NÓNG: Triệt phá hộ kinh doanh chứa hơn 18 tấn lòng bò, thịt bò không rõ nguồn gốc

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 17.461kg lòng bò, 1.320kg thịt bò không có hóa đơn chứng từ, không có hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đang được tích trữ trong kho để chờ mang đi tiêu thụ.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 16/1, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết mới đây đoàn kiểm tra thuộc Đội quản lý thị trường số 9 phối hợp với đại diện UBND phường Hiệp Bình, TP.HCM, thực hiện kiểm tra đột xuất đối với một hộ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 749 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Gần 19 tấn lòng bò, thịt bò không có nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, lãnh đạo ngành quản lý thị trường TP.HCM, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ là thực phẩm hiện nay thường được sản xuất và tiêu thụ dưới dạng nhỏ lẻ, không có địa chỉ cố định hoặc chứa trong các nhà trọ, nhà ở, kho lạnh cho thuê. Điều này khiến công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt, dịp cao điểm Tết Nguyên đán, hoạt động sản xuất, buôn bán thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng nhái, giả đang có xu hướng tăng mạnh.

Vừa qua, cơ quan chức năng TP.HCM cũng đã triệt phá đường dây sản xuất, bán ra thị trường 50 tấn thịt nhím, đà điểu, nai, dê Úc... làm giả từ thịt heo.

Thực phẩm không rõ nguồn gốc thường được sản xuất, tiêu thụ nhỏ lẻ - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Kết quả xác định từ khoảng cuối năm 2024 đến nay, các nghi phạm đã sản xuất, buôn bán ra thị trường trên 50 tấn hàng giả là thịt đà điểu, thịt dê - bắp dê Úc, thịt nhím (thịt nhím cắt lát), thịt nai... được làm từ thịt heo, trị giá tương đương hàng thật khoảng 10 tỉ đồng, các nghi phạm thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.