Sai lầm kinh điển khi nấu bông cải xanh mà 90% chị em nội trợ mắc phải khiến rau thành 'xác xơ', mất sạch dưỡng chất

Dinh dưỡng 19/03/2026 11:30

Bông cải xanh được mệnh danh là siêu thực phẩm nhờ giá trị dinh dưỡng cao, ít calo. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chế biến đúng loại thực phẩm này để giữ lại tối đa dưỡng chất.

Bông cải xanh là đại diện nổi bật nhất của họ Cải. Loài thực vật này có xuất xứ từ vùng Địa Trung Hải, sau đó du nhập đến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Sai lầm kinh điển khi nấu bông cải xanh mà 90% chị em nội trợ mắc phải khiến rau thành 'xác xơ', mất sạch dưỡng chất - Ảnh 1
Cây súp lơ xanh có thân nhỏ, mọc thẳng đứng và chiều cao ở giai đoạn trưởng thành khoảng 30cm. Kích thước lá khá bé, màu xanh bạc tương tự lá bắp cải nhưng đường viền uốn lượn mạnh hơn, gân nổi rõ trên bề mặt. Trên đỉnh ngọn có khóm hoa cỡ lớn, chia làm nhiều thùy, bề mặt đầy đặn và bao phủ bên ngoài là màu xanh lục đậm. Đây chính là phần được sử dụng nhiều nhất để làm thức ăn cho con người.

Công dụng của bông cải xanh 

Chống ung thư: Theo hiệp hội chống ung thư Hoa kỳ khuyến nghị, sử dụng bông cải xanh và các loại rau họ cải mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bởi vì, các nghiên cứu cho thấy đây là loại rau chứa nhiều chất phytochemicals có tác dụng chống ung thư. Một số nghiên cứu dịch tễ học cũng đã đưa ra kết luận chế độ ăn có bông cải xanh sẽ giúp chống lại các bệnh ung thư vú, ...

Sai lầm kinh điển khi nấu bông cải xanh mà 90% chị em nội trợ mắc phải khiến rau thành 'xác xơ', mất sạch dưỡng chất - Ảnh 2
Chống lão hóa: Trong khẩu phần ăn hàng ngày có chứa bông cải xanh giúp làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Bông cải xanh thực phẩm giàu chất xơ, giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn. Vì vậy, những người đang có triệu chứng táo bón nên bổ sung loại thực phẩm này để cải thiện tình trạng.

Kiểm soát đường huyết: Bông cải xanh cung cấp nguồn crom phong phú, giúp điều tiết insulin từ đó giúp kiểm soát các triệu chứng của bệnh đái tháo đường.

Một số lưu ý cần thiết khi chế biến

Không cắt trước khi rửa: Bông cải xanh thường hay có những con sâu hoặc bọ nhỏ nằm lẫn ở bên trong, vì vậy không nên cắt nhỏ rau rồi mới rửa. Cần rửa trực tiếp dưới vòi nước, hoặc cẩn thận hơn, bạn có thể ngâm chúng trong nước muối 5-10 phút, nếu có sâu bọ sẽ dễ dàng loại bỏ trong nước.

Sai lầm kinh điển khi nấu bông cải xanh mà 90% chị em nội trợ mắc phải khiến rau thành 'xác xơ', mất sạch dưỡng chất - Ảnh 3
Thời điểm chọn ăn súp lơ: Bông cải xanh và trắng đều rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên cần chọn thời điểm thích hợp để chọn rau cho đúng vụ. Bông cải xanh ngon nhất là khoảng từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 10 trong khi bông cải trắng lại được thu hoạch chủ yếu vào giữa tháng 12 đến giữa tháng 4 hàng năm. Bạn nên mua đúng loại súp lơ vào mùa chúng nở rộ để có được những cây súp lơ tươi ngon nhất.

Không chế biến ở nhiệt độ cao: Đối với bông cải, bạn không nên nấu quá kỹ bởi sẽ làm mất nhiều chất dinh dưỡng của thực phẩm. Hơn nữa, khi nấu kỹ, rau sẽ chuyển sang màu vàng úa, trông không hấp dẫn. Theo các chuyên gia, nếu chế biến bông cải xanh ở nhiệt độ cao thì nhiều thành phần vitamin, đặc biệt là nhóm chất ngăn ngừa ung thư sẽ bị giảm, hoặc mất hết tác dụng.

Không ngờ bông cải trắng lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết

Không ngờ bông cải trắng lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết

Không chỉ giàu chất xơ, bông cải còn được biết đến là loại thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng giúp kháng viêm và hỗ trợ sức khoẻ tim mạch.

Hùng hổ ập vào khách sạn bắt quả tang con dâu ngoại tình, vừa lật tấm chăn lên, tôi "ngã quỵ" thấy người đang nằm bên trong

Hùng hổ ập vào khách sạn bắt quả tang con dâu ngoại tình, vừa lật tấm chăn lên, tôi "ngã quỵ" thấy người đang nằm bên trong

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn khóc rồi cất luôn số tiền định biếu bà

Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn khóc rồi cất luôn số tiền định biếu bà

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Cháy lớn tại nhà máy lọc dầu, 5 người thiệt mạng phải mất hơn 2 giờ mới dập tắt ngọn lửa

Cháy lớn tại nhà máy lọc dầu, 5 người thiệt mạng phải mất hơn 2 giờ mới dập tắt ngọn lửa

Video 1 giờ 14 phút trước
Bộ phim Triệu Vy đạo diễn ra mắt sau 10 năm bị 'xếp kho' vì bê bối đời tư

Bộ phim Triệu Vy đạo diễn ra mắt sau 10 năm bị 'xếp kho' vì bê bối đời tư

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Bạn trai Đại úy 'ra mắt' Hòa Minzy với đơn vị, khoảnh khắc tình cảm của cả hai gây chú ý

Bạn trai Đại úy 'ra mắt' Hòa Minzy với đơn vị, khoảnh khắc tình cảm của cả hai gây chú ý

Hậu trường 1 giờ 17 phút trước
Ô tô 5 chỗ bất ngờ cháy ngùn ngụt giữa đường, 2 người bị thương

Ô tô 5 chỗ bất ngờ cháy ngùn ngụt giữa đường, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Thứ 6, 7 và Chủ Nhật (ngày 20, 21, 22/3/2026), 3 con giáp được Thần Tài rải lộc, đón tiền vàng, hứng trọn vinh hoa Phú Quý khiến ai cũng ghen hờn

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật (ngày 20, 21, 22/3/2026), 3 con giáp được Thần Tài rải lộc, đón tiền vàng, hứng trọn vinh hoa Phú Quý khiến ai cũng ghen hờn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Nghe thấy tiếng động lạ, người đàn ông nhìn lên trần nhà liền thót tim khi thấy cảnh tượng "nổi da gà"

Nghe thấy tiếng động lạ, người đàn ông nhìn lên trần nhà liền thót tim khi thấy cảnh tượng "nổi da gà"

Video 2 giờ 14 phút trước
Đúng 21h30 ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Đúng 21h30 ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Hoắc Kiến Hoa xuất hiện gầy gò, giản dị sau thời gian vắng bóng

Hoắc Kiến Hoa xuất hiện gầy gò, giản dị sau thời gian vắng bóng

Sao quốc tế 2 giờ 24 phút trước

Giá vàng hôm nay, ngày 19/3/2026: Thế giới giảm sâu, vàng SJC 'bốc hơi' gần 5 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 19/3/2026: Thế giới giảm sâu, vàng SJC 'bốc hơi' gần 5 triệu đồng sau một đêm

NÓNG: Giá vàng thế giới đột ngột giảm sâu, giảm hơn 12% so với đỉnh cuối tháng 1

NÓNG: Giá vàng thế giới đột ngột giảm sâu, giảm hơn 12% so với đỉnh cuối tháng 1

Tử vi thứ Năm 19/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc vô song, tiền tài phủ phê, Mão - Thân khó khăn chồng chất, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Năm 19/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc vô song, tiền tài phủ phê, Mão - Thân khó khăn chồng chất, tiền bạc hao hụt khó tránh

Ra chợ thấy thứ này hãy mua ngay: Vừa là món ăn ngon, vừa tốt cho sức khỏe chỉ với giá "cực bèo"

Ra chợ thấy thứ này hãy mua ngay: Vừa là món ăn ngon, vừa tốt cho sức khỏe chỉ với giá "cực bèo"

Muốn nước ép cần tây phát huy tối đa công dụng? Đừng bỏ lỡ 3 lưu ý "sống còn" này

Muốn nước ép cần tây phát huy tối đa công dụng? Đừng bỏ lỡ 3 lưu ý "sống còn" này

Thích ăn măng đến mấy cũng phải thuộc lòng những lưu ý này kẻo "rước họa vào thân"

Thích ăn măng đến mấy cũng phải thuộc lòng những lưu ý này kẻo "rước họa vào thân"

Ra chợ thấy loại cá này hãy mua ngay: Giàu dinh dưỡng ngang ngửa cá hồi nhưng giá cực rẻ

Ra chợ thấy loại cá này hãy mua ngay: Giàu dinh dưỡng ngang ngửa cá hồi nhưng giá cực rẻ

Cơ thể sẽ thay đổi ra sao nếu bạn duy trì thói quen uống nước đậu bắp mỗi ngày?

Cơ thể sẽ thay đổi ra sao nếu bạn duy trì thói quen uống nước đậu bắp mỗi ngày?

Không chỉ là món ăn dân dã, khoai sọ còn sở hữu 5 lợi ích bất ngờ mà ít người ngờ tới

Không chỉ là món ăn dân dã, khoai sọ còn sở hữu 5 lợi ích bất ngờ mà ít người ngờ tới