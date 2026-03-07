Vừa đặt chân đến khách sạn, chồng rụng rời khi nhận thấy dòng tin nhắn của vợ thì rụng rời tay chân

Ngoại tình 07/03/2026 12:41

Hoa chết điếng, trời đất như sụp đổ trước mặt. Hoa thử vào xem điện thoại của chồng, ngoài tin nhắn đó thì chẳng có dấu vết nào khác. Chứng tỏ Tùng đã xóa sạch mỗi khi liên lạc với nhân tình.

Tùng và Hoa yêu nhau từ thời sinh viên, sau khi tốt nghiệp liền kết hôn. Lấy nhau đã 4 năm nhưng Hoa luôn thấy vợ chồng mình vẫn yêu thương nhau như thuở ban đầu. Tùng không phải kiểu đàn ông thích làm những chuyện lãng mạn, nhưng anh luôn quan tâm đến vợ con, chưa từng làm gì có lỗi với Hoa. Hoa thấy mình may mắn khi không lấy phải người chồng lăng nhăng, vậy là cô đã thấy thỏa mãn rồi.

Đến thời gian gần đây, Hoa cảm thấy chồng lơ là chuyện chăn gối với vợ. Biết tính của chồng khá đòi hỏi trong chuyện này, nay lại ít đi hẳn nên cô liền thấy lạ. Nhưng khi Hoa thử hỏi dò chồng thì anh chỉ nói vì dạo này làm việc nhiều nên mệt mỏi, căng thẳng. Nghe chồng nói thế, Hoa thôi không nghi ngờ, còn học nấu nhiều món bổ dưỡng cho chồng ăn.

 

Đến một hôm, khi Tùng đang đi tắm, Hoa mượn điện thoại của chồng thì bất ngờ thấy một tin nhắn: “8 giờ tối nay ở chỗ cũ nhé, anh không đến thì em không về”.

Hoa chết điếng, trời đất như sụp đổ trước mặt. Hoa thử vào xem điện thoại của chồng, ngoài tin nhắn đó thì chẳng có dấu vết nào khác. Chứng tỏ Tùng đã xóa sạch mỗi khi liên lạc với nhân tình.

Vừa đặt chân đến khách sạn, chồng rụng rời khi nhận thấy dòng tin nhắn của vợ thì rụng rời tay chân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hoa để điện thoại ở chỗ cũ, cố gắng bình tĩnh lại để xem biểu hiện của chồng. Tùng sau khi đi tắm thì vội vội vàng vàng thay quần áo, nói với vợ là ra ngoài để tiếp khách. Anh còn nói vợ đừng đợi vì mình về trễ lắm.

Thấy vợ không nghi ngờ gì, Tùng hào hứng đi ra khách sạn gặp nhân tình. Vừa đến cửa khách sạn, Tùng bất ngờ thấy điện thoại rung, một tin nhắn của vợ hiện ra: “Anh quên chứng minh thư ở nhà nè, thế này thì làm sao vào phòng với nhân tình được? Em ship sang cho anh rồi đó, anh để ý điện thoại người ta báo để còn xuống lấy nhé”.

Thấy tin nhắn của vợ, Tùng toát mồ hôi. Anh nào ngờ đã cẩn thận vụng trộm mà vẫn bị vợ bắt quả tang. Không còn tâm trạng vui vẻ với nhân tình, Tùng quay xe gấp về nhà. Anh không muốn mất gia đình, anh chỉ muốn vui chơi qua đường. Nhưng dù Tùng gọi cả chục cuộc, Hoa vẫn không bắt máy. Anh hoảng sợ vô cùng, biết vậy đã không ngoại tình để có tình cảnh này!

Vô tình hỏi chồng của bạn thân đúng một câu, cả hai chúng tôi cùng chết lặng nhận ra mình đang bị "cắm sừng"

Vô tình hỏi chồng của bạn thân đúng một câu, cả hai chúng tôi cùng chết lặng nhận ra mình đang bị "cắm sừng"

Tôi và chồng của Quỳnh đợi suốt 3 tiếng mới thấy Quỳnh đi taxi về. Sau đó 5 phút, chồng tôi cũng về trên một chiếc taxi khác. Anh Dương nói với tôi nếu cả hai có gì thì chắc chắn có liên lạc với nhau, nhắc tôi nên kiểm tra điện thoại của chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 con giáp giàu nhất tháng 2 âm lịch, gánh vàng gánh bạc về nhà, quý nhân trợ vận, làm ăn xuôi thuận, của cải ngập kho

Chúc mừng 3 con giáp giàu nhất tháng 2 âm lịch, gánh vàng gánh bạc về nhà, quý nhân trợ vận, làm ăn xuôi thuận, của cải ngập kho

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Vợ chết lặng khi thấy 4 người đàn bà lạ xuất hiện tại tang lễ chồng và sự thật gây sốc phía sau

Vợ chết lặng khi thấy 4 người đàn bà lạ xuất hiện tại tang lễ chồng và sự thật gây sốc phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Đêm cuối làm con dâu, mẹ chồng nấu bát mì tiễn biệt, câu hỏi của bà khiến chúng tôi bàng hoàng nhận ra mình đã sai quá nhiều

Đêm cuối làm con dâu, mẹ chồng nấu bát mì tiễn biệt, câu hỏi của bà khiến chúng tôi bàng hoàng nhận ra mình đã sai quá nhiều

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Vừa đuổi khéo người vợ "vô sinh", chồng hí hửng lấy bồ, 3 năm sau gặp lại cô chỉ biết hối hận nghẹn ngào

Vừa đuổi khéo người vợ "vô sinh", chồng hí hửng lấy bồ, 3 năm sau gặp lại cô chỉ biết hối hận nghẹn ngào

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Vừa đặt chân đến khách sạn, chồng rụng rời khi nhận thấy dòng tin nhắn của vợ thì rụng rời tay chân

Vừa đặt chân đến khách sạn, chồng rụng rời khi nhận thấy dòng tin nhắn của vợ thì rụng rời tay chân

Ngoại tình 1 giờ 20 phút trước
Thần Tài 'dúi tiền vào tay' sau ngày 8/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa không ngờ, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào

Thần Tài 'dúi tiền vào tay' sau ngày 8/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa không ngờ, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đang đi trên phố bỗng bị tát tới tấp, tôi bàng hoàng phát hiện bí mật động trời của gia đình

Đang đi trên phố bỗng bị tát tới tấp, tôi bàng hoàng phát hiện bí mật động trời của gia đình

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Nửa đầu tháng 2 âm lịch, 3 con giáp Thần Tài hộ giá, phúc khí tràn đầy, hoan hỷ vì lắm tiền nhiều của, công danh sáng ngời

Nửa đầu tháng 2 âm lịch, 3 con giáp Thần Tài hộ giá, phúc khí tràn đầy, hoan hỷ vì lắm tiền nhiều của, công danh sáng ngời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Tiễn người yêu đi lấy chồng trong nước mắt, 4 năm sau tôi ngã quỵ khi biết lý do khiến em phải rời xa tôi

Tiễn người yêu đi lấy chồng trong nước mắt, 4 năm sau tôi ngã quỵ khi biết lý do khiến em phải rời xa tôi

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (8/3-9/3), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (8/3-9/3), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thực hư thông tin 'Giỗ Tổ và 30/4-1/5 được nghỉ 9 ngày'

NÓNG: Thực hư thông tin 'Giỗ Tổ và 30/4-1/5 được nghỉ 9 ngày'

Danh tính tài xế ô tô mất lái, tông liên hoàn 8 xe ở Hà Nội khiến nhiều người bị thương

Danh tính tài xế ô tô mất lái, tông liên hoàn 8 xe ở Hà Nội khiến nhiều người bị thương

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 7/3/2026, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, giàu sang đổi vận, đếm tiền mệt nghỉ, công danh rạng rỡ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 7/3/2026, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, giàu sang đổi vận, đếm tiền mệt nghỉ, công danh rạng rỡ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vô tình hỏi chồng của bạn thân đúng một câu, cả hai chúng tôi cùng chết lặng nhận ra mình đang bị "cắm sừng"

Vô tình hỏi chồng của bạn thân đúng một câu, cả hai chúng tôi cùng chết lặng nhận ra mình đang bị "cắm sừng"

Sắp xếp di vật của chồng bỗng thấy một email lạ, tôi chết lặng khi bí mật về "gia đình thứ hai" của anh hiện ra trước mắt

Sắp xếp di vật của chồng bỗng thấy một email lạ, tôi chết lặng khi bí mật về "gia đình thứ hai" của anh hiện ra trước mắt

Bồ nhí chặn đường "dằn mặt" vợ bầu ngay cửa phòng đẻ, chồng bước tới làm một việc khiến ả ta xanh mặt

Bồ nhí chặn đường "dằn mặt" vợ bầu ngay cửa phòng đẻ, chồng bước tới làm một việc khiến ả ta xanh mặt

Không về được đám tang vợ, tôi đau khổ đến phát điên cho đến khi nghe con gái nói về "người đàn ông lạ" trong nhà

Không về được đám tang vợ, tôi đau khổ đến phát điên cho đến khi nghe con gái nói về "người đàn ông lạ" trong nhà

Chỉ một câu hỏi bâng quơ của chị bán rau, tôi bàng hoàng lật tẩy bộ mặt "chồng ngoan" sau bao năm chung sống

Chỉ một câu hỏi bâng quơ của chị bán rau, tôi bàng hoàng lật tẩy bộ mặt "chồng ngoan" sau bao năm chung sống

Con gái 6 tuổi cãi nhau với bạn vì "giành bố", tôi âm thầm điều tra thì rụng rời phát hiện sự thật về chồng

Con gái 6 tuổi cãi nhau với bạn vì "giành bố", tôi âm thầm điều tra thì rụng rời phát hiện sự thật về chồng