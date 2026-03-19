Cây súp lơ xanh có thân nhỏ, mọc thẳng đứng và chiều cao ở giai đoạn trưởng thành khoảng 30cm. Kích thước lá khá bé, màu xanh bạc tương tự lá bắp cải nhưng đường viền uốn lượn mạnh hơn, gân nổi rõ trên bề mặt. Trên đỉnh ngọn có khóm hoa cỡ lớn, chia làm nhiều thùy, bề mặt đầy đặn và bao phủ bên ngoài là màu xanh lục đậm. Đây chính là phần được sử dụng nhiều nhất để làm thức ăn cho con người.

Bông cải xanh là đại diện nổi bật nhất của họ Cải. Loài thực vật này có xuất xứ từ vùng Địa Trung Hải, sau đó du nhập đến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Chống ung thư: Theo hiệp hội chống ung thư Hoa kỳ khuyến nghị, sử dụng bông cải xanh và các loại rau họ cải mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bởi vì, các nghiên cứu cho thấy đây là loại rau chứa nhiều chất phytochemicals có tác dụng chống ung thư. Một số nghiên cứu dịch tễ học cũng đã đưa ra kết luận chế độ ăn có bông cải xanh sẽ giúp chống lại các bệnh ung thư vú, ...

Ảnh minh họa: Internet

Chống lão hóa: Trong khẩu phần ăn hàng ngày có chứa bông cải xanh giúp làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Bông cải xanh thực phẩm giàu chất xơ, giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn. Vì vậy, những người đang có triệu chứng táo bón nên bổ sung loại thực phẩm này để cải thiện tình trạng.

Kiểm soát đường huyết: Bông cải xanh cung cấp nguồn crom phong phú, giúp điều tiết insulin từ đó giúp kiểm soát các triệu chứng của bệnh đái tháo đường.

Một số lưu ý cần thiết khi chế biến

Không cắt trước khi rửa: Bông cải xanh thường hay có những con sâu hoặc bọ nhỏ nằm lẫn ở bên trong, vì vậy không nên cắt nhỏ rau rồi mới rửa. Cần rửa trực tiếp dưới vòi nước, hoặc cẩn thận hơn, bạn có thể ngâm chúng trong nước muối 5-10 phút, nếu có sâu bọ sẽ dễ dàng loại bỏ trong nước.

Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm chọn ăn súp lơ: Bông cải xanh và trắng đều rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên cần chọn thời điểm thích hợp để chọn rau cho đúng vụ. Bông cải xanh ngon nhất là khoảng từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 10 trong khi bông cải trắng lại được thu hoạch chủ yếu vào giữa tháng 12 đến giữa tháng 4 hàng năm. Bạn nên mua đúng loại súp lơ vào mùa chúng nở rộ để có được những cây súp lơ tươi ngon nhất.

Không chế biến ở nhiệt độ cao: Đối với bông cải, bạn không nên nấu quá kỹ bởi sẽ làm mất nhiều chất dinh dưỡng của thực phẩm. Hơn nữa, khi nấu kỹ, rau sẽ chuyển sang màu vàng úa, trông không hấp dẫn. Theo các chuyên gia, nếu chế biến bông cải xanh ở nhiệt độ cao thì nhiều thành phần vitamin, đặc biệt là nhóm chất ngăn ngừa ung thư sẽ bị giảm, hoặc mất hết tác dụng.