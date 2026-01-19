Hiện trường thương tâm sau vụ tàu cao tốc đâm nhau, ít nhất 21 người tử vong

Thế giới 19/01/2026 12:28

Số người thương vong trong vụ đoàn tàu cao tốc trật bánh gần thành phố Cordoba ở miền Nam Tây Ban Nha ngày 18/1 đã tăng mạnh, ít nhất 21 người thiệt mạng, 30 người bị thương nặng, khoảng 100 người khác bị thương nhẹ.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dẫn tin từ hãng tin Reuters, tối 18/1 (giờ địa phương, tức sáng 19-1 giờ Việt Nam), một tàu cao tốc ở miền nam Tây Ban Nha đã bị trật bánh rồi lao sang đường ray bên cạnh, đâm trực diện vào một tàu khác đang chạy ở chiều ngược lại, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng.

Tai nạn xảy ra gần thị trấn Adamuz, thuộc tỉnh Cordoba, cách thủ đô Madrid khoảng 360km về phía nam.

Theo chính quyền vùng Andalucia, có khoảng 75 người được đưa đi cấp cứu, trong đó 15 người trong tình trạng nguy kịch. Nhà chức trách cảnh báo số người chết có thể còn tăng khi công tác cứu hộ tiếp tục trong đêm và rạng sáng.

“Lực va chạm của tai nạn rất mạnh… chúng tôi có thể sẽ tìm thấy thêm (nhiều) thi thể”, người đứng đầu chính quyền vùng Andalucia Juanma Moreno nói, đồng thời cho biết cần phải sử dụng máy móc hạng nặng để di dời các mảnh kim loại bị phá hủy của đoàn tàu và tìm kiếm thêm nạn nhân.

Hiện trường thương tâm sau vụ tàu cao tốc đâm nhau, ít nhất 21 người tử vong - Ảnh 1
Hai đoàn tàu đã bị hư hại nặng, trong đó một số toa biến dạng sau va chạm 

Tai nạn xảy ra chỉ khoảng 10 phút sau khi tàu Iryo khởi hành từ Cordoba đi Madrid. Tàu này bị trật bánh tại Adamuz và đâm vào tàu Renfe Alvia đang chạy từ Madrid đi Huelva, khiến tàu Renfe bị hất khỏi đường ray và rơi xuống ta luy đường sắt.

Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Oscar Puente cho biết nguyên nhân tai nạn hiện vẫn chưa được xác định. Ông đánh giá đây là sự việc “thực sự kỳ lạ” vì vụ trật bánh xảy ra trên đoạn đường thẳng, vốn mới được nâng cấp vào tháng 5-2025.

Giới chức cho biết phần lớn nạn nhân thiệt mạng và bị thương nằm ở hai toa đầu của tàu Renfe. Tại thời điểm va chạm, tàu này đang chạy với tốc độ khoảng 200km/h, chở khoảng 100 người. Còn tàu Iryo có hơn 300 hành khách, chủ yếu là người Tây Ban Nha di chuyển sau kỳ nghỉ cuối tuần.

Hiện trường thương tâm sau vụ tàu cao tốc đâm nhau, ít nhất 21 người tử vong - Ảnh 2Hiện trường thương tâm sau vụ tàu cao tốc đâm nhau, ít nhất 21 người tử vong - Ảnh 3

Hành khách xếp hàng chờ thuê ôtô trong nhà ga tại Madrid đêm 18/1, sau khi nhiều chuyến tàu bị hủy hoặc dời lịch vì tai nạn ở Cordoba - Ảnh: Reuters

Theo thông tin từ VnExpress, Paco Carmona, lãnh đạo cứu hỏa địa phương, nói rằng một số toa tàu đã bị hư hại nặng và lực lượng cứu hộ đang tập trung đưa người mắc kẹt ra khỏi khu vực chật hẹp. Ông thêm rằng nỗ lực tiếp cận hiện trường rất phức tạp.

Salvador Jimenez, phóng viên đài phát thanh quốc gia Tây Ban Nha RNE, có mặt trên đoàn tàu đi Madrid, mô tả toa tàu của anh "như trải qua động đất khi trật khỏi đường ray" và ít nhất một trong các toa đầu đã bị lật ngửa hoàn toàn.

Adif đã đình chỉ toàn bộ dịch vụ đường sắt giữa hai vùng Madrid và Andalusia.

Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Oscar Puente cho biết đang theo dõi diễn biến, nói rằng thông tin ban đầu cho thấy cú va chạm đã khiến hai toa đầu của đoàn tàu Renfe bị hất khỏi đường ray.

Tây Ban Nha từng trải qua một trong những thảm họa đường sắt nghiêm trọng nhất nước này vào năm 2013, khi tàu cao tốc chạy từ Madrid tới vùng Galicia trật khỏi đường ray, khiến 79 người chết và 179 người bị thương.

NÓNG: Singapore thu hồi lô sữa công thức cho trẻ sơ sinh của Nestlé và Dumex vì có độc tố

NÓNG: Singapore thu hồi lô sữa công thức cho trẻ sơ sinh của Nestlé và Dumex vì có độc tố

Ngày 17/1, Cơ quan Thực phẩm Singapore (SFA) đã tiến hành thu hồi hai lô sữa Nestlé NAN HA 1 SupremePro (800g), lô 52340017C3, sản xuất tại Thụy Sĩ và Dumex Dulac 1 (800g), lô 101570778C, sản xuất tại Thái Lan.

