Theo đó, ngày 18/1, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc có 2 nạn nhân là mẹ con (trú tại xã Mậu A) bị mất tích khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 19/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đảng ủy xã Xuân Ái (tỉnh Lào Cai) cho biết, các đơn vị chức năng đang tích cực làm rõ vụ việc nghi là án mạng xảy ra trên địa bàn khiến một người tử vong.

Sau khi nắm được thông tin, cơ quan chức năng cử nhiều người tìm kiếm nạn nhân, làm rõ sự việc. "Khi tới hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một phụ nữ, còn bé gái khoảng 6 tuổi bị mất tích. Tiến hành tìm kiếm nạn nhân, tới khoảng 1h30 ngày 19/1, lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu bé đang bị vùi dưới đất. Rất may nạn nhân vẫn còn sống. Cháu bé sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, sức khỏe đang dần hồi phục", vị lãnh đạo Đảng ủy xã Xuân Ái nói.

Lực lượng chức năng tìm kiếm bé gái - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 16/9/2025, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận nguồn tin của Công an xã Tân Phú (tỉnh Tây Ninh) về việc chị T.K (SN 2000, ngụ ấp Tân Trung B, xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh) trình báo con chị là bé Thị Ha Sa N (SN 2019, ngụ cùng địa chỉ) bị một người đàn ông lạ mặt chở đi hiện vẫn chưa tìm được.

Theo chị K, vào khoảng 17 giờ 28 cùng ngày, khi cháu Sa N đứng ở ngoài đường một mình thì có một người đàn ông điều khiển xe mô tô màu trắng đi hướng từ xã Tân Phú về ngã ba Khe Đol thuộc phường Bình Minh (tỉnh Tây Ninh) đến. Sau đó, người đàn ông này đã dừng xe và bế cháu N. lên xe mô tô để ngồi phía trước rồi chở đi.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an lập tức triển khai lực lượng tập trung truy xét. Đến khoảng 0 giờ 30 ngày 17/9, tổ công tác đã phát hiện đối tượng Hồ Văn Quân (SN 1978, ngụ ấp Thạnh Tân, xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh) đang giữ cháu Sa N. tại vườn mãng cầu thuộc ấp Tân Lợi B (xã Tân Phú) nên tiến hành khống chế bắt giữ và đưa cháu Sa N. về nhà giao cho gia đình.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu Quân khai làm nghề giữ vườn mãng cầu ở ấp Tân Lợi B (xã Tân Phú). Khoảng 17 giờ 30 ngày 16/9, sau khi uống rượu xong, Quân điều khiển xe mô tô hiệu Wave về chỗ giữ vườn. Trên đường về thấy cháu Sa N. đứng một mình sát đường nên bế cháu lên xe rồi chở về chòi giữ vườn của Quân ở xã Tân Phú.

Khi về đến chòi rẫy là khoảng hơn 18 giờ cùng ngày, Quân đưa cháu Sa N vào trong nhà chòi tại rẫy. Đến 00 giờ 30 ngày 17/9 thì đối tượng bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ. Đối tượng cho biết thêm, N. nhiều lần kêu chở về nhà nhưng Quân đã trấn an kêu cháu ngủ đi, sáng mai sẽ đưa về. Qua xác minh ban đầu của Công an, cháu Sa N. không bị xâm hại.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan công an xác định hành vi của Hồ Văn Quân có dấu hiệu phạm tội “chiếm đoạt người dưới 16 tuổi” theo Điều 153 Bộ luật Hình sự. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.