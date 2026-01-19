Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ va chạm giữa xe buýt và xe máy điện trên đường Hoàng Văn Thái (Hà Nội), khiến một cô gái tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 9h ngày 19/1, tại đường Hoàng Văn Thái (đoạn trước số nhà 69 Hoàng Văn Thái), phường Phương Liệt, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một cô gái tử vong.

Sau khi nắm được thông tin, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng phân luồng, bảo vệ hiện trường và làm rõ sự việc.

Cụ thể vào thời gian trên, chị T.T.T. (21 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy điện BKS 29MĐ-219.xx, đi từ đường Hoàng Văn Thái theo hướng ra đường Lê Trọng Tấn, khi tới đoạn trước số nhà 69 Hoàng Văn Thái thì xảy ra va chạm với xe buýt BKS 29B-200.xx, do tài xế N.T.C. (60 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển.

Nhà chức trách cho biết vụ việc khiến chị T.T.T. tử vong tại chỗ. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu do người điều khiển xe máy điện tự ngã vào đầu xe buýt, tuy nhiên vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Qua kiểm tra nồng độ cồn, ma túy với tài xế xe buýt không phát hiện vi phạm.

Va chạm với xe buýt, cô gái điều khiển xe máy điện tử vong tại chỗ - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 15/1, trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua thôn Mỹ Sơn (xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách và xe máy khiến 1 người tử vong.

Thời điểm trên, tài xế Đỗ Tùng D. (SN 1992, trú xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng) điều khiển xe ô tô khách mang BKS 43F-004.29 lưu thông theo hướng Quảng Ngãi - Đà Nẵng, khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 92NA-125.09 do chị Cao Thị H. (SN 2004, trú thôn Mỹ Sơn, xã Tam Anh) điều khiển.

Vụ tai nạn làm chị H. tử vong tại chỗ, 2 phương tiện bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, VKSND Khu vực 5 đã cử kiểm sát viên có mặt tại hiện trường để kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Được biết, hoàn cảnh gia đình chị H. rất khó khăn, chị mất đi để lại 2 con còn rất nhỏ. Trong ngày 15/1, thông qua bài kêu gọi trên Facebook, cộng đồng mạng đã đóng góp được một khoản tiền khá lớn để hỗ trợ gia đình.

