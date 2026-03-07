Danh tính bạn trai quân nhân của Hòa Minzy: Cả hai từng định tổ chức đám cưới vào năm 2024 nhưng hoãn lại

Hậu trường 07/03/2026 05:15

MC Nguyễn Hằng, chị gái của Hòa Minzy, bày tỏ vui mừng khi Hòa Minzy tìm được hạnh phúc, bờ vai vững chắc để dựa khi yêu bạn trai quân nhân.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hòa Minzy gây chú ý với nội dung quảng bá MV Ngày về anh cưới em sắp ra mắt: "Một tình yêu được bố mẹ gia đình đồng ý, chứng kiến và tôn trọng. Đàng trai qua thưa hỏi đàng hoàng. Nghe tưởng chừng đơn giản và bình thường nhưng lại là thứ hạnh phúc đáng giá nhất, thực sự rất hạnh phúc. Mọi người muốn xem mặt bạn nam trong clip thì có luôn. Fan không cần tò mò thông tin trên mạng, Hoà dần dần sẽ nói cho fan hết thôi. Hoà cũng đồng bóng lắm, đến ngày đẹp trời là mời fan đi ăn cỗ liền không phải nôn".

Bài viết kèm hình ảnh Hòa Minzy nắm tay một chàng trai mặc quân phục thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. 

Danh tính bạn trai quân nhân của Hòa Minzy: Cả hai từng định tổ chức đám cưới vào năm 2024 nhưng hoãn lại - Ảnh 1
Hoà Minzy bày tỏ niềm hạnh phúc khi có một mối quan hệ được gia đình hai bên đồng ý và chứng kiến

Theo thông tin từ VietNamNet, bạn trai của ca sĩ Hòa Minzy là chiến sĩ T.V.C quê Bắc Giang (nay là Bắc Ninh - PV). Cả hai quen nhau từ chương trình Sao nhập ngũ 2022. 

T.V.C chính là chàng trai xuất hiện trong dự án sắp phát hành của Hòa Minzy - MV Ngày về anh cưới em. Cô làm sản phẩm này để đánh dấu cột mốc quan trọng của đôi lứa.

Từng đổ vỡ hôn nhân, Hòa Minzy rất dè dặt trong các mối quan hệ mới. Mất thời gian dài, cô mới mở lòng trong chuyện tình cảm.

Nguồn tin riêng cho biết hai người từng định tổ chức đám cưới vào năm 2024 nhưng hoãn lại.

Danh tính bạn trai quân nhân của Hòa Minzy: Cả hai từng định tổ chức đám cưới vào năm 2024 nhưng hoãn lại - Ảnh 2
Ca sĩ Hòa Minzy được cho là dùng âm nhạc để chia sẻ chuyện tình cảm cá nhân

Hòa Minzy sinh năm 1995, tên thật Nguyễn Thị Hòa, quê Bắc Ninh, từng giành quán quân Học viện Ngôi sao 2014. Cô có nhiều ca khúc được yêu thích như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân). Đầu năm 2024, Hòa Minzy lần đầu đoạt giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất tại Mai Vàng và được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống hiến. Cùng năm, cô ra mắt MV Bắc Bling, trở thành bản hit lớn trong sự nghiệp.

Về đời tư, Hòa Minzy từng công khai yêu cầu thủ Công Phượng và doanh nhân Minh Hải nhưng đều không đi đến cái kết viên mãn. Sau khi chia tay Minh Hải, cô làm mẹ đơn thân của bé Bo và rất kín tiếng chuyện tình cảm. Nữ ca sĩ từng bị đồn yêu Văn Toàn nhưng nhiều lần khẳng định cả hai chỉ là bạn bè thân thiết.

Một nữ diễn viên chính thức lên xe hoa sau 5 năm hoãn cưới

Một nữ diễn viên chính thức lên xe hoa sau 5 năm hoãn cưới

Mới đây, diễn viên Việt Hoa thu hút sự chú ý khi chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh chụp cùng chồng là Vương Trọng Trí.

Xem thêm
Từ khóa:   Hòa Minzy bạn trai Hòa Minzy sao Việt

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 7/3/2026, nghênh đón Thần Tài, tiền vàng 'đổ' vào nhà ào ào, hôn nhân viên mãn, giàu có sung túc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 7/3/2026, nghênh đón Thần Tài, tiền vàng 'đổ' vào nhà ào ào, hôn nhân viên mãn, giàu có sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp giàu sang gấp bội, tiền chất đầy nhà, không thành tỷ phú cũng thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp giàu sang gấp bội, tiền chất đầy nhà, không thành tỷ phú cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 8/3/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 8/3/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Danh tính tài xế ô tô mất lái, tông liên hoàn 8 xe ở Hà Nội khiến nhiều người bị thương

Danh tính tài xế ô tô mất lái, tông liên hoàn 8 xe ở Hà Nội khiến nhiều người bị thương

Đời sống 2 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 7/3/2026, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, giàu sang đổi vận, đếm tiền mệt nghỉ, công danh rạng rỡ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 7/3/2026, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, giàu sang đổi vận, đếm tiền mệt nghỉ, công danh rạng rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp sau được Thần May Mắn 'đãi ngộ', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp sau được Thần May Mắn 'đãi ngộ', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Ô tô mất lái gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, nhiều người nhập viện cấp cứu

Ô tô mất lái gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, nhiều người nhập viện cấp cứu

Đời sống 3 giờ 24 phút trước
Lợi ích kinh ngạc từ giấm táo: Sử dụng thế nào để đạt hiệu quả tối ưu?

Lợi ích kinh ngạc từ giấm táo: Sử dụng thế nào để đạt hiệu quả tối ưu?

Sống khỏe 3 giờ 24 phút trước
Danh tính bạn trai quân nhân của Hòa Minzy: Cả hai từng định tổ chức đám cưới vào năm 2024 nhưng hoãn lại

Danh tính bạn trai quân nhân của Hòa Minzy: Cả hai từng định tổ chức đám cưới vào năm 2024 nhưng hoãn lại

Hậu trường 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thực hư thông tin 'Giỗ Tổ và 30/4-1/5 được nghỉ 9 ngày'

NÓNG: Thực hư thông tin 'Giỗ Tổ và 30/4-1/5 được nghỉ 9 ngày'

Giá vàng hôm nay, ngày 6/3/2026: Tiếp tục giảm mạnh, trong nước vàng SJC bốc hơi 2,2 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 6/3/2026: Tiếp tục giảm mạnh, trong nước vàng SJC bốc hơi 2,2 triệu đồng sau một đêm

Cảnh báo: Sau bữa ăn trưa tại nhà, 3 người co giật toàn thân, hôn mê

Cảnh báo: Sau bữa ăn trưa tại nhà, 3 người co giật toàn thân, hôn mê

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một nữ diễn viên chính thức lên xe hoa sau 5 năm hoãn cưới

Một nữ diễn viên chính thức lên xe hoa sau 5 năm hoãn cưới

Tiết lộ thông tin tang lễ của nam ca sĩ Kasim Hoàng Vũ

Tiết lộ thông tin tang lễ của nam ca sĩ Kasim Hoàng Vũ

Mẹ Kasim Hoàng Vũ lo hậu sự cho con: Thi thể được kiểm nghiệm pháp y trước khi tổ chức tang lễ

Mẹ Kasim Hoàng Vũ lo hậu sự cho con: Thi thể được kiểm nghiệm pháp y trước khi tổ chức tang lễ

Từng lao đao vì ồn ào từ thiện, Hoài Linh 'hồi sinh' với số tiền 229 tỷ đồng

Từng lao đao vì ồn ào từ thiện, Hoài Linh 'hồi sinh' với số tiền 229 tỷ đồng

Kasim Hoàng Vũ và hành trình chống chọi bệnh tật trước khi ra đi ở tuổi 46

Kasim Hoàng Vũ và hành trình chống chọi bệnh tật trước khi ra đi ở tuổi 46

Tiết lộ phút cuối đời của Kasim Hoàng Vũ: 'Anh ho một cái rồi ra đi vĩnh viễn trên chiếc sofa'

Tiết lộ phút cuối đời của Kasim Hoàng Vũ: 'Anh ho một cái rồi ra đi vĩnh viễn trên chiếc sofa'