Danh tính bạn trai quân nhân của Hòa Minzy: Cả hai từng định tổ chức đám cưới vào năm 2024 nhưng hoãn lại

Hậu trường 07/03/2026 05:15

MC Nguyễn Hằng, chị gái của Hòa Minzy, bày tỏ vui mừng khi Hòa Minzy tìm được hạnh phúc, bờ vai vững chắc để dựa khi yêu bạn trai quân nhân.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hòa Minzy gây chú ý với nội dung quảng bá MV Ngày về anh cưới em sắp ra mắt: "Một tình yêu được bố mẹ gia đình đồng ý, chứng kiến và tôn trọng. Đàng trai qua thưa hỏi đàng hoàng. Nghe tưởng chừng đơn giản và bình thường nhưng lại là thứ hạnh phúc đáng giá nhất, thực sự rất hạnh phúc. Mọi người muốn xem mặt bạn nam trong clip thì có luôn. Fan không cần tò mò thông tin trên mạng, Hoà dần dần sẽ nói cho fan hết thôi. Hoà cũng đồng bóng lắm, đến ngày đẹp trời là mời fan đi ăn cỗ liền không phải nôn".

Bài viết kèm hình ảnh Hòa Minzy nắm tay một chàng trai mặc quân phục thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. 

Danh tính bạn trai quân nhân của Hòa Minzy: Cả hai từng định tổ chức đám cưới vào năm 2024 nhưng hoãn lại - Ảnh 1
Hoà Minzy bày tỏ niềm hạnh phúc khi có một mối quan hệ được gia đình hai bên đồng ý và chứng kiến

Theo thông tin từ VietNamNet, bạn trai của ca sĩ Hòa Minzy là chiến sĩ T.V.C quê Bắc Giang (nay là Bắc Ninh - PV). Cả hai quen nhau từ chương trình Sao nhập ngũ 2022. 

T.V.C chính là chàng trai xuất hiện trong dự án sắp phát hành của Hòa Minzy - MV Ngày về anh cưới em. Cô làm sản phẩm này để đánh dấu cột mốc quan trọng của đôi lứa.

Từng đổ vỡ hôn nhân, Hòa Minzy rất dè dặt trong các mối quan hệ mới. Mất thời gian dài, cô mới mở lòng trong chuyện tình cảm.

Nguồn tin riêng cho biết hai người từng định tổ chức đám cưới vào năm 2024 nhưng hoãn lại.

Danh tính bạn trai quân nhân của Hòa Minzy: Cả hai từng định tổ chức đám cưới vào năm 2024 nhưng hoãn lại - Ảnh 2
Ca sĩ Hòa Minzy được cho là dùng âm nhạc để chia sẻ chuyện tình cảm cá nhân

Hòa Minzy sinh năm 1995, tên thật Nguyễn Thị Hòa, quê Bắc Ninh, từng giành quán quân Học viện Ngôi sao 2014. Cô có nhiều ca khúc được yêu thích như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân). Đầu năm 2024, Hòa Minzy lần đầu đoạt giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất tại Mai Vàng và được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống hiến. Cùng năm, cô ra mắt MV Bắc Bling, trở thành bản hit lớn trong sự nghiệp.

Về đời tư, Hòa Minzy từng công khai yêu cầu thủ Công Phượng và doanh nhân Minh Hải nhưng đều không đi đến cái kết viên mãn. Sau khi chia tay Minh Hải, cô làm mẹ đơn thân của bé Bo và rất kín tiếng chuyện tình cảm. Nữ ca sĩ từng bị đồn yêu Văn Toàn nhưng nhiều lần khẳng định cả hai chỉ là bạn bè thân thiết.

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