Theo thông tin từ báo Phụ nữ mới, dẫn tin từ tờ Zhong'an Online, một người mẹ tại Hồ Nam, Trung Quốc, khi đưa con gái về nhà chồng cũ sau buổi đi chơi vào ngày 11/1, vì lo lắng con sẽ luyến tiếc không rời nên đã chọn cách trốn đi để đứa trẻ không tìm thấy. Không ngờ rằng, bé gái đã gào khóc xé lòng đuổi theo mẹ, nhưng vì tìm mãi không thấy người nên cảm xúc sụp đổ, quá khích dẫn đến sốc do tim (cardiogenic shock) và ngất xỉu ngay tại chỗ. Dù được cấp cứu nhưng bé đã không qua khỏi. Cha mẹ của bé gái này đã ly hôn, bé sống cùng cha và được mẹ đón đi chơi vào ngày 11. Để tránh cảnh con gái khóc lóc khi chia tay, người mẹ đã nhanh chân chạy ra sau một chiếc xe ô tô ẩn nấp.

Bé gái liên tục đuổi theo, nhưng khi thấy mẹ biến mất trên phố và tìm khắp nơi không thấy, bé vừa đi vừa khóc nức nở giữa đường. Chẳng bao lâu sau, bé bất ngờ ngất xỉu và tử vong do không kịp cứu chữa. Cô của bé gái cho biết đứa trẻ không có tiền sử bệnh lý nào, nguyên nhân tử vong là do cảm xúc quá khích dẫn đến sốc do tim. "Giá như người mẹ đừng chạy đi quyết liệt như vậy, chỉ cần quay đầu nhìn lại một lần, có lẽ bi kịch đã không xảy ra."

Bé gái gục ngã rồi qua đời Theo thông tin từ VnExpress, dẫn tin từ Sin Chew Daily, một bác sĩ cho biết trước khi ngất, bé gái rơi vào tình trạng dao động cảm xúc nghiêm trọng. Theo thông tin từ finance.sina.com, nguyên nhân tử vong được xác định là sốc tim. Mayo Clinic mô tả đây là tình trạng tim đột ngột không thể bơm đủ máu nuôi cơ thể và có thể gây tử vong nhanh nếu không được xử lý kịp thời. Cô của bé gái cho biết, trước đó em không có tiền sử bệnh lý liên quan. Cô bày tỏ đau xót và cho rằng bi kịch có thể đã không xảy ra nếu người mẹ quay lại tìm con thay vì rời đi dứt khoát. Về phía mình, người mẹ phản bác ý kiến này. Cô nói đã nhắn tin cho chồng cũ và gia đình anh để xác nhận con gái về nhà an toàn. Người mẹ nói cô nhận được câu trả lời rằng mọi việc vẫn ổn, trước khi thảm kịch xảy ra. Vụ việc gây xót xa dư luận Trung Quốc, làm dấy lên nhiều tranh luận về tác động tâm lý của việc cha mẹ ly hôn đối với trẻ nhỏ, cũng như tầm quan trọng của việc theo dõi, trấn an cảm xúc của trẻ trong những thời điểm chia ly nhạy cảm.

