh, phường Bến Cát.

Nóng, phát hiện hơn 700kg cá, thịt đông lạnh không rõ nguồn gốc ở TP.HCM: 'Có thể gây hại cho sức khỏe' - Ảnh 1
Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra công ty. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện 744kg (thịt cá biển, thịt heo và thịt vịt) không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Hàng hóa là thực phẩm đông lạnh gây ảnh hưởng sức khỏe con người, môi trường và không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường… Tổng giá trị của lô hàng trên là hơn 38 triệu đồng.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, làm việc với đoàn kiểm tra, giám đốc công ty T.V., bà T.N.T.T. thừa nhận toàn bộ số thực phẩm trên được bà mua từ nhiều người, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có tài liệu liên quan đến chất lượng hàng hóa, không đảm bảo an toàn sử dụng và có thể gây hại cho sức khỏe con người.

Nóng, phát hiện hơn 700kg cá, thịt đông lạnh không rõ nguồn gốc ở TP.HCM: 'Có thể gây hại cho sức khỏe' - Ảnh 2
Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ hàng hóa vi phạm. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Bà T. đề nghị tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm trên, chấp nhận hình thức buộc tiêu hủy hàng hóa khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính.

Kết thúc buổi làm việc, đoàn kiểm tra xác định, Công ty TNHH TM - DV phát triển Thanh Vy do bà T. làm giám đốc đã vi phạm hành chính về việc kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị là hơn 38 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ hàng hóa vi phạm và lập biên bản niêm phong toàn bộ số thực phẩm nêu trên để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

