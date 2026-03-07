Đúng 8h ngày 8/3/2026, 3 con giáp giàu nứt vách đổ tường, chuẩn bị hứng lộc đầy túi, trở thành đại gia lắm của nhiều vàng

Tâm linh - Tử vi 07/03/2026 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp giàu nứt vách đổ tường, chuẩn bị hứng lộc đầy túi, trở thành đại gia lắm của nhiều vàng vào đúng 8h ngày 8/3/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Đúng 8h ngày 8/3/2026, người tuổi Mão trở nên chính trực, thẳng thắn hơn bao giờ hết trong ngày Chính Quan nâng đỡ. Những khó khăn trong công việc có thể được xử lý nhanh chóng nhưng tình cảm với đồng nghiệp có chút sứt mẻ là chuyện không thể tránh khỏi.

Đúng 8h ngày 8/3/2026, 3 con giáp giàu nứt vách đổ tường, chuẩn bị hứng lộc đầy túi, trở thành đại gia lắm của nhiều vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có Lục hợp mà nguồn năng lượng tích cực sẽ giúp bạn giải quyết ổn thỏa các công việc được giao. Anh chị em trong gia đình cũng mang đến một vài tin vui tích cực. 

Thời gian này sức khỏe của bạn có thể đi xuống, tâm trạng trở nên hỗn loạn, khó ngủ. Có thể vì bạn đang lo lắng quá mức, lời khuyên là bạn không thể nào lường trước được mọi vấn đề nên tốt hơn hết là vui vẻ tận hưởng cuộc sống hiện tại của mình đi nhé.

Con giáp tuổi Tỵ 

Đúng 8h ngày 8/3/2026, Thiên Ấn trợ mệnh, người tuổi Tỵ hứa hẹn gặt hái được nhiều thành tích cao trong công việc. Bạn xông pha và luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhờ vậy mà bạn ghi được điểm trong mắt lãnh đạo, khiến ai cũng ngưỡng mộ và khâm phục.

Đúng 8h ngày 8/3/2026, 3 con giáp giàu nứt vách đổ tường, chuẩn bị hứng lộc đầy túi, trở thành đại gia lắm của nhiều vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Điều bạn cần làm bây giờ là đặt ra những đích đến cụ thể hơn cho mình, có như vậy thì bạn mới phát triển nhanh chóng được. Hãy nhìn nhận, đánh giá chính xác tình hình trước mắt và năng lực của bản thân mình, như vậy bạn sẽ lập được kế hoạch chính xác.

Hỏa sinh Thổ, người tuổi Tỵ nhận được nhiều tình yêu mến của mọi người xung quanh. Đặc biệt, nếu còn độc thân, bạn có thể nhận được hoa hồng hoặc lời bày tỏ của người khác. Nếu có thiện cảm với đối phương, bạn hãy suy nghĩ đến việc mở rộng lòng mình nhé.

Con giáp tuổi Mùi 

Đúng 8h ngày 8/3/2026, được Tam Hợp cục hỗ trợ, người tuổi Mùi dễ gặp may mắn về tài chính. Nhưng vận may này do chính bản mệnh tạo ra chứ không phải là từ trên trời rơi xuống như mọi người vẫn nghĩ. Do đó, bản mệnh hãy trân quý từng đồng tiền mình làm ra, đừng vội mua sắm để thỏa mãn niềm vui nhất thời, sắm Tết cũng nên có chừng mực chớ lãng phí. 

Đúng 8h ngày 8/3/2026, 3 con giáp giàu nứt vách đổ tường, chuẩn bị hứng lộc đầy túi, trở thành đại gia lắm của nhiều vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngày này trạng thái tinh thần của Mùi rất phấn chấn. Bạn tràn đầy năng lượng, làm gì cũng nhiệt huyết, nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh. Có vẻ như sự xuất hiện của bạn ở mọi nơi bạn tới đều mang tới nguồn năng lượng tích cực, không khí tươi vui rất phù hợp với dịp Tết đến xuân về.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 8 ngày tới (13/3), 3 con giáp sự nghiệp rực sáng, an nhàn tự tại, giàu sang nghẹt thở, Phú Quý Phát Tài

Đúng 8 ngày tới (13/3), 3 con giáp sự nghiệp rực sáng, an nhàn tự tại, giàu sang nghẹt thở, Phú Quý Phát Tài

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp sự nghiệp rực sáng, an nhàn tự tại, giàu sang nghẹt thở, Phú Quý Phát Tài vào đúng 8 ngày tới (13/3) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 'ngậm thìa vàng' hốt hết tài lộc, ăn nên làm ra, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 'ngậm thìa vàng' hốt hết tài lộc, ăn nên làm ra, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Tôi sốc ngất khi biết lý do thật sự của quả mướp ở đầu giường hằng đêm

Tôi sốc ngất khi biết lý do thật sự của quả mướp ở đầu giường hằng đêm

Tâm sự 50 phút trước
Nóng: Giá xăng tăng 4.700 đồng một lít

Nóng: Giá xăng tăng 4.700 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Sau ngày 8/3/2026, 3 con giáp Thần Tài săn đón, may mắn triền miên, trúng số độc đắc, phúc vận tràn trề, tình duyên vụt sáng

Sau ngày 8/3/2026, 3 con giáp Thần Tài săn đón, may mắn triền miên, trúng số độc đắc, phúc vận tràn trề, tình duyên vụt sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng 8h ngày 8/3/2026, 3 con giáp giàu nứt vách đổ tường, chuẩn bị hứng lộc đầy túi, trở thành đại gia lắm của nhiều vàng

Đúng 8h ngày 8/3/2026, 3 con giáp giàu nứt vách đổ tường, chuẩn bị hứng lộc đầy túi, trở thành đại gia lắm của nhiều vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp 'uống no lộc trời', trúng số độc đắc, giàu lên trông thấy, tay ôm đống tiền viên mãn

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp 'uống no lộc trời', trúng số độc đắc, giàu lên trông thấy, tay ôm đống tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp giàu nhất tháng 2 âm lịch, gánh vàng gánh bạc về nhà, quý nhân trợ vận, làm ăn xuôi thuận, của cải ngập kho

Chúc mừng 3 con giáp giàu nhất tháng 2 âm lịch, gánh vàng gánh bạc về nhà, quý nhân trợ vận, làm ăn xuôi thuận, của cải ngập kho

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Vợ chết lặng khi thấy 4 người đàn bà lạ xuất hiện tại tang lễ chồng và sự thật gây sốc phía sau

Vợ chết lặng khi thấy 4 người đàn bà lạ xuất hiện tại tang lễ chồng và sự thật gây sốc phía sau

Tâm sự gia đình 3 giờ 34 phút trước
Đêm cuối làm con dâu, mẹ chồng nấu bát mì tiễn biệt, câu hỏi của bà khiến chúng tôi bàng hoàng nhận ra mình đã sai quá nhiều

Đêm cuối làm con dâu, mẹ chồng nấu bát mì tiễn biệt, câu hỏi của bà khiến chúng tôi bàng hoàng nhận ra mình đã sai quá nhiều

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính tài xế ô tô mất lái, tông liên hoàn 8 xe ở Hà Nội khiến nhiều người bị thương

Danh tính tài xế ô tô mất lái, tông liên hoàn 8 xe ở Hà Nội khiến nhiều người bị thương

NÓNG: Danh tính 'ông trùm' sản xuất, buôn bán hơn 539 tỉ đồng thực phẩm chức năng giả

NÓNG: Danh tính 'ông trùm' sản xuất, buôn bán hơn 539 tỉ đồng thực phẩm chức năng giả

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 7/3/2026, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, giàu sang đổi vận, đếm tiền mệt nghỉ, công danh rạng rỡ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 7/3/2026, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, giàu sang đổi vận, đếm tiền mệt nghỉ, công danh rạng rỡ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 8 đến ngày 18/3, 3 con giáp vận đỏ như son, tiền của đầy nhà, chân đeo vàng, tay đeo bạc, sống trong an nhàn

Từ ngày 8 đến ngày 18/3, 3 con giáp vận đỏ như son, tiền của đầy nhà, chân đeo vàng, tay đeo bạc, sống trong an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 'ngậm thìa vàng' hốt hết tài lộc, ăn nên làm ra, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 'ngậm thìa vàng' hốt hết tài lộc, ăn nên làm ra, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Sau ngày 8/3/2026, 3 con giáp Thần Tài săn đón, may mắn triền miên, trúng số độc đắc, phúc vận tràn trề, tình duyên vụt sáng

Sau ngày 8/3/2026, 3 con giáp Thần Tài săn đón, may mắn triền miên, trúng số độc đắc, phúc vận tràn trề, tình duyên vụt sáng

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp 'uống no lộc trời', trúng số độc đắc, giàu lên trông thấy, tay ôm đống tiền viên mãn

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp 'uống no lộc trời', trúng số độc đắc, giàu lên trông thấy, tay ôm đống tiền viên mãn

Chúc mừng 3 con giáp giàu nhất tháng 2 âm lịch, gánh vàng gánh bạc về nhà, quý nhân trợ vận, làm ăn xuôi thuận, của cải ngập kho

Chúc mừng 3 con giáp giàu nhất tháng 2 âm lịch, gánh vàng gánh bạc về nhà, quý nhân trợ vận, làm ăn xuôi thuận, của cải ngập kho