Va chạm giữa xe máy và xe máy điện khiến 2 người thương vong trên Quốc lộ 1.

Theo thông tin từ báo Lao Động, khoảng 14h30 ngày 18/1, trên Quốc lộ 1, đoạn km1677 qua thôn Liêm Thái, xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe máy điện khiến một nữ sinh tử vong tại chỗ.

Vị trí xảy ra tai nạn gần cầu Bằng Lăng. Thời điểm trên, xe máy không gắn biển số do một nam thanh niên điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1 thì xảy ra va chạm với xe máy điện do em N (sinh năm 2011), học sinh lớp 9, điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến em N ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Nam thanh niên điều khiển xe máy bị thương nặng, được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo người dân địa phương, nhà của nữ sinh nằm gần khu vực xảy ra tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người thương vong - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào ngày 15/1, trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua thôn Mỹ Sơn (xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách và xe máy khiến 1 người tử vong.

Thời điểm trên, tài xế Đỗ Tùng D. (SN 1992, trú xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng) điều khiển xe ô tô khách mang BKS 43F-004.29 lưu thông theo hướng Quảng Ngãi - Đà Nẵng, khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 92NA-125.09 do chị Cao Thị H. (SN 2004, trú thôn Mỹ Sơn, xã Tam Anh) điều khiển. Vụ tai nạn làm chị H. tử vong tại chỗ, 2 phương tiện bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, VKSND Khu vực 5 đã cử kiểm sát viên có mặt tại hiện trường để kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Được biết, hoàn cảnh gia đình chị H. rất khó khăn, chị mất đi để lại 2 con còn rất nhỏ. Trong ngày 15-1, thông qua bài kêu gọi trên Facebook, cộng đồng mạng đã đóng góp được một khoản tiền khá lớn để hỗ trợ gia đình.

